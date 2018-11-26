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2018年9月份最新发布的一份报告指出，世界顶尖的气象学专家发出了他们迄今最为严肃的警告：人类现今的行动不足以达到目标，即无法将全球暖化升温控制在1.5度以内。我们需要做得更多。

如今，地球气候变暖已是不争的科学事实，对人类生活的影响已经显而易见：地球气候暖化增加了迈阿密（Miami）以及其他地方洪水泛滥的概率，威胁着南亚的布拉马普特拉河（Brahmaputra River，中国境内的上游称雅鲁藏布江）沿岸数百万居民的生活，并且扰乱了动植物的生命繁衍。

所以我们不必再问气候变化是否正在发生，或者人类是否是罪魁祸首。我们应该问的是：我自己能做什么？

你力所能及可以做什么来帮助减缓地球的暖化？以下是我们的建议。

1. 未来几年对人类而言的首要任务是什么，而它对我个人意味着什么？

首要的任务？限制石油、煤炭和天然气等化石燃料的使用，并且改用更清洁的可再生能源，同时提升能源的功效。瑞典隆德大学可持续发展研究中心（Lund University Centre for Sustainability Studies, LUSUS）副教授尼古拉斯（Kimberly Nicholas）说：“我们需要在下一个十年内将二氧化碳气体排放量减少近一半（45%）。”

Image copyright Getty Images Image caption 为了减缓地球气候暖化，首要任务是用可再生能源替代化石燃料。

你日常力所能及的行动也会促进这种改变——比如减少驾车和坐飞机次数，转为选择"绿色"的能源提供商，并且改变你的饮食和购物消费习惯。

当然，气候变化问题不会因为你个人的购物或者驾驶习惯改变而得到解决，但许多专家认为这很重要，并且能影响他人（迟早）也作出相应改变，而其他必要的改变也只能在一个更大、更系统化的层面进行，比如改变资助能源及食品行业的补贴系统（至今这个系统仍在鼓励化石燃料的开发），或者为农业、伐木业、废品回收业等行业设计新的规定和激励机制。

制冷剂是是体现上述做法重要性的一个很好的例子。 一个由研究员、商人以及非政府组织组成的名为“节能减排”（Drawdown）的倡议团体发现，放弃使用氢氟碳化物（HFCs，一种用于冰箱以及空调的化学物质）是减少碳排放的最有效方法，此类物质对大气层的影响比二氧化碳严重9000倍。好消息是我们在这方面取得了全球性的进展，两年前，170个国家同意在2019年开始逐步淘汰氢氟碳化物。

联合国下面的一个跨政府组织“政府间气候变化专门委员会”（IPCC）的报告指出，这事非常重要，因为我们需要“在社会的各个方面进行前所未有的改变，以应对气候变化。”负责该报告的IPCC联合主席罗伯特（Debra Robert）说道：“所有人都必须参与进来。”

2. 改变产业运营和补贴方式听上去不像是我个人能影响的。我真的可以起到作用吗？

你真的可以。罗伯特和其他的专家认为，个人需要行使他们作为公民和消费者的权利，向政府以及大公司施压来推动必要的系统性改变。

另一个方法就是从污染企业“撤资”，比如抵制投资化石燃料公司和投资高排放产业的银行的股票。这一方法被越来越多的大学、宗教或志愿团体采用，近期甚至变为了全国性的举措。通过摈除与化石燃料行业相关的金融工具，各个团体可以在为气候改变作出努力的同时获得经济效益。

3. 除了上述方法，我个人在日常生活中可以采取哪些最有效的行动？

隆德大学尼古拉斯（Nicholas）副教授2017年发表与人合着的研究，将148类个人行为按照对气候变化产生的影响大小进行排序。出外不开车是个人所能采取的（除了不生小孩以外）最为有效的行动。（关于不生小孩，后文有更多讨论。）相比走路、骑自行车或搭乘公共交通工具，驾车出行是污染最大的交通方式。

Image copyright Getty Images Image caption 一项排序发现，外出不开车是个人所能采取的最为有效的行动。

在诸如欧洲等工业化国家，如果取消私家车可以减少2.5吨二氧化碳排放——这几乎是经济合作与发展组织（Organization for Economic Co-operation and Development，OECD，简称经合组织）中发达国家人均每年排放量（9.2吨）的四分之一。

