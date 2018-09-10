羡慕别人性生活比你多？那恐怕源自错误认知

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研究发现，我们认为年轻人的性生活的次数远比他们真实的性生活要多很多，而男性对年轻女性性生活的想象更为偏颇。

作为即将在新书《认知危机》（The Perils of Perception）中发布的易索普有关错误认知长期研究的一部分，我们让英国和美国人猜测其所在国家18-29岁的年轻人过去四周做爱的频率。

据他们平均猜测，两个国家年轻男性过去一个月做爱的平均次数都是14次。但是有关性行为的具体调查显示，实际数量仅是英国五次，美国四次。

如果按上述猜测，年轻男性应该平均每隔一天就会做爱，一年大概180次，但事实上一年仅会做爱约50次。但这并不是我们的猜测错得最离谱的地方。英国和美国对年轻女性性生活的猜测错得更离谱。

男性认为女性性生活频率非常高，英国每月22次，美国每月23次。这些猜测意味着年轻女性普遍每个工作日都会做爱，每月特别的日子还会多两或三次。事实上，每月仅有5次左右。

有如此多错误的认知，如何解释？可以从我们如何思考以及我们听说了些什么着手。

Image copyright Getty Images Image caption 手机约会应用程式比如探探（Tinder）的兴起会让我们以为其他人的性生活更加丰富多彩。

人类依靠性行为繁衍生息。但这一点却会是产生错误认知的温床。因为不像人类其他的核心行为，我们能够通过观察就能比较准确地了解其行为标准，但人类做爱的时候房门紧闭，供大众观看的性行为并不能准确代表常态。

由于不太能获取真实生活的信息以作比较，我们转而相信其他"权威"的信息来源：游乐场或更衣间的闲聊，不太可信的调查，色情的媒体报道或黄片等。这些渠道提供的极端事例和坊间轶事扭曲了我们对现实的认知。

在同样的调查中，我们让三个不同国家的人猜测他们各自国家45到54岁的人一生中拥有过多少个性伴侣。人们猜测男性所说的平均性伴侣个数十分准确。

真实数据是，在澳大利亚和英国，男性到达45到54岁之前，平均拥有过17个性伴侣，在美国则是19个。人们猜测的平均数与实际相差无几。

但当我们在男女间进行比较时，事情变得更加有趣了。首先，令人注目的是真实数据。在有关性行为的调查中女性所说的性伴侣的个数要比男性少得多。

事实上，女性所说她们的性伴侣数几乎只有男性的一半。这是性行为计算的巨大难题之一：在高质量的性调查中屡次出现，但这在统计学上是不可能的。

鉴于男性和女性都说的是异性相配，且男性与女性所占人口（异性恋）比例基本相同，两性的性伴侣数量也应该基本相同才对。

Image copyright Getty Images Image caption 美国男性认为美国女性的性伴侣的数量应该是其女性调查实际平均数量的两倍。

对此有很多可能的解释，包括男性嫖娼以及不同性别对该问题的理解有不同。比如，女性不认为某些行为是性行为但男性认为是。

但最有可能的解释是，男性算的时候比较马虎以及他们有意无意想多算几个，女性则想少算几个。

后者可以通过美国对学生做的一个实验得到证实。该实验将参与者分成三组，然后分别问他们有关性行为的问题。一组女性如常独自填写问卷，另一组认为她们的答案会被实验负责人看到。第三组戴了测谎仪，但测谎仪是假的，不过参与者不知。

认为答案可能被看到的那组女性说平均有2.6个性伴侣，标准的匿名问卷组说平均有3.4个。戴了假的测谎仪的那组说有4.4个，而只有这一组和该实验中男性的答案是一致的。

美国数据最后还有一个令人担忧的曲解。在美国，男性和女性对女性性行为的猜测十分不同。美国男性认为美国女性平均有27个性伴侣，但美国女性猜测只有13个，和女性自己说的12个更为接近。

Image copyright Science Photo Library Image caption 在某实验中，戴上了假的测谎仪的女性写下的性伴侣数量多 了不少。

美国男性猜测的美国女性性伴侣平均数高得出奇主要是因为一小部分美国男人认为美国女性的性伴侣非常多。事实上，在接受调查的 1,000个男性中约有20个美国男性认为美国女性有50个或50个以上（有时还要高）的性伴侣，因此数据有失公允。

我们的错误认知很大程度上揭示了我们怎么看待这个世界。这也解释了我们某些根深蒂固的偏见，因为我们对什么是"正常"情况的猜测通常是不假思索的。在这项研究者，这些猜测显示出对年轻人和女性一些极其错误的看法，尤其是在一小部分男性当中。

和其他错误认知一样，答案不只是抛出更多事实让人们改正看法，也应找出造成这些错误看法的潜在原因，即我们听人说了些什么以及自己是怎么想的才导致了如此错误的想法。

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