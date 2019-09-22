无子女夫妇：宠物就是我们的孩子

Image copyright GEOFF TISCHMAN PETS Image caption 西伯利亚哈士奇小狗艾里（Aery）是罗肖和她的伴侣惠勒家庭里的新成员。

在美国密歇根州的伊普西兰蒂（Ypsilanti），罗肖（Lisa Rochow）坐在她的伴侣惠勒（Cameron Wheeler）旁边，家庭里的新成员、西伯利亚哈士奇小狗艾里（Aery）正爬过他们的膝盖，想从沙发上爬起来。对于第一次做“父母”的罗肖和惠勒来说，看上去很放松。

他们不想生育孩子，把小狗艾里当做“孩子”。24岁的罗肖是社会学专业的研究生；26岁的惠勒是高中历史老师，正在准备读研。他们和9周大的小狗艾里组成了一个完整的家庭。

罗肖说：“我觉得我会因为做母亲而放弃生命中的很多东西。”

“这会花费金钱、时间和你想做的事情。”惠勒补充说：“她会比大多数母亲更担心孩子”。

“由于没有孩子，小狗一直是我们关注的重点，”罗肖说。早在读高中时罗肖就清楚自己不想要孩子。当她在一个音乐节上遇到惠勒时，得知惠勒也同样有不想要孩子的想法。

她说：“我想，在我大学的某个阶段，也可能是在研究生院，我开始积极地参与社会活动，并了解了很多关于气候环境变化的问题。”

“我认为我没有责任把孩子带到这个世界上。”

现在越来越多的人决定坚决不生孩子，这对夫妇只是其中之一。他们认为没有孩子省下来的钱可以用来追求自己的事业和爱好，也会让小狗艾里生活得更好。

选择无子女

在过去的几十年里，美国和英国没有孩子的已婚夫妇的数量一直在增加。根据美国人口普查局的数据，1970年40%的已婚夫妇有孩子，而2012年只有20%。虽然这一统计数字没有考虑有孩子的未婚夫妇，但它显示了传统的家庭单位正在发生变化。

美国劳工统计局的研究表明，2007年和2011年之间，没有孩子的已婚夫妇在宠物上花费的钱比其他类型的家庭要多（这些数字可能包括孩子已经长大迁出的夫妇）。

缅因州大学社会学教授布莱克斯通（Amy Blackstone）博士，著有《选择无孩：重新定义家庭和创造一个独立新时代的运动》一书，他说：“无子女家庭通过与宠物的联系，来表达其养育子女的一面。”

自2008年以来，布莱克斯通一直在研究“选择无子女”的问题。她说：“我从事这项工作更多的是出于个人追求，而不是职业追求。”大约在她提交申请大学长期职位的文件时，三个密友向她吐露：她们怀孕了。她认为这是一个很好的时机，可以把她的研究重点放在为人父母上。她说：“我意识到，当我的朋友们告诉我，她们正在感受成为母亲的吸引力时，我无法体会这些感受。”

起初，布莱克斯通认为自己可能有问题。她和高中时代的恋人兰斯（Lance）幸福地结了婚。他们以前曾讨论过要孩子的问题，但因为“太年轻”，才把这个问题忽略掉了。他们认为，当三十多岁的时候会想要个孩子。

但事实没有。她说：“那时候我们俩都不感兴趣。”

布莱克斯通和她的丈夫曾经养过一只猫，但结果是他们对猫过敏。然而，在她探究无子女生活的过程中，布莱克斯通遇到了许多夫妇和单身男女，他们认为自己的宠物就像孩子一样。

Image copyright Lisa Rochow and Cameron Wheeler Image caption 密歇根的惠勒和罗肖正在改变家庭的定义:他们说他们的狗扮演着孩子的角色。

她说：“最典型的例子是，我采访过一个(没有孩子的)男人，他最近刚刚辞职，因为他从兽医那里得知他的狗快要死了，他想和狗一起度过剩下的几个星期。”他开始照顾他的狗，“就像照顾幼小的孩子，或者生病的父母一样”。

还有一对不要孩子的夫妇离婚了，他们需要决定他们的猫的监护权。布莱克斯通说：“他们都把猫当作自己的孩子。”最终，一位把猫留在了家里，而另一位则同意定期探视。

同样，勒诺维茨（Ben Lenovitz）是纽约的宠物肖像艺术家，一对40多岁没有孩子的夫妇委托勒诺维茨为狗狗画像。这只狗是2012年飓风桑迪袭击该市后被他们发现救出的。令勒诺维茨感到惊讶的是：“他们谈论狗的方式，就象是谈论他们的孩子。”宠物肖像大概花费160美元。

毛皮宝宝吗?

搜索“毛皮宝宝”这个词，你会发现几个指无孩夫妇宠物的定义。

但在无子女社区，宠物取代孩子的想法是一个有争议的话题。在无子女栏目上，有59.4万名会员讨论他们选择过无子女生活，有些成员对把孩子和宠物等同起来的想法感到不满。另一些人则欣然地承认自已有“猫而不是孩子”。

特朗普（Maxine Trump）是一个已婚的、《没有孩子》的电影制作人。《没有孩子》这部电影打破了人们对不生育者刻板印象的成见。她说：“我把猫视为家庭的一部分，这是肯定的。”

“但我绝对不会说，‘哦，我的宝贝。’”

现年49岁的特朗普是英国人，经常往返于纽约和英国之间。她和45岁的丈夫格兰杰（Josh Granger）以及他们的猫王尔德（Oscar Wilde）住在一起（“我讨厌说他的姓，”她说）。他们频繁旅行的生活方式是特朗普不想要孩子的部分原因，也是养猫对他们很合适的原因之一。

Image copyright Geoff Tischman Pets Image caption 对于没有孩子的夫妇来说，委托专业人士为他们的宠物画像并不罕见，比如这张齐瓦（Ziva）的照片，是一名救援拳击手（Geoff Tischman pets）。

她说：“我和朋友们有些不愉快。”她选择出来拍摄《没有孩子》，是想让这部电影象“心理治疗”一样。大约七年前，当她开始做这项工作时，没有太多的案例可供选择。

现在，她说，还有更多。“这真的令人兴奋，因为它真的让人感觉，当我们思考是否选择无子女，并做出决定时，人们不再认为奇怪或有被抛弃感。”

对于罗肖和惠勒，以及美国和国外年轻的、没有孩子的夫妇来说，不生育孩子的决定和领养宠物一样有意义。

“上周我们对狗狗艾里有点担心，”罗肖说。当他们的“孩子”出现生病的迹象时，他们的反应和所有新“父母”一样，并很快带艾里去看了兽医。最后去了狗狗的急诊室。费用不到1000美元。“我估算一下，如果坐救护车去急救室，甚至是婴儿急救室，其费用都不会低于1000美元。这是没有办法的事。（在许多美国案例中，她对成本的判断是正确的）。”

除了省钱外，罗肖表示，他们不要孩子的决定也为他们省去了“情感负担”。

她说：“我是一名社会工作者，我知道现在社会上的人是怎样养育孩子的。要满足一个孩子所需要的一切，我真的感觉我做不到。”