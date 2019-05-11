我们身边还存在着另一个世界，就算有幸一瞥，它也会从我们眼角一闪而过。

在经验丰富的野生动物摄影师弗莱（Kevin Flay）眼中，昆虫的世界是“最令人惊叹的”。他用慢镜头捕捉其中的纷繁复杂，每个镜头都出人意料。

通常人们所看的电影速度是每秒25帧。现在，我们可以利用特制相机以每秒500帧的速度进行拍摄，非常适合捕捉青蛙跳跃等瞬间。

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这个速度听起来可能很快，但拍摄昆虫的快速移动对速度的要求完全是另一个级别。弗莱想要拍摄一只虫子从一株植物跳到另一株上，但即使在每秒500帧的速度下，他仍然无法捕捉到这个过程，虫子跳得比射出枪膛的子弹还快。所以他购置了一部每秒速度高达1万帧的相机，能看到小虫子锁住了腿关节，以此为支点完成了如此远距离的跳跃。如果没有数字慢镜头，他永远也拍不到这个画面，我们也永远无法了解这种昆虫是如何移动的。

数字影像的使用大大减少了慢镜头摄影所需的元素，大量减少了浪费。使用胶片的话，按下拍摄键后只能祈祷成功，而且因为每秒帧数很多，所以一卷胶片几分钟就会用完。正常速度下胶片能拍摄9分钟，但弗莱拍慢镜头时一卷胶片只能用30秒。如果30秒内什么都没发生，那胶片就废了。拍摄所需的灯光照明也让人极为闷热不适——弗莱回忆起他以前拍摄跳蚤跳跃时必须戴上焊接专用的护目镜。

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有时，弗莱镜头下的画面既不可思议又阴森恐怖。在北美，他拍到有一群蚤蝇在一队火蚁上空盘旋。回放慢镜头画面时他才看清蚤蝇在做什么：它们刺穿了火蚁头部后面的软组织，在那里产卵。这样幼虫就能孵化出来，并从火蚁体内将它吃掉。弗莱说：“高速拍摄让我们看到了完整的故事。”

弗莱惊叹于昆虫王国的美，同时也被慢镜头所呈现的另一个世界而深感震惊。他说：“一切都是惊喜。”蜻蜓尤其吸引弗莱，无论是外形还是飞行方式都别具魅力。他说：“蜻蜓飞起来像仙女一样。它们最不可思议而且就在我们身边，没有比这更奇异的了。”

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