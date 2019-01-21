Image copyright Lindsay McCrae

在BBC地球频道的第二集播客节目中，《王朝》纪录片的摄影师麦克雷（Lindsay McCrae）向听众讲述了他在南极拍摄企鹅时，如何处理与世隔绝对心理的影响。

2016年，野生动物摄影师麦克雷收到一则好消息。他获得了毕生所向的工作：在南极洲拍摄帝企鹅，与几个人一起为阿滕伯格（David Attenborough）执导的BBC新纪录片《王朝》掌镜。

如果南极洲听上去好像也不远，那麦克雷去的地方，冬天去拍摄至少要与世隔绝八个月，外面的人进不去，里面的人也出不来。除了组里这三个人，离得最近的也生活在几百公里外的另一个基地。

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麦克雷还记得告诉贝基（Becky）——现在是他妻子，拍摄项目的那一刻。起初她很担心，但两周后，她支持他去，因为这是麦克雷的梦想。贝基也是做电视的，她知道无论通讯条件多么艰难，他们都会一起度过难关。这场冒险之旅开始之前，两人结束了六年的恋爱，正式迈入婚姻殿堂。对一些新婚夫妇来说，相隔15000公里是个巨大挑战，但麦克雷夫妇决心要克服距离的问题。

在奥地利进行拍摄前的紧急训练时，麦克雷收到贝基的短信，让他回电话。

“我根本就没多想，我都不敢相信居然还有信号。我问她怎么了，她说她怀孕了。”

经过长时间的商议和讨论，麦克雷夫妇决定，尽管贝基怀孕了，麦克雷还是会参加《王朝》的拍摄，虽然这意味着他要错过第一个孩子的出生。

Image copyright Lindsay McCrae Image caption 拍摄帝企鹅是麦克雷的毕生追求。

南极洲平均来说是地球上最寒冷、最干燥、风最大的巨型陆地，面积达1400万平方公里。夏季高峰期最多约有4000人，估计还有1200万只企鹅。

这里的天气变化多端不可预测，海面的冰层没有尽头，飞机飞不了，船也开不了。

“当最后一架飞机离开，只剩下我们自己在地球上最偏远的地方时，真的很奇妙。到了那儿就没了后路。没法离开，没有飞机，你只能接受这个事实。”麦克雷说。

Image copyright Lindsay McCrae Image caption 想在南极洲的冬天拍摄至少要待八个月，因为天气变化多端不可预测，船只无法进入，飞机也飞不了。

要在这种环境中生存下来，需要耐心。在南极期间，有一场风暴持续了14天。在冬季，恶劣天气往往会持续数周，摄制组只能待在室内等待风暴结束。

身体和精神都要坚强。“我还记得第一次经历零下30度那天，可真是我最难受的一天了。冷得刺骨我简直无法形容，那还只是零下30度，当然还有更冷的时候。”

Image copyright Lindsay McCrae Image caption 南极洲的恶劣天气可能会持续数周，只能待在室内等待恶劣天气结束。

“那是我在地球上去过的最美丽的地方。夏天只有白色与蓝色，太阳一天24小时都在地平线上，绝对使人眩目。要真正体验南极的美必须在冬天去，能看到太阳落山和一片漆黑。”

“极光简直不可思议，有绿色、紫色、粉色和白色的，飞快地闪过天际，是你根本无法想象的景色。”

Image copyright Lindsay McCrae Image caption 南极的静谧无法形容，那里没有噪音和光污染。在没有光污染的情况下，能看到迷人的星空和南极光。

麦克雷和摄制组第一天登上海面冰层时，为保安全他们相互用绳子绑着，拍摄企鹅的到来，基地站长蒂姆（Tim）这时接到了贝基妈妈的电话。

麦克雷回忆说：“我回到基地好容易登上了Skype，孩子已经出生了。他一定是刚出生，我只能听到哭声。我就坐在那儿，确实是不可思议的经历。”

麦克雷说南极洲是他在地球去过的最美的地方之一。

“很少有人见过这些景色，我非常非常幸运。”

请访问BBC Earth阅读英文原文。