Image copyright The Estate of Garry Winogrand

旧时美国的场景投射到墙壁上，一张张划过。一个身着夏装的女孩站在明亮的商店橱窗旁边。打着《广告狂人》（Mad Men）风格窄领带的上班族，信步穿行于城市公园。一个戴着花头巾的女子在午餐柜台休息，她身处的小餐馆是粉红色的疯狂幻象。温暖的红色、浓烈的土黄色、怡人的天蓝色——这些色彩让你想要在太阳下躺着。隔壁的展厅传来老式旋转式幻灯机咔嗒咔嗒的响声，让人怀旧。你或许有点期待收音机里传来辛纳屈（Sinatra）的歌声，闻到炸热狗的味道。

让人时光错乱以及更加困惑的是，为这些充满怀旧色彩的美国战后盛景执镜的，是摄影师维诺格兰德（Garry Winogrand）。他以粗鲁地呈现六、七十年代美国城市的黑白照闻名，被视为街拍教父，集1930年代的罪案现场摄影师维吉（Weegee，维诺格兰德沿袭了他令人毛骨悚然的残暴感）和阿布斯（Diane Arbus，他认识后者，两人一起举办过展览）于一身。

Image copyright The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel G Image caption 《无题》（纽约），1965年（Credit: The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery）

维诺格兰德的作品充满生机，活力逼人，往往以倾斜的角度拍摄，以近乎粗暴的方式呈现在你的面前。维诺格兰德也以同样的风格出现在拍摄对象的面前：在纽约和其他地方，他镜头中的许多人，看起来似乎要动手揍他的样子。

然而，当你看到这些全新的彩色图片时，会问自己，是否真正了解他。布鲁克林博物馆（Brooklyn Museum）这个夏季展的目的，是要向我们展示维诺格兰德不同的一面——更亲密，也许更感性。展览汇集了450张照片，其中大部分从未在公开发表过。 即使你了解他的作品，或者说是尤其因为你了解他的作品，这个展览更会让你有新的发现。

Image copyright The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel G Image caption 《无题》（科德角），1966年（Credit: The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery）

首席策展人索耶（Drew Sawyer）介绍了这场展览诞生的前前后后。维诺格兰德的一些彩色照片之前也公开展出过，但直到索耶和同事来到这位摄影师位于亚利桑那州图森市（Tucson, Arizona）的档案馆，才获悉这批照片的数量——4.5万张柯达克罗姆幻灯片（Kodachrome slides）。“大多数甚至都没有洗印出来，”索耶解释说，一边回忆一边轻轻做了个鬼脸。“我当时并不知道我们面对的是什么。”

维诺格兰德1928年出生在布朗克斯区（Bronx）一个工人阶级家庭。他童年贫困，没有钱，躁动的维诺格兰德不知道该如何打发过盛的精力。他高中未能通过毕业会考，加入美国空军后才拿到文凭。后来，他从哥伦比亚大学也辍学了。在玩了一下朋友的相机后，他放弃了绘画研究，加入了大学摄影俱乐部。1950年，他拍摄了一个女人醉倒在人行道上的照片，从这件作品中可以看到他正在形成的风格。此照片投给《生活》（Life）杂志后，他赢来了第一批为杂志拍照的合约。22岁时，他无意中成为了一名专业摄影师。

Image copyright The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel G Image caption 《无题》（纽约），1960年（Credit: The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery）

在接下来的35年多里，维诺格兰德以疯狂的节奏工作——搞体育摄影、给杂志拍片、拍广告、教书育人，并且经常在他最喜欢的舞台——美国喧嚣的街头一连呆上几天。虽然他成为了一名受人尊敬的摄影家，而且1967年在纽约现代艺术博物馆（MoMA）具开创意义的新纪实摄影展（New Documents）上，他的作品与阿布斯和弗里德兰德（Lee Friedlander）的作品一起展出，但他慢慢遭人遗忘。直到1984年英年早逝，维诺格兰德才被公认为20世纪美国最伟大的摄影师之一，是埃文斯（Walker Evans）和弗兰克（Robert Frank）当之无愧的衣钵传人。

生活的色彩

然而，他也是一个让人难以言说的人物，作品数量惊人是一个相当重要的原因。据说，维诺格兰德拍照的速度很快，以至于镜头前的人都没有意识到他已按下快门。最近一部名为《一切皆可拍》（All Things Are Photographable）的纪录片估计，他拍摄的照片超过了100万张，许多照片从未被细看过。维诺格兰德的忠实拥趸、非常有影响力的现代艺术博物馆（Museum of Modern Art, MoMA）馆长沙尔科夫斯基（John Szarkowski）写道，在他生命的最后几年，这位摄影师“就像一个过热的引擎，即使熄火也停不下来，拍了一卷又一卷，甚至顾不上冲洗”。当被问到为什么要拍照时，维诺格兰德曾经搞笑地说道，并非为了要讲故事，而是要看看“事物在相机镜头里是什么样子”。他似乎已经不再关心他拍的照片是什么样子，完全不关心。

