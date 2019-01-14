每30秒就能做出一个美味汉堡的厨师

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旧金山新开的一家名叫创造者（Creator）汉堡店和别的饭店不同，厨房里并没有切菜声，油烟，汗水和脏话。相反的是，如果你仔细听，会听到轻微的嗡嗡声，沉闷的绞肉声以及远处传来的咝咝声。因为这里的厨师并非人类。

创造者用的是两个私家车大小的机器人厨师，每台机器每小时能做出120个汉堡，从绞肉，压肉饼到切番茄、擦芝士、放芥末一手完成。每个汉堡能定制不同的酱汁、芝士和配料，同时有一排传感器监控着牛肉烤得恰到好处。

机器人由一台设备控制，设备里预先写进了算法，能够利用烤箱内11个温度传感器，确保每个汉堡肉烤得正是客人满意的程度。

据创造者背后的工程师瓦达科斯塔斯（Alex Vardakostas）说，一个汉堡机器人约有350个传感器，50个执行器和20个电脑组成。从计量佐料和装饰菜的"配料模块"到利落地切面包的震动刀，每一步都是精心设计过的。

创造者是众多利用机器人和人工智能为消费者营造全新就餐体验的餐厅之一。虽然机器和料理的组合可能让人想起食之无味的流水线食物，但创造者里的机器人厨师实实在在是按照订单制作餐品。

精准料理

在创造者，食客能用平板点餐系统选择汉堡几分熟，还能选择芝士、酱汁和配菜。有很多异域风情十足的选择，包括烤洋葱酱、两种盐，以及梅干和混酱（辣椒和巧克力做的墨西哥风味酱汁）做成的“太平洋融合酱汁”。菜单绝对适合“吃货”，餐厅提供的汉堡绝不是流水线生产式的，而且定价很亲民，每个只要大约6美元，可能是通过节约人力做到的。

瓦达科斯塔斯说：“机器人能让我们用最佳而非惯常的方式做事，能够在生产流程上进行优化，超越手工操作的限制。我们用机器学习提高机器人料理的准确性，比如，能比厨师更精准的烤牛肉。”

Image copyright Creator Image caption 创造者的机器人直接将配菜切到面包上，减少厨房繁杂的工作，同时保持食材更加新鲜。

而且他们的方法反响很好。评论者对新鲜有味的汉堡和高度“一致”的品质赞不绝口，虽然有些人埋怨不是很鲜嫩多汁。

另一个好处是速度。快餐更快了。

面包切开后沿着有玻璃墙的传送带移动，然后放上酱汁，新鲜的番茄、洋葱和生菜。另一头，机器正在绞肉、压肉饼，并放到小烤箱里用电磁板两面同时炙烤。

制作一个汉堡总共需要五分钟，但机器人能同时制作多个汉堡，因此全速运行时每30秒就能做出一个热气腾腾的汉堡。

可重复的菜谱

在美国的另一端，马萨诸塞州的波士顿一家新开的餐厅也完全使用机器人烹饪。Spyce餐厅专做谷物碗和快炒浇米饭、古斯米或其他谷物。和创造者餐厅一样，Spyce餐厅也能通过显示屏点菜，机器人也是餐厅卖点之一：传送带能自动向每个碗中运送材料，其下方有一排电磁锅，可进行快速翻炒，最后由人类厨师把快炒浇到饭上。

Image copyright Getty Images Image caption 机器人装备有太多传感器，比人类厨师更能准确判断汉堡有没有烤熟。

完成整个过程只需要三分钟，餐厅同样强调机器速度和个性化带来的价格亲民的高品质食物。

也有些人试着用机器人让大众重拾对传统菜肴的喜爱。在中国，企业家李志明发现，即使在他的家乡湖南，也鲜有餐馆做得出传统地道的湘菜。像孜然牛肉这样的菜需要许多新鲜食材，做法复杂，好厨子又难寻。李志明花了几年的时间研制能够用用料准确、可重复的菜谱炒菜的机器人。机器料斗能把准确测量的材料按顺序放入锅中，在煤气上翻炒准确的时长。

李志明说以往后厨需要八个人，现在他的后厨只有三个机器人和两个人类“帮手”。他说这能够让他把同样品质的湘菜带到世界各地。

快速又新鲜

机器人餐厅有创新价值，其中看着机器给你做饭就是十分吸睛的一部分了。但加利福尼亚的Zume披萨店专注于机器人在快餐上的实际应用。Zume会利用给客人送餐的卡车，在配送途中烤披萨，以用最快的速度送达最新鲜的披萨。有了机器人的“帮手”，该公司的自动化披萨制作流程品质稳定。

