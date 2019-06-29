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复刻经典

一位挪威木匠、一位工业设计师和一位退役的足球运动员，三人花了一年的时间搜遍了各个人家的阁楼和档案馆，为的是寻找一些家具的设计图。这些设计图虽然已经被大众遗忘了，但极具特色。三人后来在挪威西海岸的埃尔梅耶伊岛（Eigeroya）创立了自己的品牌——埃昆德（Eikund）。也正是在这个岛上，他们开始复刻失传已久的上世纪中叶挪威著名现代主义巨匠们的经典作品，其中包括温格（Bendt Winge）、贝肯（Torbjørn Bekken）和凯瑟尔（Fredrik Kayser）等。这些名字并非家喻户晓，埃昆德的希普（Morten Hippe）表示，这正是问题所在。他说：“很多人没听说过挪威的设计，这是国际设计史上的一个空白。一说起斯堪的纳维亚设计或者北欧设计，很多人提到的会是瑞典、丹麦和芬兰。”

埃昆德加入的是一个认可上世纪中叶极简美学标准的品牌圈子，而这些品牌大部分是北欧公司。峡湾节日（Fjordfiesta）是另外一家挪威的公司，先前曾把上世纪五十年代时布拉楚（Hans Brattrud）设计的斯堪的纳（Scandia，为斯堪的纳维亚半岛的诗意旧称）系列座椅重新引入市场。这套斯堪的纳系列座椅生产于1960年至1972年。就职于峡湾节日的伦德尔（Pål Lunder）说：“工厂经历了一场大火后，这个系列就停产了。2004年，我又重新把这个系列引入市场。我联系过布拉楚，这个项目能重新启动是经他授权的。”

那么是什么让这种设计具备了标志性价值呢？希普说：“那必须要经过时间的打磨，如此一件产品才能具备历史意义。”他补充说，一件作品能够在二手市场上涨价，这就是一个十分标志性的因素。他说：“不是所有上世纪50年代到60年代之间生产的产品，都能够让收藏家们感兴趣。”同时，这些奉行极简美学的公司也在维护和复兴一代无法被模仿的设计师的名气，并尽力保持家居的北欧风格而不衰。

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椅腿交叉

凯瑟尔曾就职的公司拉斯塔德瑞林绘图工作室（Rastad＆Relling Tegnekontor）是家具和室内设计公司中的先锋，曾一度影响了二战后挪威的设计界。1955年的克里塞特（Krysset）躺椅是他最为出名的设计，如今由埃昆德公司重新生产发售。克里塞特躺椅的椅腿呈前后交叉的设计，前后腿由四个木钉固定在一起，靠背是在椅子的框架上缝制的一块皮革。

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照明设备

泰依托欧耶（Taito Oy）是芬兰第一家照明灯具生产厂商，泰内尔（Pavvo Tynell）是该公司的创始人兼首席设计师，他也是芬兰灯具设计的先驱。丹麦谷比（Gubi）公司的老板谷比（Jacob Gubi）说：“如何将现代主义与自然主义相结合，是泰内尔所熟悉的。他的设计能让人感受到一种诗意和优雅。”他评价泰内尔1965年设计的吊坠灯（ Pendant）“即使在当今时代也是鲜活及时尚的，虽然泰内尔使用的材料和设计语言产生于二战之前。泰内尔常用经过打孔或抛光的黄铜作灯具。”

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北欧时尚

二战结束后，瑞典建筑师及设计师霍姆奎斯特（Kerstin H Holmquist）便前往英国学习和工作，随即迷上了英国经典的软垫家具。就职于北欧公司（Nordiska Kompaniet）期间，她设计了一套“天堂家居系列”（Paradiset），其中就有著名的1958年伊娃休闲椅（1958 Eva lounge chair）。谷比说：“伊娃休闲椅很有一种女性的气质。”

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玻璃工艺品

阿尔瓦·阿尔托（Alvar Aalto）和他的第一任妻子阿依诺·阿尔托（Aino Aalto）同弗兰克（Kaj Franck）一起，将伊塔拉（Iittala）这一小镇开发成了一个品牌，如今已经成为芬兰设计的代名词。1936年的阿尔托系列瓶饰系列，设计精简大方，造型自然，与当时的装饰美学大相径庭。阿尔托是芬兰语中的海浪，是整个瓶饰系列的灵感来源。现在伊塔拉工厂的玻璃工人仍然在生产这个玻璃瓶饰系列。今年，工厂推出了一个新的款式，名为“海洋之蓝”。

