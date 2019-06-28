威尼斯双年展：惨遭海难的移民沉船是艺术吗？

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如果说艺术的目的是为了引起人们的强烈反应，那么在世界最大型艺术展上展出的一艘失事船只就做到了这一点。

但是，此举是否超出了品味的界限呢？

威尼斯双年展（Venice Biennale）上展出的这艘遇难的船壳遭到了评论家的猛烈抨击。这艘船在海上沉没，船上数百名移民遇难。

2015年，这艘渔船从利比亚前往意大利的航行途中沉没，至少700人遇难，大多数都来自非洲。

来自瑞士，在冰岛创作的艺术家比谢尔（Christoph Büchel）将这艘沉船带到了双年展供公众参观。

他认为他的展品，“我们的船”（Barca Nostra）将会成为“当代移民的纪念碑”。

那次海难发生于欧洲难民危机期间，是人们记忆中地中海地区最严重的沉船事件。2016年，欧洲难民危机达到顶峰，预计有5096人在横渡地中海时死亡或失踪，这是有记录以来的最高数字。

一些艺术评论家严厉抨击了比谢尔的这种行为。

瑟尔（Adrian Searle）在《卫报》上称这是一种粗俗的行为。

“我认为比谢尔在威尼斯双年展上展出这艘让众多难民丧命大海的沉船很卑鄙且令人作呕。”

“唯一的一点可取之处是这艘船让我们能直面死亡。观展者会停下来在沉船前自拍。”

Image copyright Barca Nostra

参观者与这艘船的互动方式警醒了评论家。

一位名叫赫伯特（Martin Herbert）的网友在推特上发布了一张图片，这艘沉船紧挨着就是一个咖啡馆，他将这个场景称之为“巅峰艺术之作”。

联合国难民署的比格（Matthew Mpoke Bigg）指出，人们“晒着阳光在旁边的咖啡馆里啜饮着开胃酒，有些人显然不知道旁边那艘船曾发生了什么可怕的事情”。

鲁伊斯（Cristina Ruiz）在《艺术报》（Art Newspaper）上发表文章，称这是双年展上“最令人不安”的展品，并解释了为什么艺术爱好者的反应可能并不像预期所想的那样心情沉重。

“艺术能够也应该反映我们这个时代最紧迫的问题。如果比谢尔能在锈迹斑驳的沉船旁摆放标签或说明，那这艘船很可能成为双年展上最重量级的展品。”

“展会目录上确实有这艘船的资料和历史，但只有一小部分参观者会购买。”

“虽然不是大多数，但确实有许多观众会在这艘海难船的阴影下吃吃喝喝，全然不知这背后的悲剧。”

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2015年4月18日海难的遇难者是谁？

来自约20多个国家的难民

这些国家有亚洲的孟加拉国，也有西非的毛里塔尼亚

大多数来自非洲的萨赫勒（Sahel）地带

据信，他们一路搭顺风卡车来到利比亚海岸

截至2018年12月，调查人员仍未能正式确认任何一名死者的身份

死者中有一名男孩，他在夹克上缝了一个包，里面装着来自祖国厄立特里亚的泥土

还发现了古兰经、佛教念珠和东正教十字架

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在这些批评家看来，整件事的背景能说明一切。

BBC艺术编辑冈珀茨（Will Gompertz）解释说，需要考虑的一个细节是威尼斯双年展策展人鲁戈夫（Ralph Rugoff）的动机。

他在推特指出：“我明白为什么比谢尔想在今年的威尼斯双年展上展出2015年致数百名移民丧生的遇难船。艺术让我们观察和思考，但展出这件作品无疑是错误的且不合时宜的，尤其是这场展览的策展人曾说过艺术应该‘娱乐大众’。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @WillGompertzBBC I can see why Christoph Büchel wanted to exhibit the boat on which hundreds of migrants died in 2015 at this year’s Venice Biennale. Art makes us look and think. But it is a mistake. It’s inappropriate. Particularly in a show whose curator said art should be ‘entertaining’. pic.twitter.com/8jShWaFW2m — Will Gompertz (@WillGompertzBBC) 2019年5月14日

批评家们进行了更深层次的挖掘，开始质疑艺术在社会中的目的。

被这个展品吓到的普里乍得（Stephen Pritchard）在自己的博客《文化中的色彩》中写道，该艺术家在消费这场悲剧：

“看到艺术界对这艘让这么多人葬身大海的沉船赞不绝口，实在太可恶了。”

“将这艘船作为‘遗迹’或‘纪念碑’展出所利用和消费的不仅仅是那些葬身大海的人，还包括所有难民。”

“野蛮残暴的展品”

而埃里布汗布朗（Yasmin Alibhai-Brown）在《I》报纸上说，这个展品反映了艺术界一个令人担忧的趋势，“缺乏真诚”。

“比谢尔为了宣扬自己的艺术和政治虚无主义，不惜利用那些流离失所最后葬身大海的人们。”

她所在意的并不是人们在这艘悲惨的沉船旁自拍或吃喝，而是没有任何信息告诉人们这个展品是多么的野蛮粗暴。

“死去的灵魂已荡然无存，连影子都没有。有人认为，或许对于‘只想煽动大众’的比谢尔来说，他们根本不重要。”

当BBC联系到比谢尔本人时，他拒绝置评。

他说他想说的一切都写在最开始发布的新闻稿里了。

在这篇新闻稿中，他说“我们的船”是这场人间悲剧遗留下的残骸，同时还是当代移民的纪念碑。

“这艘船骸已经成为了一种象征物，是纪念2015年那场悲剧的受害者及参与打捞工作的人士，同时还提醒着我们海难的发生人人有责，及其背后的政策和政治原因。”

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