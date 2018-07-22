年龄如何影响食欲 详解人生七阶段

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对你而言，吃是为了活着，还是活着是为了吃？我们和食物之间有一种复杂的关系，这种关系受到食物价格、是否能够获取，以及同辈压力的影响。但有一样东西是我们大家共同拥有的。这就是食欲——我们对吃的欲望。

虽然饥饿——我们的身体需要进食时通过这种方式让我们渴望食物——是食欲的一部分，但并不是唯一的因素。毕竟，我们经常在不饿的时候吃东西，或者在饥肠辘辘的时候不吃饭。最近的研究强调，我们环境中丰富的食物诱因——气味、声音、广告——是导致饮食过度的主要原因之一。

我们的食欲也不是一成不变的，随着年龄的增长，食欲会在我们的一生中发生变化。或许如莎士比亚(Shakespeare)所说的人生有七个阶段（莎士比亚喜剧《皆大欢喜》中的一段独白），食欲也有七个年龄段，认真理解食欲七个阶段，可以帮助我们找到解决饮食不足、饮食过度以及随之而来的肥胖症等健康问题的新方法。

第一个十年，0-10岁

在儿童早期，身体生长发育很快，他们童年形成的饮食行为会一直延续到成年，因此肥胖的孩子很有可能会成长为肥胖的成年人。

年幼孩子对特定食物的挑剔或恐惧，会使家长们在孩子用餐时伤透脑筋，但如果积极面对，采用让孩子反复品尝和学习的方法，会有助于孩子认识接受陌生但重要的食物，比如蔬菜。

Image copyright Getty Images Image caption 幼儿挑食会导致日后的饮食问题。

儿童也应该学会自我控制，特别是关于食物份量方面。父母强迫孩子"清空盘子"会导致孩子们失去追随自己食欲和饥饿信号的能力，从而导致日后的暴饮暴食。越来越多的人呼吁政府保护儿童不受有针对性的垃圾食品广告的影响——不仅是在电视上，还包括在应用程序、社交媒体和视频博客上——因为食品广告会增加食物消费，这会导致儿童体重超重。

第二个十年，10-20岁

在青少年时期，由荷尔蒙推动的食欲和身高的增长预示着青春期的到来。在这段发育关键时期，一个十几岁的孩子如何接近食物将决定他们晚年生活方式的选择。

这意味着青少年所做的饮食决定与他们后代的健康有着内在的联系，因为他们将来也会做人父母。不幸的是，如果缺乏指导，青少年可能会接受不健康的饮食行为和饮食偏好。

一般来说，由于生殖生物学因素，年轻女性比年轻男性更容易患营养素缺乏症，即通俗所说的营养不良。怀孕少女的风险会更大，因为她们的身体要支持自己与胎儿两个人的生长，而两种生长都需要摄取营养。

第三个十年，20-30岁

此时进入成年阶段，生活方式大为改变，上大学、结婚或与伴侣一起生活，以及生儿育女为人父母，生活的压力会使得我们的体重增加。

脂肪一旦累积就很难减掉。当我们吃的少于我们的能量需求时，身体会发出强烈的食欲信号，但不幸的是，我们身体防止暴饮暴食的信号则很微弱，结果会导致一个过度饮食的循环。随着岁月流逝，许多生理和心理因素使我们要减少食量变得难以维持。

Image copyright Getty Images Image caption 我们在二三十岁时承受的压力会使我们发胖。

新研究的一个领域是开发饱腹感，即吃饱了的感觉。这对减肥很有帮助，因为感觉饥饿是身体发出需要进食的信号，因此也是让你少吃的主要障碍之一。

不同的食物向大脑发出不同的信号。例如，吃一桶冰淇淋很容易，因为脂肪不会触发大脑要我们停止进食的信号。另一方面，富含蛋白质、水或纤维的食物却会给我们较长时间的饱腹感。我们应该与食品行业共同努力，让我们未来可享受有益于身体健康的正餐和零食。

第四个十年，30-40岁

成年人的工作生活带来的挑战不仅仅是肚子咕咕作响，还有压力带来的影响，这导致80%的人食欲和饮食习惯发生改变，结果是一半人暴饮暴食，另一半人则没有胃口。

人类对待食物的不同方式很有趣，如"食物成瘾（food addiction）"现象，即有无法抗拒的欲望想吃某种特定的、通常是高热量的食物，对此至今科学界还不能完全理解。许多研究人员甚至质疑有食物成瘾现象的存在。

其他人格特征，如完美主义和责任心，也可能在人们调节压力和饮食习惯中发挥作用。

改善工作环境，减少诸如零食或自动售货机等问题饮食设施是一个挑战。要有一支生产力高而且身心健康的工作团队，雇主应该尽力资助并促进健康的饮食，同时也要设法管理压力和应激情境（stressful situations）。

第五个十年，40-50岁

饮食（diet）这个词来源于希腊语diaita，意思是"生活方式、生存之道"，但我们是积习难改的生物，即使知道改变不良喜好对我们有好处，我们仍然不愿意稍作改变。我们希望不用改变生活方式，吃我们喜欢的东西，还能够保有健康的身心。

Image copyright Getty Images Image caption 在中年时期，压力会导致我们对高热量食物上瘾。

有很多证据表明，饮食是导致身体不健康的一个主要因素。世界卫生组织（World Health Organisation）强调，吸烟、不健康饮食、缺乏运动和酗酒是影响健康和死亡率的主要生活方式。

在40-50岁之间，成年人应该根据自己的健康状况改变自己的行为，但疾病的症状往往是看不见的——比如高血压或高胆固醇——因此很多人没有采取行动。

第六个十年，50-60岁

50岁以后，我们的肌肉质量开始逐渐流失，每年减少0.5-1个百分点。这被称为肌肉减少症（sarcopenia）。身体活动减少，摄入蛋白质过少以及女性的更年期都会加速肌肉质量的下降。

健康、多样化的饮食和运动对于减少衰老的影响很重要，而老龄化人口对美味、划算、高蛋白食品的需求尚未得到满足。

富含蛋白质的零食可能是老年人增加总蛋白质摄入量的理想选择，但目前很少有产品的设计能满足老年人的需求和偏好。

第七个十年，60-70岁及以后

今天人类的平均寿命增长很快，一项重大挑战是维持老年人口的生活质量，否则我们将成为一个年老体弱的老龄人社会。

Image copyright Getty Images Image caption 在晚年，充足的营养对保持健康更为重要。

充足的营养是很重要的，因为年老会带来食欲不振和饥饿感缺乏，导致无意的体重减轻，身体更加虚弱。食欲减退也可能是由疾病引起，例如阿尔茨海默症（Alzheimer's disease）的影响。

饮食是一种社会经验，但是失去伴侣或家人，独自吃东西会影响人们从饮食中获得的愉悦感。老年的其他影响，如吞咽问题、牙齿问题、味觉和嗅觉的减少也会影响食欲和我们从饮食中得到的奖赏。

我们应该记住，在我们的一生中，食物不仅仅为身体提供能量，而且是一种应被享受的社会和文化体验。我们都是食品专家——因为我们每天都在进食。

因此，我们应该努力把每一个吃东西的时刻都当作享受美食的机会，并享受吃对食物所获得的良好养生效果。

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