阿氏翼龙：比雷克斯暴龙还大的有翼巨物

Image copyright Mark Witton

维顿（Mark Witton）是一个有使命感的古生物学家。他说应该有更多的人了解一种生活在6500万年以前的雄伟的翼龙：阿氏翼龙。

阿氏翼龙属于翼龙——翼龙是一组包括翼手龙在内的爬行动物，和恐龙完全是两种不同的动物。翼龙生存于晚白垩纪，与雷克斯暴龙属于同一时代。像雷克斯暴龙一样，阿氏翼龙体型硕大。阿氏翼龙的翼展估计约为10米，颈部长度异乎寻常，是曾经生存过最大的会飞行的动物之一——大致上是一架小型飞机的大小。

"一种会飞的动物，有像长颈鹿一样的颈部，"在朴茨茅斯大学工作的维顿说。"那相当不寻常。"

Image copyright Mark Witton Image caption 阿氏翼龙与长颈鹿相比。

不久前，维顿发布博客称阿氏翼龙值得拥有"粉丝团"。他指出，同时期的一些其它大型翼龙通常更为人知，比如风神翼龙。

很有可能阿氏翼龙的体型总的来说也许较小，但是阿氏翼龙另有特别之处。我们知道，它的颈部长度也许将近3米。

维顿解释道，"这几乎是我们在别的大型翼龙那里所见到的两倍的长度。"

关于这种了不起的翼龙物种，很难确凿地讲很多，但是我们对其颈部的了解是有根据的，证明来自现存的少数化石之一——椎骨，这里说的是颈椎。神秘的是，没有人知道阿氏翼龙颈椎骨的发现时间，因为有关文献记载没有保存下来，但维顿认为，可能追溯到上世纪30年代或40年代初期。我们知道的是在约旦发现，1954年法国考古学家阿拉姆氏（Camille Arambourg）就此标本撰写论文，这种翼龙的署名即以阿氏为名。

这个化石是一种管状形的细长颈椎，表明翼龙的颈部可能很巨大，也可能相当为僵硬。

"就像飞机尾翼的支杆，"南加州大学凯克医学院的考古学家哈比卜（Michael Habib）说。

他补充说，"那当然比较有趣，因为我们很少见到颈部狭长而又比较僵硬的会飞的动物"，"它不是像鹭或天鹅的颈部那样极易弯曲。"

Image copyright Mark Witton Image caption 阿氏翼龙

对于一架由金属制成的人造飞机，把这么大一部分放在机头会出问题，但是哈比卜解释说，会飞的动物可以通过调节翼部和肩部，在飞行中起到平衡作用。阿氏翼龙及其动物分类中同类的大型翼龙可能就是这样飞行的。翼龙头骨化石显示，这些动物往往有相当巨大的怪异头部，不过因为骨骼薄而骨质硬，头骨实际可能会比看上去要轻巧很多。

除了颈椎，我们还有其他可能来自阿氏翼龙的化石，包括一节翼端骨头，或指骨。这些化石有助于披露这种远古飞翔动物的更多面貌。

维顿指出，像风神翼龙等物种的化石资料，保存下来的甚多，这能解释为什么这类翼龙比较多的出现在在出版物中及博物馆的展品中。由于一直不断有新的化石出土，很有可能我们对阿氏翼龙的认识很快就会比今天所知要增加不少。例如，去年密西根大学的研究人员发现几种新化石，他们说属于翼龙。这个有趣研究尚有待于同行评审。

更多的化石发现意味着古生物学家能够更好地推测这些巨物到底是如何生存的——包括它们如何移动与飞行。

Image copyright Mark Witton Image caption 巨物的进化。

哈比卜说，关于翼龙，如阿氏翼龙，由于其巨大的体型，有一些确定的方面我们可以排除掉。例如，翼龙不可能是一种常常要拍动翅膀来保持空中飞行的动物，因为这样会消耗太多的能量。它也不可能非常灵巧地活动——尤其有那种像支杆的颈部。然而，翼龙可能会长时间地高飞，甚至飞行距离如此之大，以至于可以飞往世界各地。暗示这种情况的一点证据是，在世界许多不同的地区——从东欧到北美、中东和亚洲，我们都不断发现各种的翼龙化石。哈比卜说，"（如果它们有环球飞行的里程）你应该会在世界各地都可能找到它们——大致上看，我们的确有这样的发现。"

而且翼龙远远不只有翼手龙。这也是维顿希望为阿氏翼龙而喝彩的部分原因。他说，像雷克斯霸王龙和长毛猛犸象这类远古动物，不仅是学术研究人员，公众也应该了解认识它们。毕竟，它们也是我们星球漫长的历史演变的一部分。

此外，他指出，对于阿氏翼龙吸收粉丝的欲望，有重要的行业信誉。他开玩笑地说，"如果你属于阿氏翼龙的粉丝团，你可以真的说你在大型翼龙走红前已经喜欢上它们，因此你是比铁杆还铁杆的翼龙粉丝。"

那么接下来，作为粉丝，像阿氏翼龙那样，把你的脖子伸出来。

（特写图像由维顿提供）

请访问 BBC Earth 阅读英文原文。