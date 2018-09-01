互联网时代的萌宠视频：疯狂传播带来伤害

今天很辛苦，何不坐下来，放轻松，在网上看看可爱的动物呢？

这对动物爱好者来说再平常不过了，但我们对这些小可爱们的喜欢，究竟是在帮助它们还是伤害它们？

小熊猫在网上非常受欢迎，它的昵称“火狐”甚至被互联网浏览器拿来命名（Firefox，火狐浏览器）。在网上搜索小熊猫，会出现海量图片和视频，有的是这个毛茸茸的家伙在雪地里嬉闹，对着石头大惊小怪，一般都是很可爱的样子（虽然大部分是人工饲养）。这些视频中明显没有尼泊尔和中国边境上的森林，这里的小熊猫们在野外生活。过去三代，小熊猫的数量减少了50％，国际自然保护联盟（IUCN）将它们列为濒危物种，野生数量可能不到2500只。

Image copyright Getty Images Image caption 小熊猫在网上非常受欢迎，但野生数量只剩不到2,500只。

小熊猫网络（The Red Panda Network）是个慈善机构，致力于提高人们对小熊猫困境的认识，并资助必要的保育项目。自2010年以来，机构每年都会组织国际小熊猫日，告诉人们小熊猫不仅仅是可爱的YouTube素材。遗憾的是，尽管保护小熊猫的努力正在进行，2018年1月，还是有6只小猫熊差点被老挝的走私者放在黑市上当成宠物出售，好在救了下来。贩卖小熊猫跟它在网上的受欢迎程度有没有直接关系尚无法证明，但有证据表明，对某种物种的错误报道会引起令人担忧的后果。

以一只名叫索尼亚（Sonya）懒猴为例。索尼亚是早期数字时代的宠儿，这只原产于东南亚的夜行灵长类动物在一则视频里高兴地抬起了手臂，视频疯传。令人伤心的是，动物行为专家表示，人们以为索尼亚那是在享受挠痒痒，但其实是种抑郁的表现。索尼亚超重，被当成宠物养在俄罗斯一间公寓里，对主人的触摸会有防卫表现。

Image copyright Getty Images Image caption 一则关于懒猴的视频在网上疯传，这只夜间灵长类动物看上去在享受挠痒痒，但实际上是情绪抑郁。

2013年，奈卡里斯教授（Anna Nekaris）与同事们发表了一项报告，研究互联网用户对这则视频的反应。在视频刚发布的几个月里，有四分之一的评论者表示有兴趣养一只懒猴当宠物——尽管IUCN已经将野生懒猴列为易危物种。

奈卡里斯教授继续顺着这个令人不安的趋势研究下去，表示懒猴的情况并没有改善。虽然有些地区的贸易量有所下降，但这只是因为懒猴已在当地灭绝。“由于非法野生动物交易，懒猴现在的日子尤其不好过，”她解释说。除了因为宠物贸易而被偷猎外，懒猴还因为在所谓的传统医学里有用而被抓。

Image copyright Getty Images Image caption 尽管许多物种被列为易危物种，但互联网用户仍表示有兴趣将它们养来当宠物。

野生动物贸易监测网络TRAFFIC的报告称，中国非法野生动物产品的广告数量正在稳步下降，从2012年到2016年下降了50％。这一看似积极的统计数据却也暗含警告：非法野生动物贸易已从电子商务网站转移到了私人网上社区和社交网络。它已被有效地驱逐到地下交易，转移到了政府难以管控的交易平台。如果你想在所分享的视频或照片下面写说“我也想要一只”，那其实跟直接参与野生动物交易也差不多。

但这个势头也有转变的希望。2018年，全球20家最大型的科技公司与保护组织世界自然基金会（WWF）合作，打击非法野生动物贸易。全球结束野生动物贩运联盟（Global Coalition to End Wildlife Trafficking Online）的目标是到 2020年底前贩运量减少80％。

为了提高人们对野生动物的认识，Instagram（照片分享应用）还推出了一项功能，如果用户想要发布或搜索带有某些标签的图片，例如“自拍老虎”或“懒猴”的标签，就会有窗口弹出来，强调需要保护野生动物和环境。2018年4月，BBC地球版与Instagram合作，新加了两个标签警告，分别是“猩猩”以及“穿山甲”标签。Instagram尚没有数据显示使用这些标签的数量是否已经下降。

Instagram还推出了一项功能，如果用户想要发布或搜索带有某些标签的图片，就会有窗口弹出来，强调保护野生动物和环境的必要性。

奈卡里斯教授建议我们应该对社交媒体保持警惕：“Instagram还推出了一项功能，如果用户想要发布或搜索带有某些标签的图片，就会有窗口弹出来，强调保护野生动物和环境的必要性。”

就好比全世界都在玩传悄悄话的游戏，图像和视频的语境可能在分享的过程中丢失掉，所以有必要对你看到的内容进行思考。如果你觉得有问题，请将图像报告给相关平台。你还可以分享和讨论那些包含强有力保育信息的照片和视频，带来积极影响。许多旨在改善濒危物种命运的慈善机构，都是因为有了全球范围内人们在网上的关注和资助，才得以运作。我们可以一起将对动物的喜爱转变为保护意识，并让屏幕上可爱的动物们在本就属于它们的环境中得以生存。

请访问 BBC Earth 阅读英文原文。