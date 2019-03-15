时装面料是最可恶的污染物，严重破坏了世界各地的环境，对人类健康和野生动物造成了破坏性影响。商业街上的名店里，很多衣服的面料都对物种有害——说的还不是皮毛贸易的直接影响。你也许没想到，下列5种常见的时装面料会破坏野生动物和生态系统。

羊绒衫需求破坏蒙古大草原

蒙古的草原正受到严重威胁，同时面临危险的还有草原上的牧民以及野生动物们，包括雪豹、沙狐和土拨鼠等等。气候变化导致水土流失河湖干涸，大草原已经开始退化。自上世纪90年代起，牧群总量增加了三倍，如今，过度放牧使草场严重退化。研究显示，草场的退化面积达70%，其中八成由过度放牧引起，背后的主要动因是全球市场羊绒（cashmere wool）衫的需求。山羊绒质软轻柔，是羊绒衫的生产原料，对山羊绒的需求所造成的破坏，比起绵羊等其他牲畜更大，而蒙古是世界上第二大羊绒生产国。

Image copyright Getty Images Image caption 一位蒙古女工正在剪羊绒（loonger/Getty）

洗涤聚酯纤维布料会阻碍蟹类生长

我们知道，从塑料微粒到塑料瓶，各种流入海洋和水道的塑料垃圾数量庞大，已经对水中的野生动物造成了灾难性影响。但许多人并不知道的是，洗衣机也是塑料进入水体的一个途径。如果衣物的面料是合成聚酯纤维（涤纶、尼龙、腈纶），洗衣机所产生的废水中会包含上百万个极小的超细纤维，在经过污水处理厂后流入江河湖海。这些纤维包含有毒的化学物质，部分来自合成纤维本身，部分是洗涤剂和其他有毒制剂的残留，会对水中的生态系统造成不利影响，将污染物转移给海洋生物。研究发现，很多生物体内都有超细纤维，如螃蟹、龙虾、鱼类、海龟、企鹅、海豹、海牛和水獭，甚至连我们吃的水产海鲜中都有。纤维颗粒会阻碍消化道，破坏胃粘膜，导致进食减少进而挨饿，这对野生动物来说是个噩耗。

Image copyright Getty Images Image caption 溶解性纤维素又称漂白木质纤维，是人造纤维和人造丝的基本原料（Beeldbewerking/Getty）

人造纤维、人造丝与滥砍滥伐

溶解性纤维素又称漂白木质纤维，是人造纤维和人造丝的基本原料，时装业很多衣服都是用这两种人造材料做的。但你可能不知道，所用的纤维素大多是取自濒危树种或是原始森林。也就是说，我们买衣服穿衣服都直接导致了滥砍滥伐和栖息地的破坏。目前已经有超过1.5亿株树木被砍掉做了衣服，尽管有几家大品牌的人造纤维是来自经过认证的可持续林场，但在印度尼西亚、加拿大和亚马逊河流域，为生产人造纤维而被砍伐的树木还是有增无减。

树木能够储存碳，因此滥砍滥伐也会对气候变化造成影响。时装行业使用人造纤维的做法极具破坏力，因为森林中有数以千计的不同物种，很多已被列为珍稀濒危物种。

Image copyright Getty Images Image caption 棉花已成为全球最不可持续的农作物之一（Andrea Anderegg/EyeEm/Getty）

棉花生产耗水量大

棉花不是人造纤维，但只凭这一点并不代表它就可持续。事实上，棉花已成为全球最不可持续的农作物之一。首先，种植棉花耗水量太大，加剧了全球淡水资源不足的问题，生产一件纯棉T恤的耗水量可达2700升。棉花生产已经令哈萨克斯坦的咸海遭到毁灭性的破坏，并殃及水中的动植物。此外，在种植过程中，杀虫剂和其他有害化学品的用量很大，会渗入水道和土壤层，棉花种植所使用的杀虫剂占全球总量的22.5%。近期有预测称昆虫的数量将会下降，鉴于此，更加可持续性的生产变得愈发急迫。

Image copyright Getty Images Image caption 一件衣服的售价只要几英镑，但背后的环境代价远大于此（triocean/Getty）

快时尚

近些年，零售品牌每一季的新款数量都有所增加，有些时尚品牌每周上新好几次。这是一种“快时尚”，东西便宜，穿完就扔。每年用新布料生产的新服装有1000亿件，很多不久就被丢到了垃圾填埋场，造成了巨大的碳排放。例如，生产涤纶和尼龙需要使用化石燃料，种植棉花也需要大量的二氧化碳。“快时尚”还会导致大量化学物质渗入自然环境，引发严重的污染问题。一件衣服的售价只要几英镑，但背后的环境代价远大于此，无论是在恶劣工作环境下低收入的工人，还是生态系统和其他物种，都会受到影响。

我们能做什么？

有些面料更加环保，比如用树木制造的可持续的人造纤维，以及可持续的羊毛。但要想真正有所成效，只需要少买一些，买了就要爱惜。

不用的衣服可以拿去和亲戚朋友交换

坏了破了的衣服鞋子不要丢，修补之后可以继续穿用

挑选绿色环保的品牌，了解商品的生产流程

购买质量上乘经久耐用的产品

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