图辑：要如何解读“坎普风”？

当被问到“坎普”(camp)究竟是什么意思时,设计师罗德斯(Dame Zandra Rhodes)也说不上来。她笑着说:“要清楚描述这个词很难,可以说是个雷区了。”有这种感受的人不止她一个。19世纪末,坎普一词首次进入英语世界。此后,人们对坎普的涵义有了不同的解读,至今仍没有达成共识。

桑塔格(Susan Sontag)1964年的文章《坎普札记》(Notes on Camp),是今年大都会艺术博物馆慈善晚会(Met Gala)以及相关展览主题的灵感来源。这位已故作家、电影人在文中写道:“如果要用语言来说明感性问题……就必须灵活多变、且有一定的试探性。”然而,在阅读桑塔格的文章时,我们发现,这一术语看似简单,但有时她自己也不能吃透。

1909年版的《牛津英语词典》中,首次出现了坎普的定义。“炫耀、夸张、做作、戏剧化;女性化或同性恋;有同性恋的特质……”,这就是当时大众对于坎普的理解。即使坎普不是典型男同的近义词,根据《牛津英语词典》的释义,我们也可以发现,坎普和同性恋的关联也是十分紧密的。罗德斯说:“一说到坎普,我第一会想到的就是翘着兰花指的男同性恋。对当时的女性来说,第一会想到的可能是王尔德(Oscar Wilde)[桑塔格的文章献给了他]。”

克莱托(Fabio Cleto)是Met Gala展览附书的联合作者,他说:“坎普明确的定义直到19世纪晚期才出现,当时人们第一想到的就是酷儿界的明星王尔德。王尔德在当时不为世俗所接受,1895年,他被指控为‘严重猥亵’,具有‘同性恋’的典型特质。这给后来的坎普增加了一层扭曲的唯美主义意思,很大程度上坎普也就代表了性向偏离。”

桑塔格认为,坎普不仅仅指同性恋风格。她在开篇呈现58种“感性”时就提到“坎普的特征在于浮夸精神”。除此之外,她还将坎普标榜为玩世不恭、“反对严肃”,当然还有夸张和矫揉造作。她还有一个比喻:“坎普就是一个身上穿着由300万根羽毛制成的衣服走来走去。”

同时,桑塔格还将坎普区分为“天真派”和“刻意派”。桑塔格认为,大卫·鲍伊(David Bowie)在《填满你的心》(Fill Your Heart)等歌曲中半女性化的打扮与之不同。她说:“新艺术运动中的匠人们,会在台灯旁边盘一条蛇……这可不是在开玩笑,他们是认真地在说:‘看吧!东方人!’”也有人说,美国出版界的传奇人物苏珊(Jacqueline Susann)1966年出版的小说《迷魂谷》(Valley of the Dolls)就是照着坎普风写的,虽然电影没有拍出这个意思,但其实也有要这么塑造的意图。桑塔格个人更加偏向“天真派”的坎普,她认为这样更加纯粹不做作:“为坎普而坎普的坎普,总是差了那么点意思。”

后来,坎普的范围逐渐扩大。克莱托告诉BBC设计版块的记者说:“如今,坎普无处不在。正是因为无处不在,人们不会觉得它由多么特殊。”坎普对于性别和性取向有着包容性,派生出了女同坎普(dyke camp)以及一系列的行为。“成为了颠覆边缘化身份的策略。”也正如桑塔格对于新艺术运动的评价一般,有时候,坎普是剥离了性暗示的。罗德斯说:“坎普一词的重心已经有所不同。”大都会艺术博物馆的展出中,有她的一件作品,她说:“[展出]并不是仅仅增加了同性恋的成分而已。”

那么“阵营”对于“时尚札记”的意义何在?根据罗兹的说法,“它确实意味着在其概念中超越顶级的东西,不会被忽视,并且[具有]幽默感;但它并不是主流,而是欢乐和不同寻常的……”当然,展览的主要焦点在于“刻意派”阵营。正如穆格乐(Thierry Mugler)- 他的作品也在展览中 - 告诉BBC 的,坎普是“自由而有趣的心态”。或者,正如克莱托所说的那样:“它可以粗略地被描述为浮夸表演和感知的一种形式,在这个自我展示的舞台中,现实成为了一种极其具讽刺性的存在。”

那么,Met Gala展的主题“时尚札记”中,“坎普”究竟意义何在呢?罗德斯说:“坎普是一种超越了概念的东西,其中有一种幽默感,无人能够忽视它;但坎普也不是主流文化之一,它很能让人开心、但也十分不凡……”展出的重点,很显然在于“刻意派”的坎普风格。穆格乐也有作品在本次展出中登场,他告诉BBC的记者说,坎普“是自由而有趣的精神境界”。克莱托则称“可以说坎普即使一种表演,也是一种感知的形式。它十分戏剧性、十分夸张。现实是一个展示自我和重塑自我的舞台,极具讽刺,而坎普就是在这样的舞台上即兴演出。”

