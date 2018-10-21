BBC实验发现的孤独真相—五个让人吃惊的结果

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关于这项调查结果：

本文中的发现是基于名为“BBC孤独实验”的在线调查，共计有5.5万名来自世界各地的人参与。该实验由英国三所大学的学者和英国惠康博物馆共同设计。

1. 年轻人比老年人更孤独

一说到孤独的人，我们脑海中浮现的往往是独居老人，无人问津。在BBC孤独实验中也确实如此，75岁以上的人中有27%说他们经常或总是感到孤独。这个比例比其他一些调查高，因为这是在线调查，受访者都是自愿参加，可能孤独人士更多。

不同年龄段孤独感差别很大。其中最强烈的是16到24岁的人，有40%说经常或总是感到孤独。

为何有这么多年轻人感到孤独？也许是他们更愿意承认孤独，年长些的可能觉得需要表现得很独立。但值得注意的是，当问到在人生哪个阶段感到孤独时，即便是年长者，回忆起来答得最多的还是青壮年时期。

所以，让年轻人更感孤独的可能不是现代生活，而是年轻本身。我们也许认为16到24岁正是自由自在享受人生的阶段，刚离开学校，更能主宰自己的生活，但这也是个过渡时期——离开家、上大学、开始新工作，都会离开从小一起长大的朋友。同时年轻人也在努力弄清楚自己是谁，找到自己在社会中的定位。

此外，年轻人还没有习惯孤独的感觉，还不知道它终将过去，或者还没有应对办法，比如转移注意力或找寻陪伴。

Image copyright Getty Images Image caption 最可能感到孤独的并不是年长者。

2. 41%的人认为孤独有积极作用

这一发现与已故神经学家卡乔波（John Cacioppo）等人的观点一致，他们认为孤独是人类进化的产物，虽不愉快，但可能有用。人类通过团队合作才存活下来，如果感到遭到了团队的排斥，孤独感可能会驱使他们与人联系，找寻新朋友或重拾旧情谊。

问题是孤独感可能变成长期的，会严重影响个人幸福，甚至健康。下面这则动画是我们在实验开始时发布的，会有更详尽的解释：

如果长期感到孤独，一年后会增加抑郁风险。虽然参与者中有41%的人认为孤独能有积极作用，但在经常感到孤独的人中仅有31%支持这一说法。孤独也会非常痛苦难受，如果持续时间很长，也就没什么好处了。

3. 孤独的人社交技能并不差

有时我们认为孤独的人是因为交友困难，提升社交技能会有所帮助。但我们发现并非如此。社交的要素之一就是体会别人的感受，并随之调整自己的反应，也许对方有所担忧或者你不经意间冒犯了他们。

要想知道对他人情绪的感受程度如何，一个衡量方法是通过看人脸，或者只看双眼来判断对方的情绪。经常感到孤独的人和其他人在感受他人情绪方面的平均得分差不多，但神经敏感程度不同。孤独的人可能不是社交技能差，而是难以应对社交场合中的焦虑。

4. 冬天不比其他季节孤独

快到圣诞节时，慈善机构的助老活动经常会用孤寡老人的图片。圣诞节就是要和爱的人聚在一起庆祝，因此许多人害怕一个人过。英国喜剧演员米利肯（Sarah Millican）圣诞节那天在推特上成功举办了一场“加入”活动，让孤独的人可以一起聊天。如果你生活在北半球，圣诞节正好是在冬季，白天最短，人们在室内待得更多，如果孤独就会觉得更加孤单。

Image copyright Getty Images Image caption 人们一年四季都会感到孤独，不只是在冬天。

但我们发现，对许多孤独的人来说，冬天并没有更严重。我们询问了人们在一年和一天之中什么时候最孤独，超过三分之二的都说冬天并不比其他季节严重。少数人说他们的确会在一年中的某个时间更孤独，有些人说是冬天，甚至还有人说是夏天。圣诞节时，很多人大费周章，保证照顾到每个人，邀请可能会孤独的朋友。但在夏天，如果人人都去度假了，你就可能感到被落下。所以我们一年四季都该想想别人是不是孤独，而不仅仅是圣诞节的时候。

5. 常感孤独的人更有同理心

调查包括了两种同理心。一种是对生理疼痛，譬如别人不小心被门夹到了手，被热锅烫到或被蜜蜂蜇伤等。另一种是社会疼痛，包括在学校遭到霸凌，没被邀请参加派对或被分手了等等。

无论孤独感多强，人们对生理疼痛的同理心并没有差别。但经常或总是感到孤独的人总体上对社会疼痛的同理心更强，可能是因为他们亲身体会过被屏蔽在外的感觉，对相同处境的人更有同理心。

请访问BBC Future阅读英文原文。