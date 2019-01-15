王朝：记录嗜甜如命的黑猩猩

Image copyright Jurgen & Christine Sohns/Getty Image caption 黑猩猩会使用类似于“蜂蜜蘸”的工具来喝水，其作用就如吸管。

连小熊维尼（Winnie-the-Pooh，以热爱蜂蜜出名的卡通角色）都不及这些黑猩猩热爱蜂蜜。

虽然你可能自认为是个喜好甜食之人，但与黑猩猩相比，你对含糖零食的欲望一定相去甚远。正是这种对蜂蜜的狂热，证明了《王朝》（Dynasties，BBC2018年度自然纪录片）影片摄制组在塞内加尔拍摄黑猩猩是多么危险。

蜂蜜是黑猩猩主要的糖分来源，它们会直接从蜂窝中偷蜂蜜。黑猩猩偷蜂蜜的聪明才智集中体现了其非凡的智慧和适应力，这些能力有助于它们完成各种活动。

黑猩猩在寻找蜂蜜时会使用各种棍子做成的工具。然而，2009年的一项研究发现，工具的数量和种类因黑猩猩的栖息区域而异。非洲中部的黑猩猩会使用2至5种工具，而东非的黑猩猩只能使用1或2种工具。值得注意的是，黑猩猩不是相互协调同时使用这些工具，而是有先后次序地使用。更有一些证据表明，工具的使用遵循特定的顺序，先是敲击类工具然后是提取类工具，这种使用顺序最常见于使用大量工具的黑猩猩中。

黑猩猩普遍会使用“蜂蜜蘸”，这是指一根棍子，其一端被嚼至柔软，更容易吸收蜂蜜。其他常用的工具有探针、撬杆和撬杠（皆是黑猩猩用棍子做成的工具）。不吃蜂蜜时，黑猩猩会把这些工具储存起来，只有当之前使用的工具丢失或被损坏时，黑猩猩才制造新的工具。

中部黑猩猩亚种（发现于非洲中部）是唯一用棍棒来击打蜂窝的群体。据观察，他们一天中大部分时间都在打蜂窝。一只黑猩猩敲打了100多下，蜂窝才被它击开。黑猩猩对蜂蜜的渴望是如此强烈，甚至会为此冒生命危险。它们会爬上树，挂在树上取蜜，所处高度之高，但凡坠落，都是致命的。

蜂蜜不仅是一种理想的零食，而且在食物匮乏的时候也是一种补充饮食。2015年的一项研究发现，水果约占黑猩猩饮食的50%，当摄入的水果总量不足50%时，黑猩猩会通过摄入更多的蜂蜜来弥补。但是，由于从蜂窝中获取的蜂蜜不多，而且黑猩猩能突袭成功获得蜂蜜的概率只有52%，因此这么做并不能完全弥补他们饮食上的缺乏。

Image copyright BBC NHU Image caption 黑猩猩是利用工具获得食物的专家。

尽管黑猩猩为获得蜂蜜愿意历经千辛万苦，但另一方面它们也足够聪明，明白有些蜂窝不值得冒险。如果一个蜂巢已经被蜜獾光顾过，黑猩猩便不会选择这个蜂巢了。这与蜂巢本身无关，黑猩猩只是在尽量降低遇到蜜獾的风险，因为蜜獾打起架来十分凶猛。黑猩猩不想激怒的除了蜜獾，还有蜜蜂本身。黑猩猩能分辨不同类型的蜜蜂并相应地调整偷蜜战术。当遇到没有刺的蜜蜂时，黑猩猩取蜜时会站得很近，并使用短的蜂蜜蘸。当试图获取好斗的非洲蜜蜂的蜂蜜时，它们使用的工具要长得多。这样做是为了减少受到攻击的风险。

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