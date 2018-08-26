猫为什么呜呜叫？原因没你想的那么简单

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我们以为自己知道猫咪呜呜叫是什么意思。

通常认为动物开心时会这样：抚摸或胳肢猫时，猫咪会开心地呜呜叫，躺在主人的大腿上，猫咪会不断发出这样的声音。

如果认为只是这样而已，你就错了。猫咪呜呜叫的背后故事，多到超乎你的想象。

单是猫咪是如何发出呜呜声这一点，人们都争论了许久。有人认为和血液流到下腔静脉有关，下腔静脉将没有氧气的血液送入右心房时会发出声音。但是更多的研究发现呜呜声更可能来自猫咪喉部的肌肉。当猫儿的肌肉运动时，肌肉就会扩张或压缩声门（喉部声带周围的部分），因此猫咪每次呼吸时都会震动空气。结果呢？发出呜呜声。

虽然现在科学可以肯定过程就是如此，但是什么引起猫咪呜呜叫，还没有明确的答案。可能与猫咪大脑内一个尚无明确功能的神经振动子有关。

但是触发神经振动子时，猫咪是开心的吗？

Image copyright Marjan Debevere Image caption 代贝维尔（Marjan Debevere）说以她的经验，没有哪两只猫呜呜叫得一样。

有时是开心的。仅仅是有时候。

代贝维尔是伦敦的一名猫咪收容所摄影师，正在读猫心理学。她自己也养了四只猫——克莱夫、胡拉、阿尔奇和路易，她是IG上的网红（IG上有33000多粉丝，还在不断增加）。

代贝维尔说，问题是我们通常只注意到"胳肢它们喜欢被胳肢的部位时"，猫咪会呜呜叫。但是，我们不在身边时猫咪也会呜呜叫，不同的猫叫声是不同的。她说，"没有两只猫是一样的，有的从不呜呜叫，有的叫个不停。"

她比较了她的两只猫，路易和阿尔奇。路易是一只流浪猫，跟着某人来到她们办公室，后来被送到了收容所。阿尔奇"从隔壁搬过来"成了家庭的一员。路易很少呜呜叫，阿尔奇却经常叫。

代贝维尔说："我给3,000多只猫拍过照片（在收容所），没有两只猫是一样的。我见过许多猫濒死的时候呜呜叫，被安乐死的时候也呜呜叫。兽医说'它们直到生命的最后一刻还在呜呜叫'，人们以为它们呜呜叫的时候是开心的，其实不总是这样。"

对猫的行为和语言的研究比狗的研究落后。因为狗通常很积极配合，尤其是有食物作奖励的时候。但是近些年来，对猫呜呜叫的研究也有了一些进展。

韦茨曼是（Gary Weitzman）一名兽医，也是圣地亚哥人道协会（San Diego Humane Society）的首席执行官，他说："我们只是刚开始起步，需要回答的问题比已经回答的问题要多。呜呜叫大多代表猫咪是开心的，但也能传达紧张，害怕和压力。还好，大多数情况下是表示开心。"

韦茨曼说："数十年来人们猜测呜呜叫是一种交流方式。二十一世纪初人们假设猫咪呜呜叫还有其他用处。穆更塔勒（Elizabeth von Muggenthaler）、奥弗罗尔（Karen Overall）和其他人的研究让人们更好地理解了猫叫的用处。呜呜叫有交流、安抚和疗愈的功能。"

Image copyright Getty Images Image caption 猫咪独处时也经常呜呜叫，据信这能够促进猫咪骨骼和组织生长。

小猫几天大的时候就开始呜呜叫，这可以帮助猫妈妈喂奶时找到它们。这可能也是为什么成年猫咪喂奶时或想要人类喂食时也会呜呜叫。有些猫在勘察新环境时会呜呜叫得很大声（我自己的猫在衣柜后探险时叫得最厉害）。猫咪受到惊吓，或者经受很大压力之后，比如被狗追也可能会呜呜大叫。

科学研究得越多仿佛未知的东西也越多。哈登（Celia Haddon）是作家也是猫咪行为专家，她说："研究者记录了猫咪'平常的呜呜叫'和向主人讨食时的呜呜叫。即使不是猫的主人也能听得出分别，平常低沉的呜呜叫中有更高频的叫声，有点像喵喵叫。"

她说，"这种叫声听起来像小猫叫或者婴儿的哭声。人类天生对婴儿哭声很敏感，因此也能对呜呜叫的猫哭声做出反应。"

沃森（Sam Watson）是英国动物福利组织防止虐待动物协会（RSPCA）的研究员，他说对野外猫咪之间如何呜呜叫人们还知之甚少，虽然知道猫在互相梳理猫毛的时候会呜呜叫。"可能有的意思是'我想要那个'，有的是'我们分享吧'，但更多的我们却知之尚少。

"人们绝对忽视了猫之间的沟通交流，现有的关注和研究远远不够。"

一种假设认为猫叫是一种有效的疗愈行为。呜呜叫产生的震动能恢复身体，是一种猫经受压力后自我"治疗"的方式。震动的频率，从20到150赫兹，据信能够促进骨骼生长，骨骼因受到压力而增强骨质密度。其他的频率可能会促进组织生长。

Image copyright Marjan Debevere Image caption 猫咪互相梳毛时经常呜呜叫。

韦茨曼说："25到100赫兹的猫叫和人类康复机器的治疗频率是一样的。研究者称20到25赫兹能促进骨骼生长，100赫兹左右能促进皮肤和软组织生长。"

这就是为什么猫咪在小睡的时会开心地呜呜叫，事实上，这是一种自我修复的方式。猫咪养成这样的习惯，比如长时间静卧，可能是要避免过度劳累受伤。猫咪用静卧休息这种耗能少的方式来保持骨骼和组织健康。

猫的呜呜叫声不只对猫咪有好处。抚摸猫咪长久以来被看作一种减压方式，养猫者患中风或心脏病的风险能降低三分之一。猫咪呜呜叫的频率可能对人类也有好处。

韦茨曼说："我认为猫咪呜呜叫对人类很有好处。生理上的益处除外，对人类的心理健康也大有帮助。猫的可爱叫声能够让我们心境平静愉快，就像看海浪拍打海岸，能使我们获得宁静一样。既然猫叫声对我们犹如镇静剂，因此我们甚至可能从基因上挑选更常呜呜叫的猫咪来作伴。"

哈登同意韦茨曼的说法。"如果猫儿绕着你脚边转，看着你，瞧着上方的食物柜或冰箱，并大声的呜呜叫着，你怎么能错过猫儿的信号——我想要吃饭！现在就要！

"清晨，大声的呜呜猫叫登场了，拍拍或蹭蹭主人的脸，把主人叫醒好有早餐吃。大多数人喂完猫才自己吃早餐，可见猫咪的语言多么有用。"

最后，如果想搞清楚猫儿叫声的含义可能需要多了解猫咪的肢体语言——从友善时的潜望镜尾巴，到好斗时瞪大的眼睛和向后弯的胡须。有了这些知识，猫咪和主人间的关系只会越来越好。

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