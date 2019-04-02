“爱的荷尔蒙”：6个不可思议的真相

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催产素有助于建立信任、维系感情纽带

催产素是一种哺乳动物神经垂体激素，恋人们渴望亲密的关系，正是由于催产素在起作用。催产素有助于克服社交羞涩感，培养社交能力。人们认为，催产素使人与人之间建立起相互信任的感情。催产素使母婴之间的联系如此紧密，因此人们将催产素称之为“拥抱荷尔蒙”和“爱的荷尔蒙”。

但人类发现，很多物种的雄性刚做了爸爸其催产素水平也会有变化，有些情况令人感到很不可思议。

1.催产素促成跨物种的友谊

宠物犬当主人出现时，体内会分泌催产素，每当主人同其进行眼神交流，宠物犬所分泌的催产素会大幅增加。

宠物犬大脑的催产素的充分释放，会促进其与主人之间的互动和交流。宠物犬与主人对视的时间越久，体内催产素的水平则越高。

事实上，平均而言，宠物犬体内的催产素水平是猫的五倍。

Image copyright Getty Images Image caption 不止是人类，雄性动物在伴侣有了孩子之时体重也会增加（Hudson Correa/Getty）

2.准爸爸也会和怀孕的伴侣一起增胖

狨猴和绢毛猴是中南美洲的猴子，属于家族群居动物。当一位雌猴怀孕时，雄性伴侣会察其颜观其色，增重随之会增加。随着老婆怀孕肚子变大，准爸爸需要增加自己的体重，便于日后抚养孩子。

在这段时间，将为人父的雄猴会大量分泌催产素、雌激素和催乳素。这种激素的调节与变化使准爸爸能更好地照顾子女。狨猴的前肢下方有一对乳头，母猴怀孕期间，将做爸爸的公猴的乳头也会增大。

似乎只要几项激素水平的变化，便对我们如何理解男女分工产生很大影响。

Image copyright Getty Images Image caption 海岛猫鼬是群居动物，在“爱素”的作用下，它们会更加关心下一代（Jamie Lamb/Getty）

3.海岛猫鼬相亲相爱，甚至舍己为群

海岛猫鼬是教科书上列为典型的能合作互助的群居动物。最多可达50只共同生活，互助挖洞，互相把风放哨。对于同类的幼崽，它们会代为照看，辛勤哺育，传授本领。但是还可以使得海岛猫鼬合作精神更上一层。如何办到呢？很简单。

在南非的库鲁曼河保护区，两名剑桥大学的教授为了观察催产素的作用，将海岛猫鼬分为四组，进行实验研究。

摄入“爱素”的这一组海岛猫鼬，站岗打洞的时间增长，不再那么好斗，陪伴幼崽的时间增长，分给幼崽的食物也增多。但个体却付出了代价。服用催产素后，为自身觅食的时间减少，食量也随之下降。

4.一些甲虫会照顾新生后代

埋葬虫是一种罕有的会照顾其幼虫的昆虫。

在英国发现的这一物种，父母会一同照顾幼虫。当母甲虫怀孕时，会把卵产在它们埋在地下当食物及筑巢的死老鼠尸体上。幼虫孵化出来后会以死老鼠为食。

这种甲虫的幼虫会乞食，这在昆虫类也是很罕见的。它们饥饿时，会用微小的四肢搔父母身体，然后成虫用反刍的方式给幼虫喂食。

Image copyright Getty Images Image caption 有的田鼠是一夫一妻制，而有些田鼠不太照顾伴侣和后代（Santiago Urquijo/Getty）

5.田鼠家族的伴侣关系

北美大草原田鼠是一夫一妻制的典范，雄性田鼠会主动承担起照顾后代的责任，是忠诚的伴侣。而草甸田鼠是多妻制，雄鼠有多个配偶，却很少照顾后代，也很少和雌鼠筑巢厮守。

科学家对两个物种进行了比较研究，揭开了为何有这种配偶差异的原因。大草原田鼠大脑奖赏中枢中分泌的加压素受体比草甸田鼠高。加压素受体则与“拥抱荷尔蒙”催产素有关。

同时，科学家认为，人类男性会是“忠诚的伴侣”还是“花花公子”，也取决于人脑中与加压素受体有关的微卫星基因的差异。

6.爱抚乳鼠令其血压降低

根据对乳鼠的研究，在喂食的过程中，如果有父母的爱抚呵护，乳鼠的血压比没有爱抚的时候要低。这是由于迷走神经的张力有所增强，在爱抚的作用下，副交感神经活动增强，交感神经活动减弱，对于心脏有抑制作用，能降低血压。

科学家发现催产素不但有助于降低乳鼠的血压，催产素对人类也有同样的效果。因此并非只有人类才受益于拥抱和爱的食物。

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