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看到光亮

凯尔（Bodil Kjær）来自丹麦，是一名建筑师、设计师和教授，曾在伦敦、纽约、华盛顿特区等地学习和工作。一次蜡烛点燃了家里的报纸，她以此为灵感，1961年设计出了交叉折叠灯（1961 Cross-Plex lamp）。她设计的这个台灯可以代替蜡烛，又不会带走原来房间里幸福而又温暖的烛光感觉。弗利茨汉森（Fritz Hansen）公司重新生产了这一台灯。灯整体的设计采用了功能主义的直线线条，以透明的丙烯酸玻璃为底座，立方体灯罩的材料则选用了乳白色的同种玻璃。

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被遗忘的经典

雅各布森（Arne Jacobsen）1960年设计的罐子椅（1960 Pot chair），最初弗利茨汉森公司安排将之与著名的蛋椅、天鹅椅和水滴套椅（Egg, Swan and Drop chairs）一起发布。这一椅子系列都是雅各布森为哥本哈根的SAS皇家酒店设计的。然而，罐子椅很快就未再生产了。弗里茨汉森公司的设计总监安德森（Christian Andresen）说：“这款早已被人遗忘的椅子，值得重新投入生产。我觉得这一款算是雅各布森较为宁静风格的设计，就像是浮在空气上的一片叶子。现在推出的版本稍有改动，与雅各布森温和的设计风格互补。也是‘少即是多’的一个例子。”

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创新办公桌

1952年，雅各布森到达职业生涯的巅峰，他设计了一款名为社会桌（Society Table）的办公桌。丹麦卡尔汉森（Carl Hansen）公司的汉森（Erik Hansen）表示，这个设计“大胆结合新型材料，及实验了各种创新形状”。办公桌是由丹麦造船厂博美斯特-维恩（Burmeister & Wain）委托给雅各布森设计的，采用了多种材料，如钢材、薄木面板、皮革和木材等。现在是第一次投入量产。

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美之线条

峡湾节日的创始人伦德尔认为，北欧设计的“黄金年代”（上世纪50年代到60年代），挪威最著名的设计工作室就是拉斯塔德瑞林绘图工作室。拉斯塔德（Rolf Rastad）和瑞林（Adolf Relling）当时聘请了一些挪威国家工艺美术学院室内设计专业的毕业生来工作。伦德尔还补充说：“整个工作室也因此成为了战后高级家具设计师的孵化器。”其设计的实心橡木和皮垫材质的57号班比餐椅（Bambi dining chair no.57），现在由奥斯陆的一家古董店“乌托邦工坊”（Utopia Workshop）重新发售。

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现代经典

挪威工业设计师迪斯特（Sven Ivar Dysthe）毕业于伦敦皇家艺术学院，其最出名的设计要数朗姆奈特椅（Lamninette chair）和星球椅（Planet chair）。他1960年推出的1001AF休闲椅（1960 1001AF lounge chair），以胡桃木和钢材制作，现在可能已经不为人知了。但是，在上世纪60年代，这个款式的椅子一直是出口明星。伦德尔称之为“不是特别北欧风，但十分现代主义”。

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抢手的椅子

1951年的编织椅（Knitting Chair）之所以得此名，是因为人们在编织或阅读时，能够在这款椅子上放松手肘。设计者柯福德-拉尔森（Ib Kofod-Larsen）是当时的一名建筑师和设计师。如今，这款椅子也兼容人们在使用电子设备的时候放松手肘。哥本哈根的MENU公司重新将之投入了生产，用的是橡木和皮革的材料。刚开始是以限量版的形式发售，人们一抢而空，现在都已经成了收藏品。

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50年代

1964年，美国总统约翰逊（Lyndon B Johnson）与马丁·路德·金（Martin Luther King）签署了民权法案。有记者拍到总统就坐的椅子是C140椅（设计于1955年，是一款椭圆形办公椅）。现在复刻的版本在坐垫上采用了克瓦德拉特面料（Kvadrat fabric），这种面料为上世纪50年代的丹麦纺织品设计师迪策尔（Nanna Ditzel）所设计。C140椅的设计师是莱斯蒙（Jens Risom），1939年，他从丹麦移居美国。汉斯诺尔（Hans Knoll）品牌推出的第一个家具系列，其中大部分的设计就出自莱斯蒙之手。后来，他成立了自己的品牌。堀裕一郎（Yuichiro Hori）是上海星坊家具（Stellar Works）的创始人，他说：“莱斯蒙的设计，尤其在框架的塑造和椅子的线条上，很有建筑大师庞蒂（Gio Ponti）的感觉。”

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