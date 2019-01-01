环保犬是怎样成为濒危动物保护神的

Image copyright Conservation Canines

你可能会惊讶地发现，生态环境的保护者不但有两条腿的，也有四条腿的。

这种做法其实并不新鲜，尤其是在新西兰，19世纪90年代，早期的生态环境保护者理查‧亨利(Richard Henry)训练他的宠物犬嗅出当地稀有鸟类的踪迹，以保护这些鸟类。亨利意识到，外来的白鼬（stoat）对奇威鸟（kiwi）和鸮鹦鹉（kakapo）等物种产生了毁灭性的影响，于是他靠自己的狗帮助把鸟类转移到雷索卢申岛（Resolution Island）的一个保护区。尽管早期的努力因为白鼬会游泳而失败，但他的行动为成立于1998年的世界首个政府支持的环保犬计划铺平了道路。从那以后，世界其他地区一直在稳步地从中受益。

狗具备许多适合在野外工作的特质，比如敏捷和忠诚。而最重要的是狗的鼻子使其能领先于许多人类同行。这并不是说人类的嗅觉不好，科学家们发现我们可以探测到多达一万亿种不同的气味，但狗更加厉害，任何一只普通的狗都有一个超能力的鼻子。狗的鼻孔潮湿的表面会捕捉气味分子，但狗鼻子的嗅觉器官也非常灵敏。狗鼻子有大约2.2亿个嗅觉细胞，而人鼻子只有500万个。这些细胞检测气味并向大脑发送信号，狗向大脑发送的气味分析量是人类的40倍。

此外，狗还能通过一系列其他的嗅觉适应手段，将吸入的空气过滤到鼻子后部专门的嗅觉区域，在它们呼出气体后仍能保留气味，并且能判断是哪个鼻孔闻到了某种气味。这样，你拥有一只狗就等于有了一台极其复杂的嗅觉机器。

如果你是养狗的人，你可能很清楚你的宠物常用其超能鼻子干一宗坏事，即喜欢寻找粪便。不过下次你的狗快乐地在一堆臭气熏天的东西里打滚的时候，你可以想一下，狗的逐臭能力也可以做好事，一些狗经过专门训练，通过嗅探粪便可以拯救濒危的动物。一项评估有关环保犬科学研究的报告指出，大约一半的环保犬是通过寻找粪便发现动物踪迹。在世界范围内，狗通过嗅探粪便能帮助科学家追踪雪豹、无尾树熊、大猩猩甚至虎鲸。

Image copyright Conservation Canines Image caption 科学家们利用狗来追踪鲸鱼。

哈特曼(Jennifer Hartman)是华盛顿大学（University of Washington）环保犬科动物研究所(CK9，Conservation Canines)的一名研究科学家。该研究所养了20只经过专门训练的嗅探犬。CK9团队承担了追踪虎鲸粪便的棘手任务，虎鲸粪便只在有限的时间内漂浮在海洋表面。

哈特曼解释说， “寻鲸队利用风和潮汐表来了解海水的流动，船长沿着与风向垂直的穿越线（指生态观察者沿途计算或记录物种出现次数的路径）驾驶。与此同时，训犬员和犬只站在船头，训犬员根据犬只的行为指导船长对穿越线进行细微的调整。”

通过成功地追踪和取样粪便，科学家们可以检查居住在南部海洋的虎鲸种群的健康状况，虎鲸现面临着来自食物供应中断、海洋污染和船只运输的严重环境压力。

为了争取环保犬的配合，科学家采用狗只最喜欢的游乐方式来诱导其工作。哈特曼说，“我们用玩球来奖励狗找到目标气味。环保犬可以是任何品种，大多数种类体型都可以，但必须有一个共同点：极度痴迷于玩球。”她解释说，大约98%的狗来自动物收容所，这些狗因为它们的主人没有足够的精力与它们玩耍而被抛弃。追踪虎鲸的工作犬必需用热情的幼崽开始训练，但驯养员需要耐心、好奇心和努力工作来配合。哈特曼说。“将环保犬与训犬员配对是这项工作成功的关键。”

寻找虎鲸对环保犬其实是很困难的工作，但其工作挑战难度还在上升，这些狗只不仅要搜寻零星的虎鲸粪便，还要搜寻中国穿山甲（Chinese pangolin）掩埋的排泄物，小太平囊鼠（pocket mouse）的粪便甚至是银斑蝶（silverspot butterfly）幼虫的粪便。哈特曼说这种蝴蝶粪便像胡椒粉一样细少。

除了粪便嗅探，环保犬第二个最常见的任务是找寻活着的动物物种。凭借多年的经验，新西兰利用环保犬来寻找罕见物种方面领先全球，并且还利用狗来对付威胁新西兰独特野生动物的外来物种。许多工作犬最初被用来控制农业生产中的害虫，现在全球环保工作者用环保犬来寻找对付入侵新西兰岛屿安全区的外来物种老鼠和白鼬。在澳大利亚环保犬用来找寻野猫，在日本对付猫鼬（mongoose），甚至入侵美国，破坏和扰乱了美国生态系统的外来品种贻贝（mussel）和蚂蚁也是环保犬追击的目标。

这只是狗被用来约束人类活动的一种方式。狗还能帮助人类调查风力发电场造成的蝙蝠死亡数。一项试验显示，狗在寻找蝙蝠尸体方面比人类强三倍多。在肯尼亚（Kenya）蒙巴萨（Mombasa）港，狗也被用来嗅出包括犀牛角和象牙在内的非法野生动物制品。2018年8月底，世界自然基金会(WWF)、国际野生物贸易研究组织（TRAFFIC）和肯尼亚野生动物服务中心(Kenya Wildlife Service)开始试验一种新方法，以增加狗能嗅出的非法走私货物的数量。这个新办法是通过特殊的嗅垫过滤空气样本，让工作犬在有空调的室内工作，而不是烈日下在码头上四处奔跑检查每个集装箱。

Image copyright Conservation Canines Image caption 狗可以成为很好的生态环境保护者。

在非洲的其他地方，狗也战斗在环境保护的最前线。普莱森特（Daryll Pleasants）是动物拯救动物（Animals Saving Animals）组织的创始人，其工作是训练找寻偷猎者的追踪犬。普莱森特解释说，追踪犬的训练和警犬训练类似，因为追踪犬“管理着一个犯罪现场”，它们必须能够发现罪犯曾在何处开枪射杀动物，找到证据，在乡村和市区追踪偷猎者，并最终逮捕偷猎者归案。

普莱森特说， “虽然打击偷猎，狗不是百发百中万无一失，但确实让我们保护生态安全的能力增强了好几倍。一只狗能守住的地方相当于七名护林员的地盘。狗的嗅觉和听力超强，在风向等环境有利时可以发现一公里外的偷猎者，而且还能在夜间进行追踪……毫无疑问，在狗的帮助下，反偷猎队伍正在成功反击偷猎者，并且已具备了夜间的生态保育能力，而夜晚曾经是偷猎者可以肆无忌惮的杀戮场。”

一名训犬员正带着一只训练有素的狗从直升飞机上下来，准备制服野生动物罪犯，这是一幅很有说服力的画面。数百上千年以来，我们一直把狗描述为人类最好的朋友，现在看来，人狗的特殊情谊在进一步发展，人类最好的朋友还可以帮助人类保护世界上最脆弱的物种。

请访问 BBC Earth 阅读 英文原文。