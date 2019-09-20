百万富翁夏令营：这里练习炒股和创业的学员只有十岁

Image copyright Getty Images Image caption 学生贷款的飙升、信用卡债务和退休储蓄的缺口现已是许多为人父母者的人生规划之重要事项。

为何要儿童参加“金钱夏令营”？

在多伦多市郊一个高级社区一间租来的房间里，哈西娜•卢克曼 (Hasina Lookman )正在快速翻动着各种股票指数。

她对听者说，“告诉我成交量是多少。”接着向他们解释何为股票的市值。听者显然很投入，他们迫切想了解可能导致股票价值波动的因素。

但这不是夜校，也不是社区大学的教室。卢克曼是一名项目经理，她创建“百万富翁夏令营”( Camp Millionaire )并亲自上堂授课，正在听她授课的十几名学生全都是10到14岁的孩子。她拿出一份迪士尼公司的财务报表给学生看，其中显示了最近几年公司价值的严重缩水。孩子们低声议论着，其中一个孩子说，“我敢打赌电影《阿拉丁》就是在那时出来的。”

卢克曼说，孩子们虽然来自不同的种族背景，不过大多数是中产阶级和中上层阶级家庭，参加这个为期一周的夏令营收费是275加元 (约208美元)。但卢克曼说，她也为低收入家庭的孩子提供助学金。她补充说，他们大可不必来参加这个夏令营，但因为他们想要变得富有。

她说，“来参加的孩子往往来自父母都要上班工作的家庭，所以他们已经明白，只有努力工作才能拥有美好的生活。他们来此要学的是，‘我怎样才能确保有足够的钱上大学，怎样才能确保我的生活没问题?’”

Image copyright Camp Millionaire Image caption 詹姆斯·贝京在夏令营的《股市挑战》模拟课程中获胜，但在赢得头奖之前他先赔了钱。

新一代企业家?

我们许多人回首童年的暑假往事之时，可能想到的或是在户外或是在夏令营踢足球，游泳，戏剧游戏，一玩就好几个小时的欢乐时光。但近年来，出现很多教孩子赚钱存钱以及如何致富的夏令营，此外还有很多类似的书籍和杂志。

像百万富翁夏令营这样的金融训练夏令营在北美遍地开花。在美国丹佛，有一个名为“青少年理财”(Junior Money Matters)的夏令营，向10岁至12岁的孩子教授国际贸易理论。在奥斯汀，穆拉尤夏令营(Moolah U)提供的营地，让孩子学习创业，比如制作一种产品，然后卖出去真的赚回钱来。而香港的儿童创业学院 (Kids Biz Academy)则开办了一个假日营，让8至14岁的孩子们从产品设计和创业投资开始，学习经营企业的基本知识。总部位于印度加尔各答的青年企业家协会(Youngpreneurs)让现实生活中的企业家来给青少年现身说法。

我们再言归加拿大。百万富翁夏令营教授孩子如何做预算、储蓄和投资决策，以及更复杂的金融概念，比如与中国的贸易战可能会如何影响加拿大投资者的底线。卢克曼表示，真正进入“股市挑战”模拟游戏的是年龄最小的孩子。

像百万富翁这样的夏令营引起各种各样有趣的问题。对一个7岁或13岁的孩子来说，与其年龄相适应的金融教育应该如何？在父母希望孩子养成的一系列价值观中，赚钱属于哪一类？像这样的夏令营到底是巩固了因社会阶级而形成的身份地位，抑或是帮助了家庭条件较差的孩子获得竞争的优势？ 当许多家长都在为很难控制孩子所能接触到的信息之时，理财和全球金融体系是否应该被归入对孩子来说是“太多、太快”的信息范围?

Image copyright (Credit：Camp Millionaire) Image caption 伊万吉利亚（Evangelia Prokou）和其他夏令营学生参加角色扮演练习。

“为美好生活而努力工作”和起跑优势

百万富翁夏令营的课程鼓励学生掌握许多成年人也不具备的细微理财知识，课程同时还涉及慈善事业和对社会负责任的花钱方式。这些课程的重心是如何建立个人的财富，而不讨论财富的再分配问题，但卢克曼确实鼓励孩子们注意投资与其他国家正在发生的事之间的关系，比如气候变化会如何影响他们的投资。卢克曼说，“我们讨论巴黎的热浪，以及这对你所持有的股票将有何影响。”

