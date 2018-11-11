库客船长与库佩酋长：是谁发现了新西兰

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当问到“是谁发现了新西兰？”时，我们很多西方人会不假思索地答道，“是库克船长”（James Cook）。这种欧洲主导的历史观已统治了几个世纪，难怪要动摇这种看法非常困难。

欧洲的观点认为，1642年12月13日，荷兰航海家塔斯曼（Abel Tasman）首次发现了新西兰的西海岸区，然后在1769年英国探险家库克船长及其船员踏足新西兰进行深入探险。然而，这种看法并不全面，没有说清新西兰的全部历史，没有提到开启新西兰文明史的功勋。开创新西兰历史的最早住民是毛利人，大约在公元1250至1300年间，这些善于航海的波利尼西亚人来到新西兰定居。

Image copyright Getty Images Image caption 一名毛利族男子表演波华丽（pōwhiri），这是毛利人一种欢迎仪式。

新西兰位于大洋洲最下端。大洋洲由几千个岛屿组成，分布在辽阔的太平洋上。在欧洲人发现新西兰的几百年前，生活在太平洋的民族已到达和定居在这些岛屿上。

英国伦敦皇家美术学院推出一项新的展览活动，名为“大洋洲”，展示了太平洋岛民远洋航海、发现和定居新岛屿的历史，及其人文传统。

展出的重要手工艺品中，有一件是新西兰最为历史悠久的文物。这件名为唐功格（Tangonge）的手工艺品是称为提金（tiki）的木雕神像或图腾，1920年于新西兰北部小镇凯塔亚附近发现。人们认为这种图腾艺术可追溯至14世纪，不过和当时典型的毛利族工艺有所不同，但与南太平洋中部波利尼西亚群岛早期的工艺品相似，比如塔希提岛的木雕。

Image copyright Auckland War Memorial Museum Image caption 凯塔亚木雕，约成于300-1400年。木质，39 x 226厘米。奥克兰战争纪念博物馆，6341。

欧洲人首次在新西兰登陆时，几名毛利人在与库克及其船员的小规模冲突中丧生。首次交锋的影响流传至今。在吉斯伯恩，库克的雕像几经污损涂鸦，此处将有新的艺术装置将取而代之，以展现毛利族的文化与传说。

Image copyright Image courtesy of the artist and ARTPROJECTS Image caption 瑞哈娜（Lisa Reihana）的作品《追逐金星》（in Pursuit of Venus），2015-17（局部）。

毛利族艺术家瑞哈娜的作品《追逐金星》，全景影视创作，画幅宽26米，播放时长32分钟，以震撼的视觉效果讲述了库克船长远洋冒险的历史。作品正在英国伦敦皇家美术学院展出，长卷从右到左渐次展开，再现了新西兰成为殖民地前，欧洲人与太平洋民族之间的多次相逢遭遇。

库佩酋长（Kupe）

据毛利人的神话传说，新西兰（毛利语“奥特亚罗瓦”，意思是“白云之乡”）是来自波利尼西亚的库佩酋长发现的。这位哈瓦基岛的渔夫和和酋长的渔场遭到一条大章鱼的骚扰，吃光了他鱼线上的诱饵。库佩推断这是另一位酋长穆图兰吉（Muturangi）的大章鱼，库佩要求穆图兰吉阻止其宠物吃掉他的鱼饵，但被穆图兰吉拒绝，库佩于是发誓要灭了这头水怪。他离开家乡哈瓦基，穿过太平洋，追击这条大章鱼。在追击中，偶然发现了这片美丽的土地，库佩带领队伍上岛补充一些生活用品。紧接着就在今天的库克海峡的出口，库佩与大章鱼展开一场海上鏖战，最终将穆图兰吉的宠物杀死。

Image copyright Getty Images Image caption 库克海峡，据说库佩在此将大章鱼杀死。

库佩绕着北岛航行，为途经的多个地点命名，并发誓再也不会回到这片土地。划船回到家乡后，库佩向人们报告称，新西兰是一块无人居住的地方，“没见到有人；只看到垂耳鸦，蒂瓦瓦卡鸟，秧鸡，溪谷里传来鸣啼声响；垂耳鸦在田埂上歌唱，蒂瓦瓦卡鸟在我面前飞来飞去。”这段叙述充分证明库佩是发现新西兰的第一人。

由于这一神话是口述传说，各毛利部落对此传说的讲述不尽相同。例如，根据纳塔基领地的说法，库佩第一次穿越新西兰时，曾以为霍赫拉山是一条巨大的鲸鱼，而根据纳塔胡领地的故事，因为正值渔汛潮期，库佩是在赫基昂加湾上岸。不同的版本可能是因为各部落都希望与库佩建立渊源。

新西兰何时被发现？

库佩发现新西兰的年代，以及毛利原住民于何年分乘独木舟，组成“大舰队”从不同登陆点上岛，仍有争议。20世纪的人类学家史密斯（Stephenson Percy Smith）转译了由已故毛利学者瓦塔霍罗（Hoani Te Whatahoro）讲述的录音资料。在这个口述历史资料中，库佩是在公元750年发现了新西兰，第一批波利尼西亚移民组成大舰队，来到这片美丽的土地则是在公元1300年。

然而，2010年新西兰土地保护研究所的威尔姆舒斯特（Janet M. Wilmshurst）带领团队，以碳-14定年法进行取样分析，测得原住民定居的年代大约在公元1230-1280年。研究结果刊发时，后于2015年逝世的已故毛利族部落首领玛辉卡（Api Mahuika）对新西兰国际电台称，他不认为这是科学研究的最终定论，他还是相信口述历史。

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