网上交友、多角恋：关于爱情的真相

Image copyright Getty Images Image caption 但配偶关系是不是最优选项？

冬季是一年中最多人订婚的时期，而且至少有一些人在这个季节开始把寻找约会对象列为优先事项。但事实是，我们可能一直以来都对人类的情感关系有着错误的认知。

网上交友会让你看起来更有魅力吗？找一个和自己个性相似的另一半是不是比较好的选择？长期看来，已婚人士是否真的更幸福？单配偶关系是不是最优的选项？

答案可能让你很惊讶。英国广播公司未来栏目（BBC Future）从全世界的研究中总结了几个我们最喜欢，而且最不符合直觉的见解。

你其实并没有特定的"喜欢的类型"，其他人也没有

网上交友约会可能是最受欢迎的寻找爱侣的方法了，但要从一百万人中找出一个喜欢的人确实可能有点吓人。要知道，让人欣慰的是，在这么多张脸中，我们之前看到的面孔会影响我们对下一个人面相魅力的评判。

Image copyright Getty Images Image caption 网上交友可能让人觉得害怕，但如果你混在一群俊男美女中并不一定有多糟糕。

这项研究显示，我们对美的判断并非根深蒂固，卻是短暂而易变。所以如果有人滑动交友应用程式，在一片精心挑选的俊男美女美照中浏览你的资料并不一定有多糟糕。

事实上，交友应用程式的用户通常浏览非常迅速，这也可能对我们有利。心理学家发现，人对面容的评价会受到"一瞥效应"的影响，也就是花越短的时间看一张脸，就越会觉得这张脸很有魅力。研究人员怀疑，这背后的原因是鼓励我们在匆匆一瞥之后，再定下来仔细看一看这张脸，以免我们匆忙中错过了某个英俊的潜在配偶。

性格迥异的人并不一定互相吸引

有一些人格特质会有助于你和伴侣的关系，但是性格相異則相互吸引之說也不完全正确。无论一个人性格如何，其中有一些性格特质是大家都希望自己伴侣所拥有的，例如有亲和力、不会过于神经质等。

Image copyright Getty Images Image caption 和伴侣性格相似到底好不好取决于你关注的是哪些性格特质。

不过有时候，性格不同的人对一个伴侣最好的特质的定义也会不同。例如，对于那些焦虑粘人、常担心自己被抛弃的人而言，有一个有着类似性格的伴侣会提升双方的总体满意程度。还有另外一些方面也最好能保持一致，比如早起的配早起的，夜猫子配夜猫子。

但有时候，发现有人和自己的性格如同一个模子出来的也可能让人扫兴。比如在严谨自律这一方面，研究显示，双方严谨自律程度有所差别会更好，这有助于你们相互平衡互补。

是的，婚姻让人比较幸福，但不会永远幸福

如果你和你的爱人非常般配，或许你们就会结婚。但这对你的性格和幸福意味着什么呢？

Image copyright Getty Images Image caption "幸福感满溢的已婚夫妇"效应可能是真的，而且有充分的理由。

研究表明，婚姻会对人的性格产生长久的影响。对1.5万德国人为期四年的研究显示，人们婚后的性格不如婚前开放外向，这种规律对于新婚夫妇的朋友而言可能再熟悉不过了。

从好的方面来看，人们结婚后自觉自控能力比婚前强、也更能原谅他人，这些都是维持长期关系的基本素质。但当然，这只是人们自己的观点。他们的配偶是否认同则是另外一回事了。

至于这种自觉婚姻生活很幸福的感受到底如何？这可能是因为你的已婚朋友确实认为自己更幸福了，至少有一段时间是这样的。夫妇婚后确实对生活更为满意，但结婚几年后，对生活的满意程度就会回到原来的水平。

分手如何改变你的性格

研究也发现了'幸福感满溢的已婚夫妇'效应的相反面：结束长期恋情后，人们性格也会发生变化。

Image copyright Getty Images Image caption 女性离婚后容易变得较外向。

例如，对中年离异人士的研究发现，女性在离婚后性格变得比以前外向开放。

而另一方面，男性一般不能很好地处理分手。他们离婚后容易变得较敏感和小心谨慎。而且总体而言，男性和女性在离婚后都容易变得没有以前可靠。

Image copyright Getty Images Image caption 男性离婚后容易变得比以前敏感。

分手的影响也会是双重的。分手会影响你的性格，你的性格也会影响你分手后的恢复情况。更外向的人通常更快重新进入下一段婚姻，而敏感内向的人通常会在分手后谈好几段短期恋爱而无法谈婚论嫁。

更为开放的婚恋未来

当然，单一配偶关系并不是唯一选择。有两个以上的人参与的多角恋可能是在不断增多的发展趋势。与单一配偶制中的出轨不同，多角恋是公开的，参与者彼此同意的多重伴侣关系。

研究显示，与单一配偶关系的人相比，开放婚恋的多重伴侣通常在他们的情感生活之外彼此能保持更深厚的友谊。一项在线研究还发现，处于多角恋中的人安全性行为的可能更高。

Image copyright Getty Images Image caption 与单一配偶关系的人相比，多角恋的伴侣之间感情更深厚。

不过如果你不是多角恋的人，别担心，你不一定会错失所有的情趣。喜欢多角恋的人可能仅仅是对拥有更多的爱恋关系（包括友谊在内）持比较开放的态度。

而且研究表明，总体而言，多角恋关系和单一配偶关系的人其心理健康和情感质量基本上是一样的。

请访问BBC Future 阅读英文原文。