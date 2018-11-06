疱疹导致老年痴呆——证据越来越充足

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阿尔茨海默病（又称老年痴呆，译者注)是最常见的痴呆症，全球有超过3000万人患此病。不幸的是，该病目前无法治愈，只能依靠药物缓解症状。

但我的研究找到了治疗方法。我发现了迄今为止最有力的证据，表明疱疹病毒是该病的病因之一，这说明安全有效的抗病毒药物可能能够治疗老年痴呆，甚至可以给孩子们接种疫苗来预防。

造成老年痴呆的病毒，即单纯疱疹病毒1型（HSV1），通常被人们熟知的症状是唇疱疹。大多数人会在婴儿期受到感染，病毒随后在周围神经系统（脑神经和脊髓神经以外的神经系统）中保持休眠状态。有时如果压力大，病毒就会被激活，有些人就会出现唇疱疹。

我们在1991年发现，许多老年人的大脑中也有HSV1病毒。在1997年又证明，脑中携带APOE4基因的人患有老年痴呆的可能性会更大。

疱疹病毒有可能在大脑中活跃起来，还可能会反复活跃，从而不断累积损伤。脑内有HSV1病毒的APOE4基因携带者，患老年痴呆的几率是非病毒及基因携带者的12倍。

后来，我们又和其他研究者发现，细胞感染HSV1病毒会导致β-淀粉样蛋白和异常的τ蛋白积累，而这些蛋白在大脑中积累就是老年痴呆的特征。

Image copyright Getty Images Image caption 压力可能会激活疱疹病毒，也许最终导致长期的脑损伤。

我们认为，HSV1病毒是老年痴呆的主要原因，它会随着老年人免疫系统逐渐衰退而进入大脑，之后潜伏脑中，处于休眠状态。当出现压力，免疫系统减弱，或是受其他微生物感染诱发脑炎时，被重新激活。

病毒被激活会直接损伤受感染的细胞，诱发炎症。反复激活会累积损害，最终导致携带APOE4基因的人患上老年痴呆症。

我们推测，APOE4基因携带者出现老年痴呆症是由于HSV1病毒引起的毒性物质较他人更多，或是损伤修复的比较少。

新疗法？

数据表明，抗病毒药物可以用于治疗老年痴呆。主要的抗病毒药物是安全的，可以防止新病毒形成，从而控制病毒的损害。

我们在早前的一项研究中发现，抗疱疹的抗病毒药物阿昔洛韦能够阻断HSV1病毒复制自身DNA，从而降低受HSV1病毒感染的细胞中β-淀粉样蛋白和τ蛋白的水平。

值得注意的是，所有研究，包括我们的研究，只是说明疱疹病毒和老年痴呆有联系，但并不能证明疱疹病毒就是真正病因。证明微生物是不是病因，唯一的方法可能是使用特定的抗菌剂，或是接种针对性的疫苗，看看能否显著减少这种疾病。

但令人兴奋的是，在台湾，已经有大规模样本的实验证明，使用特定的抗疱疹药物能够预防老年痴呆。希望其他国家/地区如果有这方面的实验，结果也是如此。

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