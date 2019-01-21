BBC纪录片《王朝》摄影师南极拍企鹅与世隔绝八个月，你能熬过去吗？

塔尼卡·卡托 Tanika Cato
  • 2019年 1月 21日
In the second episode of the BBC Earth podcast, Dynasties cameraman Lindsay MCrae reveals how he coped with the psychological impact of isolation while filming penguins in the Antarctic. Image copyright Lindsay McCrae

在BBC地球频道的第二集播客节目中，《王朝》纪录片的摄影师麦克雷（Lindsay McCrae）向听众讲述了他在南极拍摄企鹅时，如何处理与世隔绝对心理的影响。

2016年，野生动物摄影师麦克雷收到一则好消息。他获得了毕生所向的工作：在南极洲拍摄帝企鹅，与几个人一起为阿滕伯格（David Attenborough）执导的BBC新纪录片《王朝》掌镜。

如果南极洲听上去好像也不远，那麦克雷去的地方，冬天去拍摄至少要与世隔绝八个月，外面的人进不去，里面的人也出不来。除了组里这三个人，离得最近的也生活在几百公里外的另一个基地。

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麦克雷还记得告诉贝基（Becky）——现在是他妻子，拍摄项目的那一刻。起初她很担心，但两周后，她支持他去，因为这是麦克雷的梦想。贝基也是做电视的，她知道无论通讯条件多么艰难，他们都会一起度过难关。这场冒险之旅开始之前，两人结束了六年的恋爱，正式迈入婚姻殿堂。对一些新婚夫妇来说，相隔15000公里是个巨大挑战，但麦克雷夫妇决心要克服距离的问题。

在奥地利进行拍摄前的紧急训练时，麦克雷收到贝基的短信，让他回电话。

“我根本就没多想，我都不敢相信居然还有信号。我问她怎么了，她说她怀孕了。”

经过长时间的商议和讨论，麦克雷夫妇决定，尽管贝基怀孕了，麦克雷还是会参加《王朝》的拍摄，虽然这意味着他要错过第一个孩子的出生。

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Image caption 拍摄帝企鹅是麦克雷的毕生追求。

南极洲平均来说是地球上最寒冷、最干燥、风最大的巨型陆地，面积达1400万平方公里。夏季高峰期最多约有4000人，估计还有1200万只企鹅。

这里的天气变化多端不可预测，海面的冰层没有尽头，飞机飞不了，船也开不了。

“当最后一架飞机离开，只剩下我们自己在地球上最偏远的地方时，真的很奇妙。到了那儿就没了后路。没法离开，没有飞机，你只能接受这个事实。”麦克雷说。

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Image caption 想在南极洲的冬天拍摄至少要待八个月，因为天气变化多端不可预测，船只无法进入，飞机也飞不了。

要在这种环境中生存下来，需要耐心。在南极期间，有一场风暴持续了14天。在冬季，恶劣天气往往会持续数周，摄制组只能待在室内等待风暴结束。

身体和精神都要坚强。“我还记得第一次经历零下30度那天，可真是我最难受的一天了。冷得刺骨我简直无法形容，那还只是零下30度，当然还有更冷的时候。”

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Image caption 南极洲的恶劣天气可能会持续数周，只能待在室内等待恶劣天气结束。

“那是我在地球上去过的最美丽的地方。夏天只有白色与蓝色，太阳一天24小时都在地平线上，绝对使人眩目。要真正体验南极的美必须在冬天去，能看到太阳落山和一片漆黑。”

“极光简直不可思议，有绿色、紫色、粉色和白色的，飞快地闪过天际，是你根本无法想象的景色。”

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Image caption 南极的静谧无法形容，那里没有噪音和光污染。在没有光污染的情况下，能看到迷人的星空和南极光。

麦克雷和摄制组第一天登上海面冰层时，为保安全他们相互用绳子绑着，拍摄企鹅的到来，基地站长蒂姆（Tim）这时接到了贝基妈妈的电话。

麦克雷回忆说：“我回到基地好容易登上了Skype，孩子已经出生了。他一定是刚出生，我只能听到哭声。我就坐在那儿，确实是不可思议的经历。”

麦克雷说南极洲是他在地球去过的最美的地方之一。

“很少有人见过这些景色，我非常非常幸运。”

请访问BBC Earth阅读英文原文

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