日本导演拍的法国电影：令你发笑的《真相》

Image copyright L.Champoussin

20多年来，日本导演是枝裕和一直在创作和导演极富人情味、见解深刻的戏剧，并赢得了越来越多的赞誉：去年的《小偷家族》在法国戛纳电影节上获得了金棕榈奖，并被提名奥斯卡最佳外语片奖。现在，他在日本以外拍的第一部电影——《真相》（La Verité）在今年的威尼斯电影节上首映。这部影片比他以往的作品更加轻快：更容易令你发笑，不太可能让你哭。在他的日语作品中，人物总是想要远离贫困和/或死亡。然而，在这部新片中，人物所面临的风险顶多就只是喝了昂贵的白兰地带来的宿醉而已。但是，是枝裕和对家庭之爱的复杂性和中年时期的失望的理解一如既往地明智。

而且，你也看不出来《真相》这部电影不是一个在法国出生和长大的人编剧的和导演的。之前只拍过日本电影的是枝裕和，现在又拍了一部关于法国的电影。影片大部分场景设置在巴黎一座宽敞的老房子里，有一个绿树成荫的花园；其主题是中产阶级亲人之间的怨恨；酒、奶酪、薄饼和手风琴在影片中大量出现。它由两位法国电影史上最伟大的女演员主演，凯瑟琳·德纳芙（Catherine Deneuve）和朱丽叶·比诺什（Juliette Binoche）。

德纳芙扮演法比安（Fabienne），一位身穿豹纹大衣的凯撒奖得主，并且她还有一张叫做《巴黎美人》（The Belle of Paris）的电影海报。这个角色设计很容易被误认为是德纳芙本人，德纳芙曾经演出过一部叫《白日美人》（Belle de Jour）的电影。法比安认为，成功的秘诀是把艺术置于生活之上。表演是排在第一位的，狗是了第二位，而丈夫、孩子和同事并列最后。但在她新出版的回忆录中，把自己描绘成一个好妈妈，除了女儿卢米尔（Lumir，比诺什饰）以外什么都不关心。卢米尔现在是一名在纽约工作的编剧，她所记得的童年与回忆录中的描述非常不同，所以她和丈夫（伊森·霍克（Ethan Hawke）饰）、女儿一起来到巴黎，理清事情的“真相”。

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牵制住法比安并不容易：她总是有其他人可以倾诉，或是把时间花在自己身上。她的伴侣、私人助理、前夫和一只宠物乌龟来来去去，而她也正忙于一部名为《母亲的回忆》（Memories of My Mother）的科幻电影中演出——顺便说一句，这是一部美籍华裔科幻作家刘宇昆作品改编的故事。这部“戏中戏”讲述了一位因身患绝症而不得不生活在太空中的母亲，在那里她不会衰老。她每7年会去看女儿艾米一次，当母亲永远年轻的时候，女儿艾米却在越来越老，在这部影片中，38岁的艾米由卢蒂文·萨尼埃（Ludivine Sagnier）饰演，73岁的艾米则由德纳芙饰演。

这个情节当然是对法比安和卢米尔的真实关系的扭曲反映（虽然卢米尔否认），在这种关系中，母女很少互动，就算有互动也是非常短暂的，一个永远迷人的母亲总活在自己的世界里。借由这部“戏中戏”，是枝裕和逐渐将他对于后悔、娱乐业、表演和什么是好母亲及假装做个好母亲的看法呈现在观众眼前。和过往直击问题核心的做法不同，是枝裕和这次反而只是轻触议题一下。这部影片节奏轻快、情绪温和，相比于呈现争执更愿意呈现拥抱和舞蹈，这意味着有些时候我希望我可以只看那部“戏中戏”——《母亲的回忆》。

尽管如此，《真相》仍是一部令人深省的喜剧，而核心演员表现无懈可击。德纳芙是处处表现出优越感的法比安，从来没有注意到自己的尖酸刻薄有多么残酷，比诺什的表演也同样有趣，伊森·霍克是一个感人的短工电视演员，同时也在努力做个有趣的爸爸。不管电影是用法语、日语还是其他语言拍摄，是枝裕和让人物都很有同理心，任何做过父母或有过父母的人看过电影都会会心一笑。

★★★★☆

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