骨盆底健康 是科学而非私密

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成年以来，我们就常听闻拥有一个强健的骨盆底很重要。我偶然翻到的相关文章就有上百篇。医生和助产士向我推荐凯格尔运动（Kegels，又称骨盆运动，可强化骨盆底肌肉），而一些朋友也建议我最好孕期做。还有些朋友则说他们上健身课常省略掉波比跳（burpee，一种结合了深蹲、伏地挺身及跳跃的健身动作），因为做这个动作容易尿失禁，弄湿裤子。有一些文章会普及"玉蛋"（jade eggs，一种放入女性阴道中的蛋形器械，用于锻炼骨盆底肌肉功能）的功效，现已被辟谣；另有一些文章则介绍法国女性在分娩后接受电子理疗。这些内容传递的信息很明确：健康的骨盆底应该上我们每个人的关注榜单。

毋庸置疑，骨盆底这个由肌肉、韧带、神经和结缔组织组成的系统至关重要。它支撑着人类的膀胱、子宫、阴道和直肠，并辅助它们正常工作。全球目前有上千万女性骨盆底有问题，患尿失禁、子宫脱垂(子宫脱垂与支持子宫的各韧带松弛及骨盆底托力减弱有关)等。男性也有骨盆底，但问题不太常见，况且男性的骨盆不需要承受分娩的压力。

尽管骨盆底对人体很重要，但专家们目前并不完全了解骨盆底的运作方式。

密歇根大学（University of Michigan）妇产科的米勒教授（Janis Miller）是一名骨盆底研究员。她说："我们还没有深入研究骨盆底的解剖结构， 这属于解剖学尚未探索的前沿领域之一，其难度与大脑不相上下。"

Image copyright Getty Images Image caption 尽管骨盆底对人体至关重要，但它仍是人体的"未解之谜"，甚至对医生来说也是如此。

她补充道，对公众与大部分临床医学界来说，骨盆底仍是人体内的一个"神秘区域"，大家对其认识并不充分。何来"神秘"一说呢？其背后的原因有两重：一是骨盆底系统本身的复杂性；二则由于单纯的性别歧视。

美国加州大学圣迭戈分校（University of California San Diego）的泌尿妇科医生卢卡兹（Emily Lukacz）是女性盆底功能障碍领域的专家。他说："器官、肌肉与神经共同运作才构成了骨盆底这种高度整合的结构。人体其他的复杂系统如心脏、肠道等均不是自主控制的。而骨盆底系统不同，这也正是它的独特之处。"

整个系统都隐藏在骨盆骨内，生理上来说它是个相对封闭的区域。约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）专注于盆腔健康和重建术的妇产科教授汉达（Victoria Handa）认为，骨盆底解剖的复杂性在于骨盆底系统的神经与结缔组织并非独立分布。再者，尽管骨盆底问题会严重影响女性的生活质量，但并不是生死攸关——因此相比其他健康问题，公众对骨盆底问题的关注度不高。

Image copyright Getty Images Image caption 几百年来，科学界和医学界基本忽略女性人体解剖学，而仅仅是将其视作男性人体解剖学的一种变体。

但相较于主要问题，这些障碍都是次要的。汉达说，不幸的是，千百年来，我们只关注男性人体解剖学，女性人体解剖学只被当做是一种变体。

卢卡兹也说道，"也因为主要影响女性健康问题的相关研究长久以来都缺乏资金支持。"

研究受阻的另一层原因是探讨女性私密部位会有些叫人难堪且不礼貌。米勒说，"公众场合不太适宜讨论女性的这个身体部位。因此，在国会上发起引发公众关注的议题或是申请科研经费就难上加难了。"这意味着，目前还没有任何一位公众发言人提示大家关注骨盆底问题。

