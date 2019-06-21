图辑：要如何解读“坎普风”？

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当被问到“坎普”（camp）究竟是什么意思时，设计师罗德斯（Dame Zandra Rhodes）也说不上来。她笑着说：“要清楚描述这个词很难，可以说是个雷区了。”有这种感受的人不止她一个。19世纪末，坎普一词首次进入英语世界。此后，人们对坎普的涵义有了不同的解读，至今仍没有达成共识。

桑塔格（Susan Sontag）1964年的文章《坎普札记》（Notes on Camp），是今年大都会艺术博物馆慈善晚会（Met Gala）以及相关展览主题的灵感来源。这位已故作家、电影人在文中写道：“如果要用语言来说明感性问题……就必须灵活多变、且有一定的试探性。”然而，在阅读桑塔格的文章时，我们发现，这一术语看似简单，但有时她自己也不能吃透。

Image copyright Getty Images Image caption Met Gala上的尼永奥（Lupita Nyong'o），她着装艳丽，以此来诠释坎普的感性（Credit: Getty Images）

1909年版的《牛津英语词典》中，首次出现了坎普的定义。“炫耀、夸张、做作、戏剧化；女性化或同性恋；有同性恋的特质……”，这就是当时大众对于坎普的理解。即使坎普不是典型男同的近义词，根据《牛津英语词典》的释义，我们也可以发现，坎普和同性恋的关联也是十分紧密的。罗德斯说：“一说到坎普，我第一会想到的就是翘着兰花指的男同性恋。对当时的女性来说，第一会想到的可能是王尔德（Oscar Wilde）[桑塔格的文章献给了他]。”

Image copyright Getty Images Image caption 波特（Billy Porter）夸张的入场，可以说是完美概括了坎普精神（Credit: Getty Images）

克莱托（Fabio Cleto）是Met Gala展览附书的联合作者，他说：“坎普明确的定义直到19世纪晚期才出现，当时人们第一想到的就是酷儿界的明星王尔德。王尔德在当时不为世俗所接受，1895年，他被指控为‘严重猥亵’，具有‘同性恋’的典型特质。这给后来的坎普增加了一层扭曲的唯美主义意思，很大程度上坎普也就代表了性向偏离。”

桑塔格认为，坎普不仅仅指同性恋风格。她在开篇呈现58种“感性”时就提到“坎普的特征在于浮夸精神”。除此之外，她还将坎普标榜为玩世不恭、“反对严肃”，当然还有夸张和矫揉造作。她还有一个比喻：“坎普就是一个身上穿着由300万根羽毛制成的衣服走来走去。”

Image copyright Getty Images Image caption 精心打扮是坎普的核心，可以看到Met Gala上米勒（Ezra Miller）的妆容，十分引人注目（Credit: Getty Images）

同时，桑塔格还将坎普区分为“天真派”和“刻意派”。桑塔格认为，大卫·鲍伊（David Bowie）在《填满你的心》（Fill Your Heart）等歌曲中半女性化的打扮与之不同。她说：“新艺术运动中的匠人们，会在台灯旁边盘一条蛇……这可不是在开玩笑，他们是认真地在说：‘看吧！东方人！’”也有人说，美国出版界的传奇人物苏珊（Jacqueline Susann）1966年出版的小说《迷魂谷》（Valley of the Dolls）就是照着坎普风写的，虽然电影没有拍出这个意思，但其实也有要这么塑造的意图。桑塔格个人更加偏向“天真派”的坎普，她认为这样更加纯粹不做作：“为坎普而坎普的坎普，总是差了那么点意思。”

Image copyright Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort Image caption 大都会艺术博物馆的展览中，有一个展品是斯科特（Jeremy Scott）为莫斯奇诺（Moschino）设计的（Credit: Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort）

后来，坎普的范围逐渐扩大。克莱托告诉BBC设计版块的记者说：“如今，坎普无处不在。正是因为无处不在，人们不会觉得它由多么特殊。”坎普对于性别和性取向有着包容性，派生出了女同坎普（dyke camp）以及一系列的行为。“成为了颠覆边缘化身份的策略。”也正如桑塔格对于新艺术运动的评价一般，有时候，坎普是剥离了性暗示的。罗德斯说：“坎普一词的重心已经有所不同。”大都会艺术博物馆的展出中，有她的一件作品，她说：“[展出]并不是仅仅增加了同性恋的成分而已。”

Image copyright Getty Images Image caption 大都会艺术博物馆慈善晚会上，Cardi B 的拖地长裙，体现了坎普风中招摇夺目的一面（Credit: Getty Images）

那么“阵营”对于“时尚札记”的意义何在？根据罗兹的说法，“它确实意味着在其概念中超越顶级的东西，不会被忽视，并且[具有]幽默感；但它并不是主流，而是欢乐和不同寻常的……”当然，展览的主要焦点在于“刻意派”阵营。正如穆格乐（Thierry Mugler）- 他的作品也在展览中 - 告诉BBC 的，坎普是“自由而有趣的心态”。或者，正如克莱托所说的那样：“它可以粗略地被描述为浮夸表演和感知的一种形式，在这个自我展示的舞台中，现实成为了一种极其具讽刺性的存在。”

那么，Met Gala展的主题“时尚札记”中，“坎普”究竟意义何在呢？罗德斯说：“坎普是一种超越了概念的东西，其中有一种幽默感，无人能够忽视它；但坎普也不是主流文化之一，它很能让人开心、但也十分不凡……”展出的重点，很显然在于“刻意派”的坎普风格。穆格乐也有作品在本次展出中登场，他告诉BBC的记者说，坎普“是自由而有趣的精神境界”。克莱托则称“可以说坎普即使一种表演，也是一种感知的形式。它十分戏剧性、十分夸张。现实是一个展示自我和重塑自我的舞台，极具讽刺，而坎普就是在这样的舞台上即兴演出。”

