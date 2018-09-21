取水新概念：从空气中的巨大湖泊里取水喝

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从干燥的沙漠到潮湿的城市，所有空气中都含有水汽，全球估计有3,100立方英里（1.29万立方千米）的水以湿气的形式漂浮在我们周围的空气里，水量多于北美最大的湖泊苏必利尔湖（Lake Superior，1.16万立方千米），或者差不多相当于5个维多利亚湖（Lake Victoria，非洲最大湖泊，2700立方千米）。或者，是尼斯湖（Loch Ness）的418倍之巨。

但我们说的并不是云，而是我们所呼吸的空气中的湿气，它可以化成冷饮杯身上的水珠，或是草叶上的晨露。将这些湿气作为饮用水加以采集的技术竞赛，眼下正在展开。如果新出现的“空气水”设备能够破解这个难题，将会在解决世界淡水问题上大有作为。

到2025年，世界三分之二的人口（而且在快速增长中）将严重缺水。目前，已经有21亿人缺乏干净的饮用水。最贫穷的人明知道水不安全却别无选择不得不喝，并为此付出了高昂的代价，受污染的饮用水每年导致50万人死于腹泻。而富裕些的国家，因为集约化的农业和工业，比贫穷国家消耗的水量更多，地下水和地表水的消耗速度均超过了补给速度。

除此之外，还有信任问题，民众怀疑当局在水质安全上不说实话。在美国密歇根州弗林特市，人们发现自来水含有放射性物质，以及砷和铅。中产阶级转而喝瓶装水。自2013年以来，全球瓶装水市场每年增长10%，2017年销售量达到3910亿升（比15万个奥运游泳池的水量加起来还要多）。

减少疾病和贫困迫切需要一个可行的、无需电网供电的淡水来源，而且对富裕消费者也很有吸引力。

Image copyright Getty Images Image caption 在美国密歇根州弗林特市，民众对水质的担忧引发了大规模抗议。

从无形的空气中抽出水来并不是什么新概念，你家里可能有除湿机，它就在做这件事。但它收集的水不干净，也不含人体所需的矿物质，耗能对于满足一户家庭的用水需求也是不现实的，就更别说整个社区了。

不过，有几家企业采用了除湿机的技术来收集饮用水。机械除湿设备包含充满了制冷气体的制冷金属盘管，跟厨房的冰箱非常像，制造出一个“露点”（指空气中的水汽饱和，水从气态变成液态的温度，冰镇饮料杯身上的水珠就是这种变化）。进入空气水装置的水汽以相同的方式冷凝在制冷盘管里，但还要经过过滤、紫外线消毒、矿化，然后才储存在食品级的水箱中以供饮用。

加拿大的水务顾问沃尔格伦（Roland Wahlgren）一直在自己的网站Atmoswater.com上更新着空气水的最新成果。在他数据库中保持活跃的71家企业当中，有64家专注于机械制冷，令机械制冷成为了市场的主流技术。沃尔格伦估计，耗电量大多为每升水0.4千瓦时（按美国目前的电费计算为每升水5.2美分）。

以南非企业Water from Air为例，它生产的家用空气水饮水机每天可以生产32升水。与传统饮水机相比，好处是不用总换塑料水桶，它可以自己从无形的空气里汲取水。还有印度的WaterMaker公司，产品型号从小型到大卡车尺寸的都有，后者"适合村庄（和）封闭社区"。

然而，要想发挥最佳效能，很多设备还需要一些重要条件。比如，效率高低通常取决于相对湿度——空气中的水分含量与达到饱和所需水量的百分比。对于大多数设备而言，相对湿度超过60%才能获得最理想的效果，如果你住在哥斯达黎加就没问题，湿度通常达到90%甚至更高；如果你住在伊朗，就不那么理想了，伊朗的湿度可能会降到17%。但一家名为Requench的英国新企业将于今年（2018年）晚些时候进入市场，它推出的设备大小相当于一个集装箱，据说在相对湿度只有15%的情况下也能运转。样机在潮湿环境下每天可生产2000升水，即使气候干燥也不少于500升。

另一种解决方案则可能采用完全不同的空气水技术。它不使用制冷盘管，改用“干燥剂”材料，像一块化学海绵般从空气里吸收水分，而且零耗能。这种技术最近才从研发走向商品化，沃尔格伦说：“干燥剂系统可以采用更便宜的原材料，所以生产同样多的水，成本可能比机械除湿技术更低……（而且）对湿度的要求也没那么高。”

2014年，美国亚利桑那州立大学（Arizona State University）材料科学副教授弗里森（Cody Friesen）创办了Zero Mass Water公司，产品Source是一块小型屋顶太阳能板（他称之为“水力板”），里面放入了干燥剂。

“我们的干燥剂由我在亚利桑那州立大学的研究小组研发，”弗里森说。他在亚利桑那的荒漠环境里长大，对节水天生就感兴趣。“需要一种能在湿度极低时吸收水分的东西，哪怕湿度只有5%。”例如，如果不盖上糖碗的盖子，糖就会结块。糖是一种天然的干燥剂，但速度很慢。试想现在有一种工程材料，干燥的速度非常快。

