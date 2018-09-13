人类最终能否战胜时间

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美国诗人施瓦茨（Delmore Schwartz）曾写道："时间就是燃烧我们的火焰"。我们出生，活着，然后死去。但在整个人类历史中，我们一直沉迷于任何能战胜时间的可能性，从睡美人的童话故事到科幻小说中的时间停滞场和休眠假死。

1971年，哈菲尔（Joseph Hafele）和基廷（Richard Keating）在飞机上放置了四个原子钟，然后让飞机绕地球飞行两次，第一次向东飞行，第二次则向西飞。然后将两次飞行的原子钟与作为正常参考值的原子钟进行比较，发现时间出现差异。

正如哈菲尔-基廷实验证明的那样，时间流逝的速度会依情境和态况而改变。北卡罗来纳州立大学助理教授麦克（Katie Mack）说，"如果你以超级相对论的速度旅行，这种速度接近光速，或靠近黑洞（且是在不被它破坏情况下），你经历的时间流逝将少于他人的时间。"

国际空间站上的宇航员会经历时间膨胀，因此他们的衰老速度比地球上的人要慢一点。麦克解释道，"他们在航天旅行时移动速度很快，所以受到狭义相对论的影响，另外他们也离地球更远，因此地球的引力效应也较小"，

然而，这种时间膨胀只数以秒计而已。为了获得显着的时间膨胀，将需要极其巨大的引力场或近光速的旅行。两者目前都是不可行的。

尽管有喜剧色彩，但科幻系列《红矮星号》为时间停滞场提供了一个有趣的理论; "正如X射线不能通过铅一样，时间也不能穿透停滞场。所以，虽然你存在，但你若身在停滞场中即不存在于时间中，你本身也将不复存在。"这一点，以及剧中设计的一些技术可行性，使得剧中角色李斯特（Lister）都不禁评论道，'真的这么简单吗？'。虽然如此，却发人深省。

Image copyright Getty Images Image caption 要造成巨大的时间膨胀，需要一个强劲的引力场，如黑洞。

时间可能是相对的，但时间仍然是我们现实世界的一个基本存在。《红矮星号》的共同创造者雷洛（Doug Naylor）说，"X射线和铅是一回事，但时间和停滞场则不是那么的简单。时间可以是十分狡猾的。正如口腔的细菌可以绕过角落，除非你遇到一个牙医，否则它永远不会被抓住"。

改变时间观念比停止时间要容易得多。麦克说。"你可以在体验时间时有差异很大的感受，虽然时间其实并没有停止"。

美国国防研究机构的高级研究计划局（Darpa）目前正在研究生物停滞技术，以在分子水平上减缓身体新陈代谢的速度。生物停滞会延长所谓的"黄金时刻" 即受伤后必须接受医疗照顾的关键时间。

生物技术办公室的项目经理贝格利（Tristan McClure-Begley）博士解释道，生物停滞旨在减缓生命运作的速度。"我最初构思这个计划是要探索各种潜在技术，从分子药理学到生物兼容性的材料化学和工程本质的无序蛋白质等。"

通过减慢化学物的反应时间，生物停滞还可能延长血库和其他药物的保质期。贝格利解释道，"生物停滞技术最紧迫的潜在应用之一是保护和储存治疗性生物分子，如疫苗，抗体和酶。能够可靠地保持这些产品的功能，而无需昂贵而繁琐的冷冻链（冷冻储存），这是该计划的主要目标"。

然而，生物停滞目前仅用于医疗紧急情况，而非长期使用。我们需要向大自然寻求长期解决方案的灵感。

Image copyright Getty Images Image caption 生物停滞会延长所谓的"黄金时刻" 即士兵受伤后必须接受医疗照顾的关键时间。

一些生物，如木蛙，具有被称为隐生现象（cryptobiosis）的能力，这是一种令所有新陈代谢过程明显停止的能力，但新陈代谢停止木蛙仍然是活的。这种能力使木蛙能够被冻结后还能存活。其他动物，如熊，会进入冬眠，此时它们的新陈代谢会大大减慢，然后在几个月后苏醒过来。

人类已经在医学上尝试运用这种技术，尽管程度要小得多。在心脏骤停或脑损伤的情况下，可使用治疗性低温冷却受伤患者，使其处于低代谢状态几天，让身体有时间恢复。

基于这种治疗，美国宇航局正在开发冬眠技术以帮助宇航员完成火星任务。

冬眠的过程分为两个关键阶段：初期冷却期，包括辅以镇静剂作用，以及随后的升温/清醒期。SpaceWorks总裁兼首席执行官及运营官布莱德福德（John Bradford）解释道，"在临床治疗中，您会使用很重的镇静剂量并使用侵入式冷却系统以进入冬眠，但我们正在研究能够最大限度地减少镇静剂量并简化冷却过程的新药物"。

已经证明，将我们的体温降低5°C可以让我们减少50％的新陈代谢（新陈代谢是我们体内的化学反应过程）以维持生命。布拉德福德说，"冬眠的动物活得更久，所以有一个恢复因素。考虑到新陈代谢率下降50％，如果你处于这种状态六个月，将需要一个恢复期，可能是三个月。然而，这方面不是我们研究的主要动机，如果有的话，还需要更多的研究来量化这种影响有多大。"

冬眠技术也可用于等待器官捐赠的患者。

上述技术会降低新陈代谢率，但能做到科幻小说的假死吗？科幻小说中最着名的是人体冷冻法，将身体冷冻至约-190°C（-310°F），目的是在未来让患者复活。

Image copyright Getty Images Image caption 一些动物如木蛙，能够停止新陈代谢，却仍然有生命。

然而，将某人置于低温状态比简单地冻结要复杂得多。英国研究人体冷冻法的斯提芬斯（Victoria Stevens） 说，"我们冲洗血液，然后给患者注入低温保护液"。

"低温不是将实验对象变成冰冻固态，而是变成玻璃态，从而减少冰晶对实验对象的破坏。"所谓玻璃态是指物质在液态状态下快速冷却，其分子未能形成晶体的一种冻结状态。

人体冷冻法仅在心脏停止跳动时使用。其设想是，将来医学充分发展先进到可以复活和治疗。斯提芬斯说："目前还没有人能冻结后成功复活，因为我们目前还没有能够做到这一点的技术，如果我们成功研究出这个技术，那么我们可能不再需要在一开始进行低温保存。"

虽然已有数百种冷冻保存法，但人体冷冻法是一个极端的过程。斯提芬斯承认，"这是一个完全实验性的发展，尚未达成结论"。

2001年，13个月大的诺德拜（Erika Nordby）被困在雪中并进入冬眠状态大约两个小时，然后成功复活。在那两小时的时间中，诺德拜没有心跳，被认为是临床死亡。这让我们期望有朝一日能够开发出休眠假死的技术，但诺德拜个案是一个还不能复制的孤立事件。

由于时间是我们现实的一个基本存在，我们不可能停止时间的流逝，就如我们不能阻断深度和宽度的空间一样。此外，实际的时间膨胀将需要复杂的工程和能量要求，这在现实仍然是不可行的。

生物工程能否成为这种看似不可能的解决方案，最终让我们成功战胜时间？

"也许"，贝格利说。"但在近期是不可能发生的。"

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