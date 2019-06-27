把物品设计成可作分解的东西为什么是一劳永逸的好事？

如何让我们用过的旧物起死回生，而不是最后扔在垃圾堆里，甚至更糟糕的是让其最终流入大海？

目前，企业常用的办法有三种：

回收利用：把旧物回收后重新使用（例如塑料瓶回收清洁后再次盛装饮料）。

降级利用：把旧产品变成次等级的产品，如将跑鞋磨碎，用其铺设篮球场的地面。

升级利用：把用过的旧产品升级成更高级物品形式，如把一次性塑料瓶变成可用几十年的涤纶织物。

尽管初衷良好，但这三种方式都会在再生产过程中的某个节点产生污染废弃物，比如种棉花等作物使用的农药和化肥，工厂排出的废水中的各种污染物，能源产生的温室气体排放和重金属排放等等。对某件产品的整个生命周期研究得越多，你越会意识到再生产过程总会有污染废弃物产生。

但如果可以把某项产品设计成无论哪个环节都不会产生废弃物会怎么样呢？开启“从摇篮到摇篮”的制造吧，这是一个从鞋履到衣衫，从工厂到城市的任何产品生产我们都能够并且应该做得到的愿景。

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“从摇篮到摇篮”这一理念最早是20世纪70年代自“从摇篮到坟墓”这个短语演变而来的，随即由设计化学家布劳恩加特（Michael Braungart）和麦克多诺（William McDonough）合著的同名畅销书中正式确立了这个概念。此书简洁的副标题是：“循环经济设计之探索。”如今，从摇篮到摇篮产品创新研究所（Cradle to Cradle Products Innovation Institute，简称C2CPII）从轮胎到地毯，从肥皂到建筑用木材，已认证数千种产品为从摇篮到摇篮的循环产品。

“从摇篮到摇篮”理念的核心是在工业生产中效仿自然的循环过程，即所谓的“仿生法”。在自然界中，没有“废弃物”这种东西，所有的东西都会被大自然回收再用。C2CPII满怀雄心壮志，称其终极目标是把消费品看作“营养品”。比如，百货商场售卖的获得金质认证的“C&A”T恤最终可安全分解成大地的肥料。

这是一个宏伟的理念，需要在所有产品的形成过程中进行大量的缜密思考、调整和设计：每一个生产步骤都必须经过深思熟虑，以确保不仅不产生任何废弃物，而且每一种成分都是完全可作生物降解和无毒的。严格地说，所有可能会用到的化学物质或原料，速溶剂、染料、乳化剂、清洁剂，凡是你能想到的，他们都会进行检测，并建立一个数据库，将那些已证明足够安全，人类可接触或可释放到环境中的物质记录在数据库中。

多年来，家具、灯泡、油漆等生产商一直在为自家的产品争取该研究所认证，并利用其化学数据库的数据寻找其生产材料。现在，从摇篮到摇篮产品创新研究所发起了一项名为Fashion Positive的活动，主要聚焦在我们穿的衣服上。

尽管相比于家具或食品之类，服装问题似乎可讨论的不多，但C2CPII的威廉姆斯（Emma Williams）认为并非如此。她指出，世界资源研究所（World Resources Institute）估计，全球服装行业从业人员超过3亿人，是一个价值1.3万亿美元的产业，每一秒钟都有相当于一垃圾车的纺织品或衣服被烧毁或当作垃圾填埋。

她说；“想想真的很有意思，因为当你早上醒来，穿戴整齐的时候，你永远不会想到这个问题。很奇怪，也许是因为衣服向来离我们很近，又或许是因为我们的身份在某种程度上和衣服有关系，我们看待衣服的方式和看待汽车等物品的方式不同。”

Image copyright Getty Images Image caption 每一秒钟都有相当于一垃圾车的纺织品或衣服被烧毁或当作垃圾填埋

此外，她表示，“快时尚”与微季节结合，同时发展中国家的中产阶级不断增加，这些意味着纺织品产量在过去15到20年里翻了一番。这让环境影响变得更加重要。

从摇篮到摇篮产品创新研究所的一项重要工作是促进理念、产品材料和生产流程的信息共享，这与顶级企业严格保守“商业秘密”的老派概念大相径庭。与该研究所合作的Fashion Positive PLUS成员包括H&M、Kering、Stella McCartney、Eileen Fisher、Athleta、Loomstate、Mara Hoffman、G-Star RAW和玛莎（Marks & Spencer）。这些服装品牌携手致力于寻找常用的高强度“基本”材料，如纱线、染料和饰面。

这些都是为了公众利益而共享知识的广泛趋势的一部分。时尚品牌Teemill甚至更进了一步，在自家工厂花10年时间研发出了一种高科技、超高效的全新T恤生产方式（使用有机墨水和清洁技术）后，推出了首款可完全循环再用的T恤。

这款名为“可持续的我”（Sustainable Me）的零废弃T恤是用回收的废弃的有机棉质衣服，混合经过认证的棉布制成的。按照其设计，一旦顾客不想穿了，就会回收到Teemill，分解后重新生产成另一件T恤。

和Teemill的其他产品一样，他们只按订单生产，不大批量生产T恤及通过广告向消费者推销。批量生产最终会导致库存过剩。但相比之下，他们拥有的创新印刷机让按需生产的成本降低，效率增高。

Image copyright Teemill Image caption Teemill推出的首款"循环"T恤

Teemill的德拉克-奈特（Mart Drake-Knight）说：“一个品牌可能会做一些事情，或者每个人都可能贡献自己的一份微薄之力，这很好，但将我们花10年时间研发出来的技术与大家共享则更为重要，现在其他人花10分钟就能复制我们的这项技术。”

就像C2C的循环概念一样，他们对生产进行了相应的安排，能够回收利用他们生产的旧T恤，让其再次还原成新的T恤。他说：“按照设计，我们的产品会被送回来。我们决定把我们的供应链看成一个相互连接的系统，而非我们只是制造商和回收商构成的直线链条中的中间人。”

如何做到这一点？他们的方式是，奖励顾客把T恤寄回去，这比花钱打广告便宜。他说：“我们出邮费让顾客把衣服寄回来，但在我们看来，我们得到了免费的布料，这是一种经济手段。”

这些都符合从摇篮到摇篮运动的理念。

他说：“当然，最难理解的是没有废弃物这种东西的事实。这不是渐进式设计挑战，而是全生命周期设计挑战。但通过现代的科技，这比你想的容易得多。”

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