政府间气候变化专门委员会最新报告中关于减排这一章的联合作者维拉尼诺（Maria Virginia Vilarino）称：“我们都应该选择能效更高的交通工具，只要有可能，就直接转用电动车。”

4. 但可再生能源不是很贵吗？

实际上，世界各地的风能、太阳能等可再生能源的价格已变得越来越低（虽然最终成本取决于当地情况）。国际可再生能源机构（International Renewable Energy Agency，IRENA）的最新报告显示，到2020年，太阳能、地热、生物能、水力发电、陆地风力发电等最为常用的几种可再生能源的价格都将与化石燃料价格齐平或更低。其中一部分的性价比已经高过化石燃料。

Image copyright Getty Images Image caption 太阳能现已成为拉丁美洲、亚洲、非洲许多家庭最便宜的电力来源。

太阳能发电厂所用的太阳能板的成本自2010年起已经下降了73%，太阳能业因此成为拉丁美洲、亚洲、非洲许多家庭最便宜的电力来源。在英国，与天然气相比，陆地风电和太阳能的价格已经具备竞争力。到2025年，将会变成最便宜的电力生产能源。

一些评论家认为，这些价格忽视了将可再生能源整合进电力系统中的成本，但近期的证据表明，输入电网成本“适中”，而且确实可行可控。

5. 改变我的饮食习惯有用吗？

这也是一种影响巨大的方式。事实上，食品行业，特别是肉类及乳制品部门，是仅次于化石燃料行业对气候变化影响最大的行业。假设全世界所有的牛都居住在一起自成一国，那么这个牛国将会成为继中美之后第三大温室气体排放国。

Image copyright Getty Images Image caption 如果全世界所有的牛自成一国，那么它们将会成为全球第三大温室气体排放国。

肉制品行业主要能通过三个途径导致全球暖化。首先，当牛消化食物时会打嗝放屁，释放温室气体甲烷。其次，我们用其它可以直接作为食品的作物（如玉米、大豆）喂养牛，能效非常低。最后，牛需要大量的水、能放出大量温室气体的肥料以及大片土地，其中部分土地是来自于砍伐森林，而这又是另一种碳排放源。

但你不必为此成为一个素食者，但可以逐渐减少肉类摄入从而成为一位通常吃素偶尔也吃肉的“灵活素食主义者”。减少一半动物蛋白摄入量，你的饮食碳足迹就可以至少降低40%。而一个更大规模的方式是学习2018年联合办公空间公司（WeWork）的做法，在公司或机构内部禁止食用肉类。

由世界资源研究所（World Resources Institute, WIR）所著关于可持续饮食的指南及其更为详尽的关联报告中提供了更多有关食物以及碳排放的答案。

6. 我的飞行习惯会造成多大危害？

飞机需要化石燃料，不过人类尚未找到可大规模使用的替代品。太阳能飞机进行环球飞行虽已取得初步成功，但距离民用航空使用太阳能尚有数十年的距离。

尼古拉斯的研究发现，一趟跨大西洋的往返航班通常会排放约1.6吨二氧化碳，几乎等于印度居民的年度人均排放量。这同时也凸显了在气候变化上的不平等：尽管全球所有人都将受到气候变化影响，但只有少部分的人搭乘飞机，经常乘机的人甚至更少。

有一些科学家以及公共人物已决定不再乘飞机或减少坐飞机的次数。线上视屏会议、选择本地渡假、以火车代替飞机，都是减少碳排放的途径。

想知道你每次的旅途会对气候变化产生多少影响吗？ 可以使用这个由加州大学伯克利分校（University of California, Berkeley）的研究人员制作的计算器计量你的碳排放。

7. 我应该改变我的购物方式吗？

很有必要。因为我们购入的任何物品都有碳足迹，不是在其生产过程中产生，就是在其运输途中产生。

例如，制衣部门约占全球生产二氧化碳排放的3%，大部分来自生产服饰过程中所使用的燃料。而快速时尚的狂热节奏则是造成这一碳排放数字的缘由，因为时装在短期流行过后就会过时，或者被抛弃。