资深策展人、作家基斯马里克（Susan Kismaric）与维诺格兰德熟识。他把这些彩色作品的面世，比作发现了毕加索人生中没有人完全意识到的一个新时期。“他的作品中有这样一个我们完全闻所未闻的方面存在，”她告诉我，“这些东西值得关注。”

Image copyright The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel G Image caption 《无题》（纽约），1965年（Credit: The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery）

维诺格兰德这一代摄影师在四、五十年代起家。对他们而言，彩色胶片是一种令人头疼的媒介。 首先，它不稳定，速度慢（需要更强的光线和更慢的快门速度），而且价格昂贵，冲洗不方便。除非是接受了杂志或者广告公司的委托，摄影师们是不会用彩色胶卷的。此外，还有它与家庭照的关系，摄影师埃文斯就称彩色照片“粗俗”。绝大多数严肃的摄影师都避免使用它。直到七十年代中期，埃格尔斯顿（William Eggleston）的作品才让人相信，彩色照片也是能够登上大雅之堂的。

Image copyright The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel G Image caption 《无题》（纽约），1967年（Credit: The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery）

维诺格兰德一直忙于抓拍。他脖子上经常挂着两部照相机（一个拍黑白照，一个拍彩照）。他许多最著名的黑白照片，都有彩照版本，之间只有片刻的间隔，仿佛他是为了比较出片效果，或者为了抓住一些黑白照片无法捕捉的东西。此次展览中有一幅图片，着力表现的是一名女子的A字裙上鲜红的小碎花，维诺格兰德拿它与钴色的墙壁相呼应。在另一张照片上，一名男子斜倚在长凳上，可能在不知情的情况下，露出了深红色的袜子（柯达克罗姆幻灯片以红色鲜艳著称）。如果说维诺格兰德的黑白照片看起来总是像要迸发而出，打破相框的束缚，那么他的彩照给人的就是一种更感性、更内敛的感觉。

“这些作品太美了，”索耶说道。“（美丽）这些词，一般是不会用来形容维诺格兰德的作品的。”

这个展览带我们进入一场经典的环美之旅——从维诺格兰德的故乡纽约一路向西，穿过亚利桑那、德克萨斯、新墨西哥，抵达加利福尼亚，他最后于七十年代末定居于此。虽然我们以前从未见过这批照片，但西部的照片多少让人有些似曾相识的感觉：《杰森一家》未来风格的建筑、湛蓝的天空、永远灿烂的阳光、汽车（总是有很多的汽车）。一个穿着条纹上衣的孩子把一枚硬币塞进自动售货机，地点可能是在一座汽车旅馆——它是对刺目的黄色、雪白，以及可口可乐大红色等色彩所做的一份研究。一个快餐小贩正在设法摆弄摊位的塑料罩，他身上的粉红色条纹衬衫与头上遮阳篷的条纹很搭。

Image copyright The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel G Image caption 《无题》（科尼岛），1952至1958年（Credit: The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery）

但更加让人惊讶的，是维诺格兰德在故乡纽约拍摄的照片。与他的黑白照片一样，我们看到了同样冷冰冰的中区街道，高楼下的污秽和阴影中的街道，但那种怀着警惕的期待——吓人的东西就等在拐角处，或许能勉强躲过——基本上是不存在的。你看到的每一个地方都存在片刻的平静，混战中夹杂着停顿。在一幅照片里，一伙三个人在台阶上闲荡，他们看起来像看门人，穿着淡蓝色的制服，与一栋写字楼的灰黑色花岗岩形成映衬。在科尼岛（Coney Island）欢乐沙滩上拍摄的一组照片中，一名秃头的中年男子斜躺在地上，抽着方头雪茄。他的蓝色泳裤和色彩鲜艳、带图案的毯子极不协调，但他毫不在乎。他在自己的天堂之中，有那么片刻，我们也在。

维诺格兰德的彩照与黑白作品有一点是一致的，那就是狡黠的幽默。在一张街拍中，一个额发后梳、身着帅气海蓝色西装的男孩，跟在三名成年女性身后闲逛，外套随意地搭在肩膀上。他看上去好像要约她们出去喝一杯的样子。这是该展览中我最喜欢的一张照片之一，也许是因为它采用了那些黑白照片的构成要素：紧凑的组合，朝着一个没有什么危险的方向同样的推进力。没有对峙，没有僵持。无论这张照片中的人物接下来发生了什么，几乎肯定会很有趣。虽然维诺格兰德在黑白照片中的目光从来都不是残酷的，但确切地说，色彩似乎让他变得更加宽容。他拍摄的对象似乎也更放松。因使用柯达克罗姆胶片的缘故，还有光线，也许还有取景器中的色彩诱惑，都迫使他放慢速度，仿佛他找到了一种与城市不同的节奏。

当被问及维诺格兰德为什么要拍那么多照片时，基斯马里克说，即使是现在，她也不确定：在她看来，这近乎一种欣喜若狂的行为，一种在周遭世界的戏剧里迷失自我的方式。“他就是喜欢拍照，”她说：“我觉得就这么简单，或者说就这么复杂。”

《维诺格兰德：色彩》，布鲁克林博物馆，12月8日结束。

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