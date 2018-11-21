应对皮肤问题：调整饮食习惯是否必选项

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作为伦敦的皮肤科顾问，十多年来，我见过无数皮肤病的病人。痤疮是我最感兴趣的领域之一。在过去的几年中，我的一些观察引起了我的思考：随着“健康”观念的兴起和对追求健康的锲而不舍，我越来越担心这种观念在处理皮肤问题上，将如何影响我们和食物的关系。

让我给你一些背景知识。在我的私人诊所里，我看到一些自我选择的患者。很多患者有长期的痤疮病史，其中大多数是女性并且家境富裕，这是在伦敦的高级地区行医才会遇到的情况。像我们很多人一样，她们即聪明又有知识，不仅关心皮肤健康，还关心自己的整体健康状况。

当她们因受痤疮烦恼来到我的诊所求珍时，她们往往已经穷尽了无数的治疗方法，包括不断更换护肤品。她们往往为了找到合适的护肤产品，已经花了数千英镑，还同时节制自己的饮食。

我发现，患者在饮食营养方面着手是一个不容忽视的趋势。患者们告诉我，她们为了消除脸上的痤疮（即除痘）是如何禁绝乳制品，麸质和糖类食品。其中许多人正在费尽心机地节制饮食，在我看来已经是完全不健康的强迫症。她们找借口避免和朋友共进晚餐，拒绝吃一块家人精心制作的生日蛋糕，外出时避免就餐，而借口是因为没有能提供“可接受”或“被允许”食物的“干净”咖啡馆，诸如此类。所以我治疗的不仅仅是痤疮本身，还包括患者对某些食物的一种真实的恐惧。

Image copyright Getty Images Image caption 患者们杜绝奶制品和麸质食物来除痘。

但是让我们来看看证据。痤疮和食物之间究竟是什么关系？

这二者的关系已经被讨论了几十年，但是仍然存在争议。做高质量的饮食习惯研究很困难，因为要依赖于人们对过去所吃东西的记忆。你能准确的回忆起你上周吃过什么吗？更不用说十年前的了。

我们知道的是，痤疮的产生与具有高血糖生成指数（GI）的食物之间是有关系的，所以脸生痤疮，糖有可能起了一些作用。对此我的见解是，不是要完全杜绝所有含糖食物，而是要控制糖的消耗量。这不仅有益于你的皮肤，也有益于你的整体健康。

但与乳制品的关系实际上是相当微弱。虽然乳制品可能对特定的一小群人有影响，但并不是所有人！由于尚未完全了解的原因，低脂乳制品似乎比全脂乳制品更糟糕。在英国或美国的治疗痤疮的指引中，没有一条建议用禁绝乳制品来治疗痤疮。我见过很多遵循纯素饮食的人也仍然长青春痘。

Image copyright Getty Images Image caption 一些患者产生对某些食物的真正恐惧，甚至拒绝吃一块家人为他们做的生日蛋糕。

同时，我也有很多病人已经停止食用所有未经加工的全天然食物，但是他们的痘痘仍在脸上。标签食物之所以是问题，是因为将食物与痤疮的关系过于简单化，没有考虑到造成痤疮的多种因素，比如荷尔蒙和基因上的差异等。

如果对食物的节制还不够严重，那还有我不能视而不见的对他人饮食选择的横加指责。人们认为自作主张对他人的饮食习惯提出意见或加以评论，将皮肤病归咎于此人的饮食习惯，是社会可以接受的行为。这类事在我身上也发生过。街上的陌生人告诉你，你生痤疮是因为在大热夏天里吃了冰淇淋。一个关心你的亲戚让你放下巧克力，因为显然是巧克力给你带来了痘痘。社交媒体上挑衅的帖子也会告诉你，难怪你皮肤不好，因为你上贴了一片披萨的图片。

我们生活在一个信息超载的世界。每个人都有自己的声音或者平台和社交媒体，让我们能覆盖到广泛的受众，这在20年前是不可能的。但是如何区别江湖郎中的告诫和可信的科学声音呢？

你因为痘痘而感到绝望，自尊心极低，而转向互联网寻求意见，这是完全可以理解的。困难的是并不是所有的建议都应该一视同仁，甚至即使是来自卫生专业人士，其中也有很多相互冲突的信息。因为某样东西对某个人凑效，并不代表对你也有用。我们都是一个个独立个体，拥有我们各自独特的DNA，环境，肠道和皮肤微生物组织。

已知痤疮和许多精神健康问题有关，例如焦虑，抑郁，社交孤立和身体形象欠佳等。让容易产生心理问题的人去节制饮食令人担忧。但这样的事正在所有的社交媒体上出现，网友和博主们介绍自然疗法和特效药，并担保一定能“治本断根”。

Image copyright Farknot_Architect Image caption 痤疮患者本来已容易产生心理问题，告诉她们去节制饮食是需要三思的。

没有人会否认营养好对皮肤很重要。食物在皮肤健康和疾病中起到多重作用。但是这与提一些没有科学依据的建议，让人对自己的饮食选择感到不舒服还是有所不同。批评那些已经在苦苦挣扎的患者，这已造成了一种指手画脚干涉他人的责怪文化。向我求诊的病人告诉我，他人这样的评论影响到他们的心理健康并导致他们饮食模式混乱。结果许多患者对于自己要吃什么显得忧心忡忡，或者他们在公共场合吃含糖食物时都要再三思量。在营养和心理学领域工作的朋友们告诉我，并非只有我会有这样的患者，他们在诊所也遇到同样的情况。

那么解决方案是什么呢？如果你患有痤疮并且对上述任何一种境遇深有同感，那么寻求医疗帮助是很重要的。同样的，如果你注意到你所爱的人因为长痘对饮食变得顾虑重重，请鼓励他们与人交谈。对你的全科医生或者皮肤科医生坦诚说明你对饮食有顾虑。在治疗你的皮肤时，也寻求诸如营养师和心理学家这样的专业人士的意见，会对你非常有帮助。

食物不一定非“好”即“坏”——这种标签太二元论。为你的皮肤好好吃，是长期持续的饮食模式，而不仅仅在于你今天吃的那包糖果。

安贾利·马托博士（Dr Anjali Mahto）是皮肤科顾问，也是《护肤圣经：你毫无废话的护肤指引》（The Skincare Bible：Your No-Nonsese Guide to Good Skin）一书的作者。

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