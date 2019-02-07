白色污染：解决塑料危机的5个新出路

白色污染（即塑料污染）是地球所面临的一项最为艰巨的挑战。

当前，人们每年将1270万吨的塑料扔进海洋，给海洋生物造成可悲的后果，包括被窒息的海龟和中毒的鲸鱼。显然，根本之道是减少源头的塑料用量，不过对于地球上叹为观止的大量塑料，人们也运用科技和触类旁通横向思维的解决方式，甚至向其它物种寻求对策。

以下是5个意想不到的利器：

新菌种

塔宾曲霉菌（Aspergillus tubingensis）是一种暗色的真菌，在温暖环境下生长很快。看起来无足称奇，但塔宾曲霉菌的一个特性引起科学界的强烈兴趣。难以降解是塑料污染的最大问题——这也是为什么现在我们人体内可能就含有塑料。找到可以使塑料聚合物降解的利器对解决白色污染将有很大帮助。巴基斯坦真纳大学（Quaid-i-Azam University）的一个微生物学家团队发现，塔宾曲霉菌能够使聚氨酯（PU）分解。该研究报告的主要作者卡恩（Sehroon Khan）称，“这种真菌分泌的酶可以降解塑料，作为回报，在分解的过程中真菌会‘吃’塑料当养分。”因此人类可以在垃圾填埋场中使用这种真菌分解塑料。

Image copyright Getty Images Image caption 微生物学家正在试验真菌分解聚氨酯的可能性。

海洋净化

“太平洋大垃圾带”（Great Pacific Garbage Patch）是海洋上最大面积的漂浮垃圾集中区。这个漂浮在海洋上的巨大垃圾岛位于美国加州和夏威夷之间，面积相当于3个法国，其中8万吨是塑胶垃圾。24岁的荷兰青年设计者斯莱特（Boyan Slat）带领的荷兰工程师工作团队，向大海放置一个叫“001号系统”的海洋净化系统（有媒体称为海洋吸尘器）。这个海洋净化系统是海洋垃圾打捞系统，由一条长600米漂在海面上巨型管状物和管子下3米高的屏障组成，塑料垃圾会被这道屏障拦截和聚拢。每隔几个月，他们就会把围拢到的垃圾捞到一条船上。研究团队通过电脑模拟和缩尺模型，对这一系统在海域上进行了测试和试运行，现系统已放置到“太平洋大垃圾带”，着手清洁太平洋垃圾。斯莱特的发明既受到肯定，也招来怀疑，不过目前大家都是等着瞧，其实都不知道结果如何。斯莱特表示，“我最期待的时刻是第一批垃圾打捞上岸，说明我们的海洋清洁技术是可行的。”

塑料路面

“塑料公路”（PlasticRoad）项目是荷兰提出的另一个解决塑料污染危机之法。第一条“塑料公路”在荷兰的兹沃勒市（Zwolle）建造，是使用再生塑料修建的自行车道。塑料公路回收了本应送到垃圾焚烧厂或填埋场处理的塑料垃圾，包括瓶装塑料、塑料杯和塑料包装等塑料垃圾。目前，塑料公路对回收塑料的利用率为70%，但今后打算实现100%采用回收塑料。该公司透露，这种材料比沥青有更长的寿命，更短的建设周期，能直接拆卸替换，也因此低碳环保。兹沃勒市的第一条“塑料公路”长30米，其中的回收塑料相当于超过21.8万个塑料杯或50万个塑料瓶盖。2018年11月，上艾瑟尔省（Overijssel）将铺设第二条“塑料公路”。

Image copyright Getty Images Image caption 人们认为海藻包装是可以解决食品包装过于依赖塑料的一项新办法。

海藻包装代替塑料包装

为了应对白色污染，工程师和设计者开始寻找食品包装的新材料。生物塑料是由可再生的生物质（biomass）提炼制成，通常包括植物油脂、木薯淀粉、木片或食品垃圾。然而，印尼的初创公司Evoware则是用海藻包装代替塑料。他们与该国种植海藻的农民合作，制造三明治和汉堡包的包装纸、咖啡袋和调料包，以及肥皂的包装，通通是以海藻为原料。用海藻制成的调料包在热水的浸泡下可以溶解，然后直接食用，不需要扔掉包装纸。具有可持续和有营养的双重好处。

社会力量

白色污染的最大问题便是对海洋生物的影响。据估计，到2050年，海洋中塑料垃圾比鱼类还要多。为了避免此情况发生而提出的概念颇具抽象意义。“塑料银行”（Plastic Bank）作为一家社会企业，以高于市场的价格回收塑料，人们可以兑换现金、商品（燃油、锅具）或服务，比如学费充值。这项刺激方案鼓励人们把本来会最后扔进大海的塑料垃圾收集起来，这同时也是为人们增加收入的减贫措施，可以美化街道，减少海洋垃圾数量。“塑料银行”旨在将塑料变废为宝，用作货币。该公司将回收塑料转售给企业客户，售价较塑料的成本高出约3倍。目前，海地、巴西和菲律宾的政府已开设“塑料银行”，南非、印度、巴拿马和梵蒂冈也将对此推广使用。

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