在模拟课程“股票市场的挑战”中，卢克曼给了每个夏令营学生1万美元的虚拟投资。第一天，孩子们学习股票市场的基本知识：股市如何运作的，用什么货币交易，以及开盘和收盘时间。她说，这一天孩子们选择投资的股票往往是他们非常熟悉的公司的股票，比如苹果和迪斯尼，而且选择时不会多思考。但两天后，一旦他们熟悉了股息和其他相关知识，他们就会开始根据更广泛的变量对公司进行认真审查。卢克曼说，“你会发现孩子们仅五天内已进步不小。”

还有孩子起步更早。年仅10岁的亚历山德拉•里夫斯 (Alexandra Reeves)表示，她经常收听经济播客，进夏令营之前，她已在美国金融杂志《巴隆周刊》(Barron 's)上搜寻价格合理的科技股。她对百万富翁夏令营感兴趣的是，这个金融培训夏令营会如何帮助她攒够钱上大学。

13岁的詹姆斯·贝因 (James Begin)在股票市场的挑战第一天就因为投资区块链而赔了钱，但后来他又投资了加拿大金星资源公司(Golden Star Resources)，一夜之间就赚了1000美元。加拿大这家公司在非洲国家加纳开采金矿。贝京说，他已经了解到银行是如何赚钱的，但是他仍然对特朗普总统的推文如何影响股市感到困惑。他说，“一个人可以影响数万亿美元，实在是太疯狂了。”

Image copyright Camp Millionaire Image caption 讨论一上午的美中贸易战后，夏令营的孩子走到阳光下学习扎染T恤。

理财很重要

重视理财这一趋势会很轻易地解读是中产阶级对未来财务状况日益焦虑的迹象。理财规划师及《如何教孩子理财》一书的作者利丝•弗雷塞(Liz Frazier)表示，"信用卡债务和学生贷款数额巨大，大多数成年人没有足够的储蓄来养老。这主要是缺乏金融理财教育。我认为，显而易见，理财是你需要掌握的一种生活技能。"

一些人正在倡导将金融基本知识纳入学校课程的核心部分。有些学校已将金融入门纳入数学课程，但收效甚微。由此产生的理财技能差距可能带来严重后果。美国伊利诺伊大学最近的一项研究发现，在接受调查的3000多名年轻人中，近三分之一的人“财务不稳定”，部分原因是他们理财能力很差。

IBM软件产品经理本杰明•许 (Benjamin Hui) 的14岁女儿基拉(Kiera)去年参加了百万富翁夏令营，今年在夏令营帮手做顾问。本杰明•许认为这个金融知识培训营是弥补教育鸿沟的很好机会。他说，“他们并没有真正教授金融的基本知识和如何积累财富。他们需要自己能够做出选择，理解风险和回报。”他尤其喜欢股市挑战这个课程的设计理念，在这个金融模拟教学中，孩子们往往会因错误选择损失大笔钱，这不是很多10至14岁的孩子所习惯的。“这个课程让他们直接感受投资风险。”

“在安全网中学习”

不仅仅是夏令营，为儿童和青少年提供理财咨询也正在成为一种在家工作的事业。崭露头角的年轻投资者可以试试初创公司Pigzbe推出的一款新的加密货币储蓄罐。《青少年老板》杂志会有这样的标题“如何通过做你自己来建立你的品牌”。

弗雷塞指出，孩子们正在认识金钱，不管孩子自己是否知道这一点。她说，“为人父母者应该留意他们与孩子的谈话，有意识地让孩子明白。”

理财训练营就是一种让这些谈话有目的性，但又可以避免成为父母说教的方法。弗雷塞说，“你只是要让孩子明白钱是一种工具，无所谓好坏，钱是中性的。孩子需要明白有需才会有所求的道理，明白为什么钱是重要的，我们要如何赚钱。然后再循序以教。”

在刚谈论过北美自由贸易协定重启谈判后的课间休息时间，好几个孩子用一个大橡皮球互相投掷闹着玩。下午近黄昏时，孩子们聚集在院子里扎染T恤。

最大程度而言，孩子们对钱的想法不会看得那么长远。很多孩子很喜欢投资股票有助筹钱读大学，或许有一天能买辆车这个想法，但他们似乎并没有什么权力野心或积累巨大财富的贪心。

百万富翁夏令营的16岁的咨询师阿布汀‧阿巴普尔（Abtin Abbaspour）说，“每个人一生中要获得任何东西都需要金钱，不管你是破产者，还是属于全球1%的富人，都是一样。趁父母还是自己的安全网之时，就更应该现在开始学习理财。”

阿巴普尔正在学习驾驶，他曾经看中了一些很炫的东西，“但现在，一想到自己口袋里的钱时，我想买的会是一辆本田思域。”