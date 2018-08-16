能隐藏多年的凶残攻击者：海洋蠕虫

Image copyright Getty Images Image caption 博比特虫（Bobbit worm）是印度尼西亚最可怕的捕食者之一。

等待的蠕虫迎来了美味的诱饵……

一种可怕的捕食者潜伏在印度尼西亚海域，它的下颚长着锋利的尖刺。倒霉的鱼虾——即或它们自己也是正在寻找猎物的捕食者——一旦被捕已逃无可逃。这个可怕的捕食者的颚部撕咬猎物是如此突然而猛烈，猎物可能会被瞬间切成两半，就像被仿生的海洋断头台杀死一样。

海洋里到处都是可怕的捕食者，但这个捕食者特别奇怪：它不是聪明的头足类动物(章鱼和乌贼)，也不是复杂的鲸类动物(海豚和鲸鱼)，也不是偏执狂的板鳃类动物(鲨鱼和鳐鱼)。

它是一种蠕虫。

准确地说，这是一种多毛类虫（polychaete），是一种生活在海洋(偶尔也生活在陆地上)的毛足虫（bristled worm），和我们在自家花园里发现每天蠕动的环节动物相差很远。

巴西里约热内卢联邦大学（Federal University in Rio de Janeiro）无脊椎动物系的兼职教授赞诺尔（Joana Zanol）说，"海生蠕虫一点也不会让人生厌，它们和蚯蚓非常不同，有各种各样的形状和颜色，生活在各种各样的栖息地，"

她说， "我在大学本科时就开始探索海生蠕虫的进化过程，观察它们的系统进化树状图——我发现自己被它们丰富的多样性所迷倒了，自此就陷入了这些奇怪动物的研究中。"

而博比特虫(学名拟鳞磷沙蚕（Eunice aphroditois），也被称为沙前锋)是海生蠕虫中最奇怪的一种。其长度可达3米，这个以伏击方式捕食的蠕虫把自己长长的身体埋在沙子里，只伸出口器在外。晚上，它张开嘴和五个触角……静静等待着。任何不幸的动物——无论是鱼还是虾，蜗牛还是乌贼——只要触动了它敏感的触角，就会被它带有一对锐刺的口器攻击后吞噬。博比特虫这张可怕的嘴位于其闪光的彩虹色的分节弓形身体的末端。

"博比特"（Bobbit）这个昵称可以指各种各样的大形沙蚕类虫，它们有着相同的生活方式和外表：它们把自己长长的身体藏在岩石、珊瑚或海底沉淀物中，在晚上伏击猎物。但典型的"博比特虫"是拟鳞磷沙蚕。虽然生物学家早在1790年就知道这种生物的存在，但是要到1996年一本野外冒险指南才给它起了这样一个阴险的绰号，影射约翰和洛蕾娜•博比特夫妇（John and Lorena Bobbitt）。千禧一代人可能没听说过这对夫妇——但可以上网去查查。（译注：1993年遭受丈夫约翰家暴的洛蕾娜趁丈夫熟睡时割下其生殖器，此案件轰动一时。）这就产生了一个广为流传的神话，即雌性博比特虫会切断雄性的生殖器，然后喂养其后代蠕虫。这当然不是真的，博比特蠕虫不仅没有阴茎，而且通常是雌雄同体。

对于这样一种声名狼藉、能力非凡的动物，虽然在野外活动指南和动物爱护者博客中声名远扬，但却非常罕见。赞诺尔最近在《国家地理杂志》（National Geographic）的资助下前往东帝汶探查，但没有找到一只博比特虫。

她说，"很久以来我一直试图亲眼看到博比特虫，"她甚至还没见过生活在靠近她家乡的巴西沿海海域的两种沙蚕类虫。"我从来没有见过活着的大型样本——除了在博物馆里。"

