毛茸茸的大块头邻居：与野熊共处是什么滋味？

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想和帕丁顿熊一起生活吗？听起来还不错？（帕丁顿熊是英国儿童文学的一个虚构角色，与人是好朋友，住在伦敦。）

事实上，如果你家附近有一只熊可能会把你吓破胆。加拿大温哥华岛的95岁老人安娜（Anna Stady）就曾有过这样的体验。她在伐木营地当厨师时就曾经遇到过熊，所以当发现黑熊在家四处觅食时，就马上把熊赶走。可是后来，垂涎食物的黑熊又回来了，不列颠哥伦比亚省自然保护服务处不得不给熊设了个陷阱。从那以后，黑熊再也没有回来过，安娜终于松了一口气，因为她可不希望命丧熊口。

Image copyright Getty Images Image caption 与野熊生活在一起既可怕又刺激（Mark Moore/Getty）

在美国和加拿大，黑熊和灰熊经常会在人类的垃圾箱里觅食，在人类的房屋下筑窝。于是，一些教育项目开始教导人们如何与熊打交道，比如说垃圾桶要上锁，不要喂食野熊之类，这样熊和人类才能和谐共存。人类受熊袭击致死的事件比较罕见，但熊遭遇人类其实是占下风。一项历时10年的研究显示，150只生活在美国城市里的熊全部被人类捕杀掉。

2009年，北卡罗来纳州阿什维尔市的杰克（Jack Clement）和黛娜（Dayna Feist-Clement）发现一只杰克称之为布鲁诺（Bruno）的小黑熊常到他们家的喂鸟器觅食。随后他们称之为西斯尔（Thistle）的一只母熊带着幼崽接管了他们家栅栏下的布鲁诺巢穴。小熊们会从树上掉下来，在他家的核桃树上玩耍，杰克和黛娜被逗得很开心。

但阿什维尔（Ashville）一家小农场的威廉‧威瑟斯（William Withers）及其家人则感觉自己就像在和毛茸茸的邻居进行一场持久战。去年，野熊叼走了威瑟斯家50只鸡，还打开了他们家的车门觅食，威廉不得不追着一只被狗粮气味吸引的大熊，直到把它赶出门廊。这只野熊十分难缠，威廉最后朝它扔了一根棍子吓唬它，随后开动电锯才把它赶走。威廉说：“我们一直把空气喇叭和胡椒喷雾放在手边。我们最怕这种熊，因为即使我朝它冲过去，它也不为所动。失去了对人的恐惧本能的熊很危险。”虽然这样的人熊关系听起来很矛盾，但威廉和阿什维尔的其他居民其实都很喜欢这些毛茸茸的邻居。“你可能会觉得这些野熊油腻邋遢，但实际上它们毛茸茸的、干净而野性十足。”居民们对熊有着强烈的责任感，保持土地所有者和野熊之间的距离是保护它们的关键。

Image copyright Getty Images Image caption 保护野生熊不受伤害是阿什维尔居民的重要责任。他们有妙招可以把熊吓跑，让它们不要在路上溜达，以免被汽车撞到（Manuel Romaris/Getty）

杰克也有这种责任感。他坚信，人类要尊重熊，否则后果将不堪设想。例如，在阿什维尔，开车的人会停下来看熊在路边散步，这意味着它们不再害怕汽车，所以经常发生车撞到熊的事故。他表示：“这里是熊的栖息地，我们要学习与它们共处。否则，我们会自食恶果，熊也会因此遭殃。”

那么，如果野熊来访，他的建议是什么呢？你可以大喊大叫、敲打罐子或者用空气喇叭把它们吓跑，但绝对不要给熊喂食果酱三明治。

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