Image copyright Theo Webb/NHU

了解动物对于野生动物纪录片制作人来说有巨大的好处，特别是当你的拍摄对象是一个孤独的伪装大师时，是否能在丛林中找到它就要看你对它有多了解。若你在印度一个广袤茂密的丛林里希望能拍摄到老虎，而它有可能会隐身在丛林里的任何地方，要想发现它们的踪影，你唯一能依靠的就是听觉。这就是《王朝》（Dynasties）纪录片老虎这集的导演特奥·韦伯（Theo Webb）所面临的情况。在BBC地球播客节目的第五集中，他向听众描述了那趟非凡的拍摄之旅。

Image copyright Theo Webb/NHU Image caption 贝拉（Raj Bhera，被拍摄的一只老虎）在草地上寻找猎物。

脚印和活动的迹象会告诉你昨晚老虎捕猎时发生了什么，但是一旦老虎消失在浓密的灌木丛中，唯一的追踪方法就是站起来，聆听声音信号。这个信号不是老虎本身发出的声响，而是老虎的猎物发出的警报，提醒同伴注意捕食者的位置。通过这种方法，韦伯和他的队员们就可以追踪叫声，从而寻找到老虎在丛林中的踪迹。拍摄组的当地向导还能够预测老虎的路径和可能出没的地方。

韦伯的研究小组发现，在追踪老虎时，最有用的声音信号之一是叶猴（langur monkeys）的警报，令人惊讶的是叶猴能对豹子和老虎会发出不同的警报叫声。老虎最喜欢的猎物白斑鹿（chital deer），会对叶猴发出的警报声作出反应，然后开始发出自身持续的叫声。当追踪老虎时，大鹿（sambar deer）的叫声是最容易辨认的。当大鹿意识到附近有老虎时，会从喉咙发出吱吱声。当不同动物迸发出的惊慌声在丛林中回响时，这说明老虎正在捕猎。

Image copyright Theo Webb/NHU Image caption 贝拉用它的伪装试图在干旱的夏季草原上伏击猎物。

韦伯也惊奇地发现，老虎自己所发出的声音是多么响亮，老虎会互相呼喊，交配时会咆哮，还会怒吼。

人类一直渴望与动物交流，但发声范围宽广也有利于其他物种间的交流。例如鹦鹉，学习新的发声能够有助于它们融入新的群体。学习新的声音也可以是在交配仪式上一种显示大脑力量的方式。白鲸和海豚在他们的一生中学会了数百种新的发声方式。根据录音显示，红毛猩猩甚至大象似乎是在试图模仿人类发声。

然而，并不是所有的动物都有这个能力。事实上，只有一些特定的大脑回路可以控制肌肉的发声，而只有特定的一些动物才能做到这一点。包括人类、鹦鹉、夜莺和蜂鸟在内的几个能学习发音的物种，其语音控制神经中心的一组50多个基因有相同的活动模式。这意味着控制人类说话的基因和夜莺唱歌的基因是相同的。不能学习新声音的动物，如鸡和猕猴，它们这一部分的基因未被激活。

正如韦伯所说的，使用“猴子声音频率”发现老虎，然后利用动物的叫声来追踪另一种你看不到的动物是非常令人兴奋的。也许像《怪医杜立德》（Dr Doolittle）所说的那样，我们与其同动物对话，还不如倾听动物的叫声。

请访问BBC Earth 阅读英文原文。