坚持自我

大都会艺术博物馆的坎普:时尚札记展出以17世纪的法国宫廷为起点,探索了坎普从边缘文化到流行的发展轨迹。(有人说,“坎普”一词来源于法语中的 se camper,意思是大胆地坚持自我)展会展出了大概200件物品,涵盖了服装、雕塑、绘画作品等。本次展览在安娜·温图尔时装中心举行,又因其与Met Gala不可分割的联系,展览自然就将侧重点放在了时尚方面。罗德斯的设计作品是一件华丽亮眼的外套,上面装饰有贝壳肩章。她说:“要说这件衣服太过浮夸,肯定是不对的。你可以说,这个设计很有幽默感。”此外还有其他设计师的作品参展,其中包括穆格乐、拉克鲁瓦(Christian Lacroix) 、阿玛尼(Giorgio Armani)、普拉达(Miuccia Prada)和安娜·苏(Anna Sui)。

展览中的很多服装都于性无关,好像只会在毛绒服装派对/舞会上看见。佩约斯基 2000年秋冬服装系列中,有一件衣服被比约克穿到奥斯卡的红毯上过。这条裙子状若天鹅,天鹅的头做得栩栩如生,正靠着模特的胸部。展出中还有一件服装,出自夏帕瑞丽(Schiaparelli) 2017年秋冬男士服装系列,是法国设计师居荣(Bertrand Guyon)所设计的。这是一套通体粉红的西装,外套上是火烈鸟的印花,头上还有夸张的鸟头配饰。

如今,坎普仍然保留了其最初和男同性恋的关联。贝兰多克( Walter Van Beirendonck)2009年春夏系列中,有一件男士紧身连身裤,上面印有男性的肌肉细节和阴茎的轮廓,大小还十分可观——这就是一个典型的例子。同样的还有斯科特(Jeremy Scott)2012年春夏服装系列中的一个套装,由流苏背心、皮护腿套裤和一条皮制内裤组成,其采用了粉红配绿的配色,并以黑色装点细节,十分艳俗。让人想到了演唱组合乡下人(Village People)里的牛仔,还有电影《芬兰的汤姆》(Tom of Finland)中那位芬兰艺术家的同性恋作品。

《牛津英语词典》一个多世纪前给坎普的定义是“和同性恋相关”,这一定义似乎很大程度上还是没有改变。桑塔格特别强调了坎普中戏剧化和浮夸的一面。对此克莱托曾说,“有人指责(桑塔格)把坎普去同性恋化了,她把坎普文化透露给了受过教育的阶级,有人说这是对同性恋的背叛。”然而,桑塔格本人也承认“先锋人物中有很多都是[男]同性恋,坎普文化中最善于表达的也是他们。”

学者梅耶尔(Moe Meyer)也曾就坎普文化展开广泛讨论,他说坎普文化是“模仿酷儿群体”。坎普在罗德斯眼里,有着“拿烟嘴,做着极其女性化的动作”的既视感,她说,这不是恶意模仿或刻意贬低,只是单纯觉得好玩而已。歌手大卫·鲍伊早年曾与坎普文化紧密相连,爱德华兹(Alan Edwards)是大卫·鲍伊生前的公关,来自英国。他说,在知道Met Gala之前,坎普一词就让他联想到了“上世纪50年代的英国电影,尤其是其中《Carry On》(《继续》)这一系列,还有戏剧电视演员重回‘音乐厅’的那几部电影。因为这种电影里有很多女扮男装的情节。”

那么,坎普最终会被定义成什么呢?罗德斯努力试着用文字来解释它的含义,在展览中理解其内涵,但她还是没有参透。她说:“我还是没能明白!”在一个深长的停顿后,她又惊叹道:“难道只是简单的异域时尚吗?”显然不是的。正如克莱托所言,坎普是什么,没有明确的答案能解释:“它难以琢磨、变幻莫测、极具优越感。它不能被一个句子、一个定义所束缚。”

参展的许多设计师可能都认同罗德斯的观点,觉得以坎普为一个艺术展的主题十分牵强,但是从策展的角度来说,坎普的晦涩其实可以算作一个加分项;因为如果少有人能在坎普是什么上达成一致,那也就很少有人能排除坎普不是什么。这样看来,嘉蒂妮为莫斯奇诺1988年春夏服装系列设计的一条连衣裙是非常生动的——黑色的裙子上打着一个大大的白色问号。

坎普:时尚札记展览(Camp: Notes on Fashion)正在纽约大都会艺术博物馆(Metropolitan Museum)展出,展览时间为2019年5月8日至9月8日。

请访问 BBC Culture 阅读 英文原文。