坚持自我

大都会艺术博物馆的坎普：时尚札记展出以17世纪的法国宫廷为起点，探索了坎普从边缘文化到流行的发展轨迹。（有人说，“坎普”一词来源于法语中的 se camper，意思是大胆地坚持自我）展会展出了大概200件物品，涵盖了服装、雕塑、绘画作品等。本次展览在安娜·温图尔时装中心举行，又因其与Met Gala不可分割的联系，展览自然就将侧重点放在了时尚方面。罗德斯的设计作品是一件华丽亮眼的外套，上面装饰有贝壳肩章。她说：“要说这件衣服太过浮夸，肯定是不对的。你可以说，这个设计很有幽默感。”此外还有其他设计师的作品参展，其中包括穆格乐、拉克鲁瓦（Christian Lacroix） 、阿玛尼（Giorgio Armani）、普拉达（Miuccia Prada）和安娜·苏（Anna Sui）。

Image copyright Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort Image caption 天鹅形状的连衣裙由佩约斯基 （Marjan Pejoski）设计，曾被歌手比约克（Björk）穿上奥斯卡红毯（Credit: Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort）

展览中的很多服装都于性无关，好像只会在毛绒服装派对/舞会上看见。佩约斯基 2000年秋冬服装系列中，有一件衣服被比约克穿到奥斯卡的红毯上过。这条裙子状若天鹅，天鹅的头做得栩栩如生，正靠着模特的胸部。展出中还有一件服装，出自夏帕瑞丽（Schiaparelli） 2017年秋冬男士服装系列，是法国设计师居荣（Bertrand Guyon）所设计的。这是一套通体粉红的西装，外套上是火烈鸟的印花，头上还有夸张的鸟头配饰。

Image copyright Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort Image caption 夏帕瑞丽（Schiaparelli） 2017年秋冬男士服装系列中，居荣设计的火烈鸟主题西装（Credit: Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort）

如今，坎普仍然保留了其最初和男同性恋的关联。贝兰多克（ Walter Van Beirendonck）2009年春夏系列中，有一件男士紧身连身裤，上面印有男性的肌肉细节和阴茎的轮廓，大小还十分可观——这就是一个典型的例子。同样的还有斯科特（Jeremy Scott）2012年春夏服装系列中的一个套装，由流苏背心、皮护腿套裤和一条皮制内裤组成，其采用了粉红配绿的配色，并以黑色装点细节，十分艳俗。让人想到了演唱组合乡下人（Village People）里的牛仔，还有电影《芬兰的汤姆》（Tom of Finland）中那位芬兰艺术家的同性恋作品。

《牛津英语词典》一个多世纪前给坎普的定义是“和同性恋相关”，这一定义似乎很大程度上还是没有改变。桑塔格特别强调了坎普中戏剧化和浮夸的一面。对此克莱托曾说，“有人指责（桑塔格）把坎普去同性恋化了，她把坎普文化透露给了受过教育的阶级，有人说这是对同性恋的背叛。”然而，桑塔格本人也承认“先锋人物中有很多都是[男]同性恋，坎普文化中最善于表达的也是他们。”

Image copyright Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort Image caption 大都会艺术博物馆展出的作品之一，来自设计师斯科特（Jeremy Scott）的一个套装，由流苏背心、皮护腿套裤和一条皮制内裤组成，采用了粉红配绿的配色（Credit: Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort）

学者梅耶尔（Moe Meyer）也曾就坎普文化展开广泛讨论，他说坎普文化是“模仿酷儿群体”。坎普在罗德斯眼里，有着“拿烟嘴，做着极其女性化的动作”的既视感，她说，这不是恶意模仿或刻意贬低，只是单纯觉得好玩而已。歌手大卫·鲍伊早年曾与坎普文化紧密相连，爱德华兹（Alan Edwards）是大卫·鲍伊生前的公关，来自英国。他说，在知道Met Gala之前，坎普一词就让他联想到了“上世纪50年代的英国电影，尤其是其中《Carry On》（《继续》）这一系列，还有戏剧电视演员重回‘音乐厅’的那几部电影。因为这种电影里有很多女扮男装的情节。”

Image copyright Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort Image caption 古驰（Gucci）的米谢勒（Alessandro Michele）设计的一套服装——坎普的核心在于技巧和夸张（Credit: Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort）

那么，坎普最终会被定义成什么呢？罗德斯努力试着用文字来解释它的含义，在展览中理解其内涵，但她还是没有参透。她说：“我还是没能明白！”在一个深长的停顿后，她又惊叹道：“难道只是简单的异域时尚吗？”显然不是的。正如克莱托所言，坎普是什么，没有明确的答案能解释：“它难以琢磨、变幻莫测、极具优越感。它不能被一个句子、一个定义所束缚。”

Image copyright Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort Image caption 莫斯奇诺1988年春夏服装系列中的一条裙子，由嘉蒂妮（Rossella Jardini）设计（Credit: Metropolitan Museum of Art/ Johnny Dufort）

参展的许多设计师可能都认同罗德斯的观点，觉得以坎普为一个艺术展的主题十分牵强，但是从策展的角度来说，坎普的晦涩其实可以算作一个加分项；因为如果少有人能在坎普是什么上达成一致，那也就很少有人能排除坎普不是什么。这样看来，嘉蒂妮为莫斯奇诺1988年春夏服装系列设计的一条连衣裙是非常生动的——黑色的裙子上打着一个大大的白色问号。

坎普：时尚札记展览（Camp: Notes on Fashion）正在纽约大都会艺术博物馆（Metropolitan Museum）展出，展览时间为2019年5月8日至9月8日。

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