Image copyright Getty Images Image caption 博比特虫这种声名狼藉、能力非凡的动物，但却十分罕见。

沙蚕类虫是如此的神出鬼没，如果在幼虫时候被意外引进，并生活在水族箱的珊瑚或岩石中，可以在水族箱里藏身数年不被人发现。它们白天可以安稳地躲藏起来，夜间再出来捕鱼。已经有多宗个案，水族箱里的鱼连续几年甚至十余年神秘消失，原因不明，直到这种蠕虫被发现。

2013年，位于英国萨里郡（Surrey）沃金（Working）的迈登黑德水上运动中心（Maidenhead Aquatics）的工作人员发现了一条一米长的蠕虫，他们估计这条蠕虫已经在水箱里生活了10年没被人发现。2009年，在纽基（Newquay）的蓝礁水族馆（Blue Reef Aquarium）发现了一条更大的蠕虫，它一直在吞噬鱼类，甚至咬碎了鱼缸里放置的一些珊瑚礁石；工作人员给它起了个绰号叫"巴里（Barry）"。在更远的地方，2009年，人们在日本濑户渔港（Seto Fishing Harbour）的一个系泊筏上发现了一条3米长的蠕虫——这是迄今为止发现的最大蠕虫样本。

水族馆鱼缸里的秘密狩猎为大众提供了生动有趣的新闻故事，但这些蠕虫在很小的时候已具长途跋涉的能力——尤其是在幼虫阶段，它们可能悬浮在水体中，而不是埋在沙子里——意味着他们具备蔓延到世界各地的可能性，恐怕不是好事。

德克萨斯大学（University of Texas）海洋生物系副教授舒尔茨（Anja Schulze）说， "其他多毛纲的蠕虫已经由运输船的压舱水（ballast water）或水族贸易成为了入侵物种（invasive species），如果博比特虫也由同样的方式入侵，可能对当地物种造成很大的损害。但我们还不知道实际情况，因为我们对这种动物的整体了解太少。"

我们不知道这种蠕虫是如何繁殖的，为什么它们有彩虹般的色彩，它们能活多久，长得多快。如果个子小的总是比个子大的年幼，它们有多少不同的相关物种？种类分布情况怎样？或者它们的数量有多丰富？对于一种这么有名的蠕虫，我们仍然知之甚少。

舒尔茨说，"部分原因是在实验室环境下的研究并不容易：饲养它们的幼虫并把它们抚养到性成熟的年龄也不容易，"因此，就目前而言，它们的繁殖仍然是一个谜——尽管有个暗示性的绰号。

赞诺尔说，如果各种条件都很理想，她将有能力在实验室里培育这些蠕虫，尽可能多的对其野外标本进行DNA排序，利用这些数据计算出其家族树状图谱，然后以此了解其全球分布格局——像这样的工作她在其他相关蠕虫身上已经做了十多年。

不过在研究完成之前，博比特虫能把鱼撕咬成两半的可怕形象早已恶名在外。

……如果这还不足以让你毛骨悚然，看看去年瑞典生物学家们在《自然》（Nature）杂志上宣布发现的世界上最古老的已知"博比特虫"：一个灭绝4亿年的巨大的多毛类蠕虫化石，生物学家将其命名为"韦伯斯特欧普利昂•阿姆斯特朗"（Websteroprion armstrongi），它的下颚比今天存在的"博比特虫"大好几倍。它与现代的拟鳞磷沙蚕并不是同一科，而是属于与巨型蠕虫家族有关的一个分支。

瑞典隆德大学（Lund University）岩石圈和生物圈科学系教授埃里克森（Mats Eriksson）说，"因为蠕虫的身体唯一能变成化石的部位是其下颚，我们这些死硬的书呆子专家们就专注于此，因为它们包含所有蠕虫进化历史的线索。" 埃里克森也是该研究的第一作者。

"老实说，我不太喜欢蠕虫的生活方式——它们很有趣，但我也觉得它们很恶心——所以在某种程度上，作为古生物学家我感到很幸运，因为这些已经灭绝的巨型蠕虫早已死亡，变成了石头。"

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