Zume的“面团机器人”九秒就能擀好一个披萨面团，而通常人类厨师需要45秒。机器人“佩佩”（‘Pepe’） 和“乔吉奥”（ ‘Giorgio’）负责放酱料，“玛塔”（‘Marta’ ）负责抹开酱料，机械臂“布鲁诺”（‘Bruno’） and“文森佐”（‘Vincenzo’）将披萨送进和拿出炉子。计算机视觉算法和温度传感器保证披萨烤得刚刚好。利用机器学习分析点单数据，可以预测每天晚上需要进多少食品原料，还有算法可以根据配送距离协调烹饪时间。

四月，Zume宣布准备授权他们的技术。如果他们的商业模式确实可行，机器人做的披萨可能会更加国际化。同时Zume的竞争对手——美国最大的披萨连锁店之一的小凯撒（Little Caesar），最近给他们自己的披萨制作机器人申请了专利。

但是自动化的新风潮也可能预示着快餐行业用人的重大转变。

Image copyright Zume Pizza Image caption 烤披萨机器人可能引起一场快餐外送行业的革命，能让顾客更快拿到更新鲜的外卖。

支付处理公司环球支付（Worldpay）的快餐行业专家牛顿（Steve Newton）说，“将没有附加值的工作自动化，从而让员工专注于提供高品质顾客服务很有意义。”环球支付最近的一项调查显示，仅有6%的英国顾客对服务速度和效率表示满意，58%的顾客表示如果能够加快速度，他们更偏向于自助便亭。

这并不意味着工作人员变少了，而是说更多的工作人员可以直接帮助顾客，这样你需要帮助的时候就能找得到人。

牛顿说：“成功的生意不是冒着影响顾客服务的风险削减员工。”

一些连锁店已经开始使用触屏点单机，可以提供更快捷的服务同时减少用人需求。自动化厨房对餐厅厨房的效率和人手需求也有相似的影响。美国约有380万人在快餐店工作，大多数都是重复工作，没有技术含量，能够用自动化取代。

人情味儿

斯克莱特（Richard Skellett）是一名科技型创业家，同时也是数字人类（Digital Anthropology）公司的创始人，该公司的理念是，科技应该为人类服务，而非取代人类。餐厅机器人是否能创造出工作机会，以填补他们所取代的那些岗位，对此，斯克莱特深表怀疑。

斯克莱特问道：“什么是他们创造的工作？就业岗位的数量和被自动化所取代的能一样多吗？”

“技术应该帮助人类而非取代人类，人工智能和机器人应该解放人类去给企业创造更多的价值。”

Image copyright Creator Image caption 创造者机器人做一个汉堡总共需要五分钟。

Zume这样的公司称，这就是他们在做的。

Zume的发言人说：“我们的目标是让自动化处理重复、危险和无聊的工作，这样我们的员工能够专注于更加人性化的工作。”她强调，公司经营永远以人为本。“比如，机器人不能告诉你披萨好吃。”

Zume的披萨得到了很多好评。

牛顿指出顾客看重速度、方便和个性化服务。这已经驱使顾客使用手机下单应用，触屏点单机和在线支付，也可能让顾客偏爱更加自动化的厨房。但也可能意味着更多员工走到台前提升服务，特别是那些偏爱与人接触而非使用机器的顾客。

瓦达科斯塔斯说将员工从厨房解放出来能让他们专注于顾客服务。他说：“我们的目标不是成为自动化程度最高的餐厅，而是最以人为中心的餐厅。”

但机器人厨师不仅限于新奇快餐餐厅的厨房，英国莫雷机器人公司（Moley Robotics）计划将机器人厨师也应用于家庭厨房中。莫雷的机器人设计有一对机械手臂和一双与人极其相似的手，负责生产的是是专做仿生机器人的阴影机器人公司（Shadow Robot Company）。

Image copyright Moley Robotics Image caption 经过专业厨师动作训练的机器人能够在家复制众多菜谱。

利用先进的动作捕捉系统记录人类厨师的动作，人们能够让机器重现厨师的杰作。机器人能灵巧地执行打蛋、切洋葱或煎培根等任务。莫雷称顾客能够下载上百种不同的菜单，但机器有些贵，定价约为10,000英镑。

虽然目前机器人能够复制人类的菜谱，但人工智能可能很快就能影响菜单本身。基于披萨配料的缘由数据库，麻省理工的研究人员建立了一个神经网络系统，以发现新的美味菜品搭配。之后会由披萨厨师试验前几名的。其中最不靠谱的组合——虾、果酱配意大利香肠，事实上尝过的人觉得非常不错。

第一波机器人厨师的风潮能否在厨房这样紧张而又充满不确定性的环境里有所发展，现在下定论还言之过早。一旦这个产业发展起来了，人们做饭的意义可能就会随之改变。

做饭很可能就像木工和裁缝一样，这些工作原本是生活必须的一部分，但现如今被机器替代。而做饭也可能变成人们只是乐意做才去做的事情。

访问BBC Future阅读英文原文。