Image copyright Getty Images

要建造世界上最大的客机，需要一栋比客机还要大的巨型建筑。

波音747客机之大全世界闻名，因此被称为“巨无霸客机”。当波音公司决定生产747时，他们必须得先建一间能够同时生产多架客机的厂房。

如果你曾近距离看过747，就知道这架巨无霸飞机有多大。所以，生产747的厂房再巨大也不足为奇。

那么到底有多大呢？让我们来看看这座世界上最大的单体封闭建筑。

1967年，波音747客机项目刚刚起步之时，波音公司的埃弗雷特工厂投入使用。那时，波音公司魅力十足的掌门人艾伦（Bill Allen）意识到，如果要生产能容纳400人的的大客机必须得有很大的空间。他们看中了西雅图以北35公里的一片森林。森林附近有座机场曾是二战时期的战斗机基地。

埃弗雷特当地报纸《赫勒尔德日报》上的一篇文章回忆了这座机场是多么的人迹罕至。主持747项目的工程师苏特（Joe Sutter）说，厂房与最近的高速公路只有一条小路相连，不通火车。森林中还时常回荡着野熊的嚎叫声。

Image copyright Getty Images Image caption 该工厂现在生产新一代的波音客机。

波音公司在建造世界最大型客机模型的同时，还需要建造装得下客机的工厂。

如今，世界上任何建筑的容纳量与埃弗雷特工厂一比都会相形见绌。据吉尼斯世界纪录大全，整个工厂占地472百万立方英尺（约1330万立方米）。

负责运营埃弗雷特工厂观光旅行的瑞斯（David Reese）说：“埃弗雷特工厂可以装下世界上最著名的一些地标建筑，比如说凡尔赛宫、梵蒂冈和迪斯尼。”

“几年前我接受了英国广播公司的一个采访，我当时在想'温布利球场到底有多大？'后来我发现我们的工厂可以装下13个温布利球场。”

埃弗雷特工厂目前仍在生产747客机，但数量不断减少，现在的重心主要放在体积较小的767、777和787。想要打造客机机队需要很大的生产空间。埃弗雷特工厂的主建筑占地97.8英亩（约39公顷），有30个伦敦特拉法加广场那么大。

Image copyright Boeing Image caption 波音公司在设计747客机的同时还要建造新厂房。

工厂每次轮班涉及1万名员工，每天三班倒。工厂一天二十四小时生产在线的员工数量与澳大利亚城市爱丽丝泉相差无几。

虽然瑞斯已经在波音公司工作了38年（其中11年负责运营工厂观光），但是第一次看到工厂的那一幕仍历历在目。“初次见到工厂时，我简直惊呆了。可以说此后我每天还是感到十分震撼。埃弗雷特工厂一直都在改变，每天都能看见一些新东西。”

埃弗雷特工厂到底大到什么程度呢？为了减少通勤时间，厂房内共有1300辆自行车供工人使用。工厂还配备了消防站、医疗点、许多咖啡厅和餐厅，以满足成千上万员工的需求。飞机进入组装阶段时，厂房顶有许多起重机在起吊重型飞机部件。瑞斯说：“起重机操作员是工厂里工资最高、最具技术含量的职位。”

在工厂工作或者参观工厂都要遵守一些规章制度。“必须穿合适的鞋子，不能穿露脚趾的鞋子，女士不能穿高跟鞋，任何东西都可能伤到脚或者让你摔倒。除此之外，在工厂必须时时刻刻佩戴安全眼镜。有些观光游客可能会不愿意，会说‘我都带了看书的眼镜了，应该够了吧？’那当然不行。”

这座工厂的一些特色之处会让人相当意外。比如说，厂房虽然有通风装置，但却没有空调。瑞斯说：“到了夏天，如果实在太热，他们只需打开巨大的大门让风吹进来就行了。到了冬天，厂房里有100多万盏灯，有数量巨大的电动装置，再加上1万多名员工的人体发热，汇聚的热量能够使厂房内温暖宜人。冬天我只穿一件毛衣或者薄夹克就够了。”

关于这栋巨无霸建筑，一直以来都有这样一个“都市传说”。传说，因厂房又高又大，厂房顶端会形成云雾。瑞斯说：“其实不是这样的。生产第一架飞机的时候厂房还在建，还有一面墙没封起来。因而外面的雾气进到厂房集聚多了，看起来有些云雾缭绕的样子。”

Image copyright Boeing Image caption 完工的飞机通过一道路桥拖运到附近的机场。

“如果附近发生山火，工厂里也会烟雾缭绕。”

瑞斯说：“工厂经历了起起落落，随着时代进步不断改变生产任务。其中第二个转变是增加了起重机数量、减少了人力。”

“我们都是经高速公路把完成的飞机运到附近的机场。为了缩短运输时间，一般都是晚上运走飞机。”

埃弗雷特工厂，不仅是世界上最大的单体建筑，也是充满惊奇的巨无霸工厂。

请访问 BBC Future阅读 英文原文。