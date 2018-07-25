苏格兰金雕的“失踪”之谜

Image copyright Getty Images Image caption 英国的金雕捕猎训练（资料图片）

一月下旬，弗雷德失踪了。这是一只壮年金雕，有独特的棕金色羽毛，还有猛禽那种黑灰色倒勾喙，边缘是亮黄色和黑色。在这之前，于苏格兰爱丁堡不远的彭特兰丘陵地带附近，弗雷德的行踪一直受到保护鸟类的生态人士的监视关注。

去年夏天，来自“英国猛禽迫害”（Raptor Persecution UK）护卫队的汀盖伊（Ruth Tingay），继她的同事在鹰巢中为这只金雕安置了跟踪器后，一直在关注其行踪。

而飞往彭特兰之路是弗雷德历经的最远旅程。

汀盖伊说，这只金鹰“离开鹰巢才三四天”，随后在 2018年1月20号失去了信号。

想不到四天后，追踪到它飞回来的信号，但信号发出的地点却令人相当奇怪——离圣安德鲁斯10公里外的海上。这里位于弗雷德最后测到信号地的东北方向，两地距离相当远。这是不是意味着，弗雷德已经被杀害、扔进了海里？

Image copyright Getty Images Image caption 金雕之类的猛禽遭到射杀的数量比过去多。

鸟类保护者绝望了。这又是一只失踪的金雕，其结局令人起疑。猛禽有时是被人类杀害的，但行凶者很难被抓到。目前，苏格兰警方正在调查弗雷德失踪案件。

苏格兰是各类猛禽的栖息地，金鹰则是其代表。在苏格兰，尽管金雕数量基本还算可观，但在有些地区，尤其是南方，已难以生存。所以有一个项目打算将金雕迁徙出苏格兰高地，以拯救这类猛禽。

其它猛禽的日子更不好过。尤其是母鹞，数量明显下滑。这些鸟类同样也常死于非法捕猎。

但是谁在攻击苏格兰猛禽呢？确切地问，弗雷德到底到底发生了什么事？

“英国猛禽迫害”护卫队和其跟踪器厂商取得联系后，披露了弗雷德案子更多可疑之处。设置后的跟踪器可以记录鸟类的GPS坐标，还能连到附近的手机信号塔。通常情况下，保护鸟类活动家无法获得移动网络数据，但跟踪器厂商可以提供访问权限。

Image copyright RSPB Image caption 2015年4月，卫星跟踪的母鹞安妮（Annie）在松鸡常出现的沼泽地被射杀。

调查结果令人讶异。1月下旬弗雷德失踪的那段时间里，它看起来好像是沿着爱丁堡南部一条公路飞行，然后向北飞越福斯湾，再向圣安德鲁方向飞去。

汀盖伊说，“这很明显是在往北海的方向。自从上一次数据点采集后，跟踪器没有再传回数据。也不清楚在这许多神秘活动后，跟踪器是否还在弗雷德身上，还是说已经沉入海底。换句话说，这条探测路子已经没什么用了。”

汀盖伊说，“南苏格兰繁殖的金雕非常少，所以弗雷德相当重要，它刚刚离开自己的出生地，我们就失去了它……真是太震惊了。”

皇家鸟类保护协会（RSPB）的汤姆森（Ian Thomson）说，弗雷德的奇异行踪“毫无疑问”是出于人类的干涉。

他补充说，“我们很可能永远搞不懂这到底是怎么回事。”汤姆森数年来一直在苏格兰监测猛禽遭杀害的情况。他说有大量证据表明，猛禽的死亡和松鸡生活的沼泽地有关。在一些案例中，猎场看守员为了防止猛禽捕猎松鸡，便射杀猛禽来保证狩猎季节的沼泽地里有足够数量的松鸡供人猎杀。

尽管如此，起诉却很罕见。但若只是归咎于猎场看守人，也常充满争议。据苏格兰猎场看守人协会一名发言者所说，该协会在五年内已经因为伤害野生动物罪，停止了6位会员的会籍。

该发言人补充道，“作为一个组织，我们只提倡通过合法手段解决物种冲突，” 汤姆森解释说，监视追踪猛禽死因难题之一是，近年来不管谁杀害了飞禽，都会设法掩饰其不法行为。

Image copyright RSPB Image caption 谁在攻击苏格兰猛禽？

他说，例如皇家鸟类保护协会有证据表明，金雕之类的猛禽被射杀的数量比以前有增加，许是因为行凶者很容易毁尸灭迹，所以研究人员很难发现其犯罪证据。

汤姆森还说：“最近六七年，很明显不法分子已很少使用毒药的做法。”

苏格兰猛禽研究小组的斯蒂尔（Logan Steele）对此表示同意。“我们发现大量带有卫星跟踪器的鸟类失踪，但却找不到尸体。”

他补充说，近年来该组织已经在150多只鸟身上做了电子跟踪标记。目前，他正在监测一只刚放飞的母鹞，收集其数据。他说，“我希望它能活下来。”

虽然有人会伤害雄奇的苏格兰猛禽，但也有很多人，不论身居何处，只要有能力，都会都致力于保护鸟类。汀盖伊说：“不幸的是，保护鸟类人士们未来还要面对很多艰难的工作。 很难说一切是否会有改善，但如果要说对鸟类的杀害有所减少的话，我可是一点都没看到。”

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