Image copyright Getty Images Image caption 制衣业约贡献世界二氧化碳排放的3%。

包括海运和空运的国际运输也会造成一定影响。由智利或澳大利亚运输杂货往欧洲有着更多的“食物里程”，反之亦然。这通常比消费本地生产品有更高的碳足迹。但这并非都是如此，因为有些国家通过高耗能的温室培育栽种反季农作物，所以最佳的方式是吃本地生产的当季食物。尽管如此，素食依然比本地化购买更有节能减碳效用。

8. 我是否应该考虑养多少个（或不养）小孩？

尼古拉斯的研究结论是，少生育孩子是你对气候变化能做的最佳贡献：每年几乎能减少60吨二氧化碳。但这项结论尚存争议，并引发了其他问题。

一是，你是否需要为孩子的碳排放负责；二是这些婴儿在哪里出生。

如果你为孩子的碳排放负责，那么你本人的碳排放是否需要由你的父母负责？但如果你不需要负责，我们又能如何面对人口越多碳排放也越多这样的事实？我们还可以质疑，生儿育女难道不是毋庸争议的人权。我们也可以问，是否生育孩子一定会对气候变化产生负面影响，因为我们所面临的挑战在未来需要更多而非更少的人来解决。

这些是难以解答带有哲思的问题，而且我们并不准备此时回答。

Image copyright Getty Images Image caption 儿童将导致更多的二氧化碳排放，但他们同时也可能成为未来具有环保意识的问题解决者。

我们确切知道的是，每个人的碳排放量都不一样。虽然平均每个人每年释放5吨二氧化碳，但是每个国家的情况都各不相同：美国与韩国等发达国家便拥有更高的平均国民排放水平（美国：人均16.5吨；韩国：人均11.5吨）。而巴基斯坦与菲律宾等发展中国家的平均国民排放水平则较低（两国人均各约1吨）。 即使在同一国家内，富人也比那些食物和服务来之不易的人占有更多碳排放量。考虑这方面后，你应该明白，碳排放的高低不仅在于你有多少孩子，还在与你（是谁）及生活在何处。

9. 如果只有我一个人少吃肉、少搭飞机，这能对现实产生多少影响呢？

事实上，这不仅仅是你一个人在做。社会科学家发现当一个人持续性地向一个目标努力，其他人也会效仿。

以下是四个例子：

美国咖啡厅的顾客被告知30%的美国人开始选择少吃肉后，有两倍的概率会选择无肉午餐。

一项在线调查显示，当受访者知道有人因为气候变化而放弃乘搭飞机后，他们其中一半人表明会减少飞行次数。

在加州，如果有家庭已经装有太阳能板，同一街区的家庭安装太阳能板的几率也较高。

社区工作者如果家中已装有太阳能板的话，他们说服他人安装太阳能板的成功率会高62%。

社会科学家认为，个人行为能影响他人，是因为我们会经常性地衡量同类的行为，并在意识与行为上作出相应的调整。当人们发现他们的邻居已经在为保护环境作出诸如节能等行动时，他们会认为自己也应该重视可持续发展，有责任采取行动。

10. 如果我无可避免地要乘坐那班飞机，或无法减少驾车次数，那我可以做什么呢？

如果你就是无法作出必要的改变，可以考虑通过一个绿色基金项目来对冲你所产生的气体排放——这不是“免死金牌”，而是一种你用于弥补那些无法避免的飞行和用车的碳排放。联合国气候大会（The UN Climate Convention）有一系列世界范围内的项目可供你选择作为对冲。要计算你需要买“回”多少碳排放量，可以使用联合国碳补偿平台的碳足迹计算器来计算。

无论你是哥伦比亚的咖啡种植者还是加州的私屋房主，气候变化都会对你的生活产生影响。但反过来道理也一样，你的行为也会在未来数十年对这个星球产生或好或坏的影响。

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迪亚哥·阿格达斯·奥尔蒂斯是英国广播公司未来专栏（BBC Future）的记者，关注科学以及气候变化。

可以通过推特（Twitter）关注@arguedasortiz来找到他。

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