Image copyright Getty Images Image caption 出于难堪和礼节性问题，女性骨盆底问题相关研究受阻。

尽管如此，近些年还是有骨盆底相关的研究进展。例如，密歇根大学的米勒与她的团队利用核磁共振成像（MRI）技术来检测分娩造成的损害。该成像技术能让医生看见肛提肌。这是一种容易在分娩时撕裂的肌肉，损害后会导致盆腔器官脱垂和盆底肌无力。据估计，这种分娩损伤发生的概率尚不清楚：有研究表明约13%-36%的阴道分娩会造成肛提肌损伤（而据米勒团队的保守估计，有5%-15%的阴道分娩会出现肛提肌撕裂）。米勒说，肛提肌撕裂的女性通常并不知情。

米勒说，诊断产伤（birth injury）是个性化治疗骨盆底问题的关键。在此之前，诊断大部分是一刀切的。举例来说，目前外界鼓吹的凯格尔运动对分娩肌肉撕裂的女性来说就不是有效手段。

米勒告诉我们，"某些极端情况下，其实我们是在要求一些女性强化已经被损伤的肌肉。看起来的肌无力其实是因为肌肉已经撕裂了。"

另一个研究重点是寻找最行之有效的方式，找到那些有较高风险出现问题的女性，防范于未然。一些专家建议进行盆底训练来预防尿失禁和脱垂等问题。但是有些专家则认为这一做法的证据不足。目前，已证实的盆底问题的高危因子是年龄增长、阴道分娩和肥胖。

Image copyright Getty Images Image caption 有些专家建议做些盆底训练，而也有一些专家认为这些训练的效用尚缺乏证据。

约翰霍普金斯大学的汉达说："目前科学证据不足，我们也不知道该告诉广大女性要做什么，说了反倒会让很多健康的女性为此烦忧。大部分女性没有盆底疾病。虽然盆底疾病是非常麻烦的问题，但毕竟只有少数人罹患。再说，它们也不是什么致命的病。要不要提示广大女性，让她们背负上预防的负担，我对此也很犹豫。"

好消息是，随着科学家对于骨盆底系统解剖学和功能学的深入研究，目前盆底疾病的治疗手段也精进了。盆底功能障碍非常普遍。基于美国一项全国性的调研显示，美国有近四分之一的女性患有盆底功能障碍。另外一项调查也显示，42%受访的英国女性患尿失禁。

虽然盆底问题会随着年龄的增长越来越普遍，但是年轻女性也会有这些问题。例如，有研究表明，职业运动员和大学女运动员普遍存在尿失禁问题。一项调查发现，超过三分之一的运动员有过漏尿的经历——有时是因剧烈运动导致腹压增高致使的漏尿。

Image copyright Getty Images Image caption 美国近四分之一的女性患盆底功能障碍。

压力性尿失禁——当你打喷嚏、咳嗽、跳跃或举起重物时漏尿——可以通过骨盆肌肉运动治疗，也可以通过改变生活方式如避免过量水分摄入、物理治疗及生物反馈（即使用电子传感器来帮助你锻炼正确的肌肉）等手段。有一种装置叫做子宫托（pessary），可插入引道来支持膀胱；另一种则是尿道中段悬吊术。

盆腔器官脱垂可以通过盆底运动、理疗或子宫托来治疗。如果出现症状，生活被扰乱，还可以通过手术来支撑器官，或把它们托回原位。

展望未来，骨盆底相关研究条件也日趋成熟，新成果指日可待。卢卡兹说："比如心脏病、糖尿病等领域，相关研究已有几十年，近百年了，再有突破性成果很难。而我们这个领域还真正处于起步阶段。基于目前进展的研究中获取的信息来看，我们每五年至十年就会有巨大的变化。"

密歇根大学的米勒则表示，她希望随着科学的进步，女孩和年轻女性等对这方面能有亲身的认识，而不是倍感压力。她建议可以教授女孩子们一些方法，比如咳嗽打喷嚏或者上完洗手间后，收紧盆底肌肉。她认为，如果女孩子们越早学会如何使用这些肌肉，就越能在以后的日子知道哪里出了问题或者一切是否运作良好。

米勒说："如果青少年女性和女孩子们能够学会意识到这种肌肉，不是将其当做是个秘密或是需要隐藏的东西，而是真正学会使用它；那么之后就不需要每天挤时间做凯格尔运动了。"

真心期盼这将意味着女性的烦心事可以少一件。

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