开学季必读：五个让你变聪明的记忆小技巧

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无论你觉得自己有多聪明，有时候可能还是无法充分利用记忆力。一系列的研究显示，大多数学生并不能使用行之有效的学习方法，反而把时间浪费在无效的方法上。

问题之一在于，我们常常从父母、老师和科学家那里得到许多矛盾的信息，使我们无法确定哪些方法可行，哪些不可行。

幸运的是，在一份顶级心理学期刊发表的一篇新论文检视了最常见的错误观点，列出了五种最受欢迎的学习策略、这些策略的潜在问题，以及如何更高效地运用这些策略的方法。

策略1：反复阅读

在学习新词汇吗？最常见的策略就是反复阅读这些词和它们的含义，直到印在脑子里。很可惜，心理学家认为这个方法过于被动，大部分信息并不能给人留下印象。

记忆小技巧：阅读之间保持间隙

被动的重复阅读或许是最低效的学习方法，但如果你觉得自己缺乏对概念的基本理解，那么重复阅读有时就不可避免。不过，你可以通过定期回顾这些内容，来更好地实现重复阅读的效果。你可以先阅读一章内容，然后去做其他事情，接着在一小时、一天、或者一周后再复习一次，帮助加深记忆。

你还可以在复习材料之前就自己的理解程度进行提问，进而帮助自己根据对知识的掌握情况侧重复习，增加精神投入。

策略2：划重点

和反复阅读一样，这种学习方法几乎人人都用。这个方法很好理解：划出重点词句有助于加深印象，让你随后更容易找到最重要的段落。不过，尽管划重点可能比被动阅读更有效，但总是涂涂划划就没有太大帮助了。大多数学生缺乏洞察力，几乎把每个自然段都标为重点。

记忆小技巧：停下来思考

科学家们建议，先通读一遍文章，然后在第二次阅读时再标出相关段落。这种方法强迫你更仔细地思考每一个要点，以及它在整篇文章中的相对重要程度，从而鼓励你更主动地处理信息，这对形成强大的记忆力是必不可少的。

策略3：记笔记

随便去哪个教室或图书馆，你会发现学生们都很谨慎地将最重要的内容记在笔记本上。和划重点一样，当你无法合理地判断哪些内容需要记下来时，问题就来了。过度热衷于记笔记，以及倾向于记下所有内容很容易养成坏习惯。

如果你做了太多笔记，最重要的信息可能就淹没在里面了。

Image copyright Getty Images Image caption 记下太多笔记会阻碍你记住关键信息。

记忆小技巧：保持简洁

实验显示，学生在笔记里使用越少的词汇表达想法，之后就越可能记得起来。或许这是因为，总结信息，并用自己的话重新表达，会迫使你深入思考要表达的主旨内容，这个额外的功夫加固了记忆。这些发现还解释了为什么用纸和笔做笔记比用电脑好：手写比打字慢，迫使你更简明扼要地记下笔记。

策略4：列提纲

许多教师鼓励学生"鸟瞰"学习的课程，用结构化、符合逻辑的方法来概述学习要点。有时这些要点由老师本人列出，但也可鼓励学生自行完成。

记忆小技巧：寻找深层规律

有新证据显示，拿到课程大纲的学生通常成绩更好，因为有了大纲，学生可以了解不同课题之间的潜在联系。研究表明，通常更有效的方法是，在学习之前先了解课程大纲和框架，然后随着学习的深入了解更多具体内容。

Image copyright Getty Images Image caption 用手提电脑做笔记可能并没有手记笔记那么有用。

当然，我们大部分的学习都是独立的，没有正式的指导。但你可以很容易自己总结出一篇文章或者一节课的要点提纲。同样，简洁是关键：如果要了解潜在联系，并充分利用这种深层次学习，你必须专注于内容的结构，不能迷失在细节里。

策略5：抽认卡

自我测试（或者用心理学家的说法，叫做"提取练习"）现被认为是最可靠的学习策略，对具体、详细的内容而言更是如此，有足够的证据证明这种方法可以提升记忆力。尽管如此，使用这种策略的方法不同，学习的效果也可能迥然不同。

记忆小技巧：别过度自信

大多数人都很难衡量自己思维的局限性，并对自己的决定作出过高的评价——对学习的判断也不例外。确实，一项研究显示，人们对自己掌握一项内容的信心越大，以后记得这些内容的可能性就越小。

我们都低估了自己的健忘程度。如果你自认为，一旦成功记起了一件事情，这件事就会永远印在脑子里，那么使用抽认卡学习就可能适得其反——你会在真正记住卡片内容之前，就把卡“丢掉”，不再巩固记忆了。相反，在你自认为已经记住这个词之后，过了很长时间再继续进行卡片测试才是更合理的做法。

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