干燥剂的材料成分是商业机密，不过他说里面混合了氯化锂和有机离子。太阳能板本身含有光伏材料，发动一个小风扇将空气吸入系统，但制水主要是靠太阳能将水从“化学海绵”中蒸发出来，以便冷凝和收集。它不需要制冷盘管来冷凝，因为外部的"环境"温度本身就低于太阳能板的温度。

Image copyright Zero Mass Water Image caption 水力板利用太阳能从"化学海绵"中吸出水分，而海绵则从空气中吸收水气。

Source的售价从4000美元起（约合3100英镑），平均每天生产3～5升水，远远少于机械方式。但它的能耗也少得多，仅需要100瓦的太阳能供电，无需电网（相比之下，Water From Air的造水机每天生产25～30升水需要电网供电500瓦和80%～95%的湿度）。Source设计感和功能性兼备，弗里森希望它能够吸引那些每年已经在瓶装水上花费数百美元的消费者。他说：“全球每年售出的瓶装水有5000亿升，产生了大量的碳排放和塑料垃圾。”

使用5年后，Source生产每升水的平均价格约为16美分，还替代了大约3万个500毫升的塑料瓶。到目前为止，美国和澳大利亚的农村家庭买的最多，墨西哥的一些学校、黎巴嫩的一所孤儿院和波多黎各的一个消防站也有购买。（2017年的飓风过后，一名消防队员告诉弗里森，“军队撤离后……我们唯一能喝的就是这个水。”）

还有一种空气水的收集方法也不需要用电——不管是太阳能发电还是其他方式——这是为世界上最贫困地区设计的。在埃塞俄比亚和多哥乡村，伫立着近10米高的瓦尔卡塔（Warka Tower），很快在海地也会有。这是一个巨大的花瓶状竹架，上面有数百平方米的细密化纤网，像是格拉斯顿伯里音乐节（Glastonbury Festival，世界上规模最大的露天音乐节）上的东西。细网收集晨雾，并通过一个用石头搭建的过滤系统将水滴入地下水箱。它的设计者、意大利建筑师维托里（Arturo Vittori）在为美国国家航空航天局（NASA）设计月球基地时，产生了这个想法。“为外太空那样的极端环境做设计时需要从地球带水去，然后在封闭的系统中回收和再利用，”维托里解释说：“同样的事情也发生在地球上——水循环为我们自然而然做了这个事情。”

Image copyright Warka Water Image caption 一座意大利制造的瓦尔卡塔，它能从清晨的薄雾中吸收水分。

第一座瓦尔卡塔于2015年在埃塞俄比亚建成。当雾季到来时，塔就会不断地生产水。“但即使没有雨和雾，夜间时冷凝也会发生，”维托里说：“（我们的）水箱容量从1600升到10万升不等。”这座塔由当地村民按传统方法、用当地的竹子建造。“在海地和多哥，我们正在试验其他当地材料……包括棕榈叶。”瓦尔卡塔是"另一种"获取空气水的方式，他说：“要理解当地的传统和材料……并不仅仅是部卡车送来的机器。它零耗能，没有机械部件，一切都只依靠重力、空气和风来完成。”

不过，这样的露水采集方法需要非常高的湿度和浓雾。沃尔格伦认为，这种又名“辐射冷却”的方法“很挑地点……全球只有极少数地方合适”。对于这些极少数地方来说，瓦尔卡塔的方式很值得赞赏——它易于维护，使用的是本地技术和材料。维托里希望，当地工匠能在无需他参与的情况下，继续在周边的城镇和村庄建造更多这样的塔。但如果最终目标是为无法获得洁净水的21亿人服务，仅仅指望瓦尔卡塔是不可能解决问题的。

Image copyright Warka Water Image caption 一名儿童在埃塞俄比亚多尔兹的瓦尔卡塔收集干净的饮用水。

维托里估计，一座（小型）水塔可以满足约50人的用水需求，（5米高的塔）前期建设成本至少为3000美元。一座更大、25米高的塔将耗资3万美元，可以满足约250人的需求（显然会对景观造成重大改变）。在特别干燥的夜晚，就没有水滴到塔下面的水箱，但使用制冷剂和干燥剂则可以持续获取更多的水。它们虽然不是零能耗，但像Zero Mass Water这样的太阳能方案能自行发电不用电网，算是能量中立，在不久的将来，可能会成为主要的淡水供应方式。

也许未来还会出现更多新发明。国际XPRIZE创新大赛前几年就已经包含了人工智能和亚轨道飞行项目，目前拿出175万美元（约合140万英镑）奖励“从空气中获得淡水”的最佳新发明。甚至有人建议将空气水项目扩大到海水淡化厂或太阳能发电厂的规模。

空气水会有什么不利影响吗？会影响当地的降水和云的形成吗？在亚利桑那州跟我通话的弗里森笑了起来。他说，即使每个人都拥有一台空气水设备，也消耗不完交通尾气产生的水蒸气，“所以绝对不会影响天气系统。”也许重新布线的冰箱、化学海绵和从空气中收集水的巨大竹塔现在看起来很奇怪，但目前地下水系统每况愈下，我们需要新的解决方案。

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