性别平权：如何解决性别比例失衡问题

Image copyright Getty Images

2018年5月，BBC未来网签署了BBC内部发起的50:50挑战书。目标很简单：网站上必须出现相同的男女比例。

BBC是一家出色的公司，我们和其他公司都有越来越多的记者和编辑意识到，虽然性别歧视并非因媒体而起，但确实被媒体强化了。BBC总裁宣布在2019年4月底前，公司所有节目和网页上出现的男女比例要达到50:50。在美国和一起欧洲国家，也有许多媒体机构在做此尝试。

男女出现的比例要如何统计？和BBC其他的数字新闻部门一样，我们从三个维度来衡量：文章署名、引用（就未来网而言，引用是指文章中出现的受访者、研究人员、历史人物等等每一个人），以及照片中的人物。

这一计划很有挑战，原因在于，在各个领域中最知名的、与媒体接触最多的专家往往都是男性。而且，我们较为资深的记者也是男性占多数。

大西洋月刊网站（TheAtlantic.com）编辑拉弗朗斯（Adrienne LaFrance）写道：“无论是在新闻编辑室还是新闻报道中，男性都是主导——人工高，发表的文章多，出镜时间长，言论被引用的概率也远远超过女性，比例大致是3:1。”

我们大可以说这种情况不是我们一手造成的，改变也太费周折。

但和许多同行一样，我们并不满足于此。自己的报道中就充斥着性别不平等毕竟不是一件好事。今年早些时候，《纽约时报》（The New York Times）的记者雷奥哈特（David Leonhardt）写道：

“这样来想这个问题：性别歧视在整个社会都屡见不鲜。为了生养孩子，女性在事业上做出巨大牺牲；在与人交流中，女性更容易被人打断；社交媒体上，往往也是女性更容易被评论攻击。有研究表明，在拥有同等能力的情况下，男性受雇的可能性更高。另有研究证明，如果评价女性的词语多是‘专横’，到了男性那则变成了‘英明’。男女一起合作项目，受到公众肯定的一方往往是男性，男性的名字也会优先被提及。这样的例子不胜枚举。”

Image copyright SOPA Images Image caption 如果在认可各领域的人才时不能对两种性别一视同仁，解决全球性的挑战只会更加困难。

“这表明，如果记者们无视性别问题径直进行新闻报道，就已经不是男女平等，而是任由性别歧视来决定新闻的来源，导致性别问题无法解决。言论被新闻报道所引用的人，很可能隔天就受邀去参加专题讨论，下一年就得到一份好工作。”

假如我们维持现状，这些后果就无可避免。另一个问题是，无视性别问题的新闻报道是如何加强了媒体和读者本已持有的性别偏见。这个问题可能尚未显露，但危害不小。

现在，让我们闭上眼睛，想象一位科学家。请在脑海中添加细节：科学家穿了什么，试验器具是什么样的，在什么样的实验室里。然后问问自己，脑海中的科学家是男是女？

全世界有来自66个国家的35万人参与了测试，如果你想的科学家也是男性，那么就和大多数人一样。

再试一次。这次想象一位著名学者、商业领袖、或是物理学家。这三类人我们也经常会采访的人，很多人脑海中出现的还是男性形象。问题在于，这种潜在的性别偏见会影响我们看待他人，乃至审视自己的方式。

杨（Ed Yong）在《大西洋月刊》中指出：“科学界的女性研究学者面临着各种严峻挑战。人们一直对女学者抱有刻板印象，认为她们不够聪明，欠缺科学敏锐度。即使水平相当，她们要和男性享有等同声望必须成绩更高，然而受到的指导却更少。同等能力下，也被认为不如男性，不及男性受到雇主青睐。少有人邀请她们去做演讲，比同龄的男性挣得少，却受到严重的骚扰和侮辱。”

研究人员伊格利（Alice Eagly）、林恩（Marcia Linn）和米勒（David Miller）写道，削弱这些刻板印象的一个办法是“着重宣传各种女性科学家“，尤其是“想要彻底改变STEM（科学、技术、工程和数学的总称）领域对性别的刻板印象，仅呈现一位或是零星几位女性科学家并无裨益，把她们当成象征性的例子就更糟糕了。“

每一个问题都足以成为我们履行这份承诺的原因，BBC未来网的一项重要任务就是给全球性的挑战提供解决方案。消除对全球一半人口所持有的歧视本身就已经是个挑战 ，但还远不止于此。无论是找寻癌症治疗方案还是抑制气候变暖，我们还有许许多多严峻的问题需要解决。如果在发掘及认可各领域人才的成就时不能对两种性别一视同仁，解决起全球性的挑战只会更加困难。

但签署挑战还有一个重要原因，那就是我们对读者的承诺。

这里必须澄清一点，我们还是会选择最合适的对象进行采访和引用。我们寻求女性的声音，但不会破坏这个原则。（正如拉弗朗斯所写：“我的工作就是要为故事找到最合适的消息来源，但为什么女性不是最合适的呢？”）。

就算有区别，也在于寻求女性的声音会提升我们的文章质量。

世界不断变化，我们的使命是将其中隐藏的变化呈现，提供一些别处听不到的新观点、新想法。假如我们的消息来源一成不变，永远是那些以男性为主的著名专家群体，那么使命是没有办法完成的。因为这些人对我们和同行对手来说，都是最便于采访的对象，关系也都建立好了。

我们还要提供公允准确的新闻报道，有时在采访与自己观点相左的人时，会发现自己戴着有色眼镜。

最后，通过寻找不同的声音，我们能为读者发掘最相关的故事。我们的受众来自全球各地，男女都有，既多元又国际化。如此一来，我们就能用最丰富、最敏锐、最有趣的方式呈现报道。

Image copyright Getty Images Image caption 要消除全球一半人口对性别的歧视本身就已经是个挑战。

我们能完成挑战吗？

在定下50:50的目标前，必须了解情况。2018年5月是我们的“监控月“，我们没有向所有编辑说明这项新任务，而是悄悄估算了当时的性别比例。

结果令人惭愧。好消息是，女性署名的文章占了54%，但其他几项数据把女性所占的总比例拖到了35%。这个结果耐人寻味，一般会认为女性作家越多，文章对女性专家的引用也就越多，但目前还没有证据证明。我本人对此倒是不意外，即便身为女人，我自己在做搜索研究时也更青睐于引用男性权威，与其他人一样。

但没想到的是，在配合报道的照片中，女性只占到了34%。我研究了一下数据，发现有道理。最难讲清楚的故事往往是，某个男性占主体领域的男性主导史，例如医药和军事等。其他用到男性形象来讲述的故事也多发生在男性多的空间和地点，例如科学实验室和刑事法庭等。但我们不能把错误都归咎于“体制“，我们自身对性别潜在的偏见也有影响，特别是现代题材的故事本可以找到女性图片配合使用，但我们并没有专门去想这件事，所以没有使用。

引用的比例更低：仅有31%出自女性。引用的问题不仅限于历史故事。我们有一个名为《健康差距》（The Health Gap）的系列报道，专门讨论了性别歧视如何影响了女性健康，本应该关注更多的女性声音，但当中有两篇文章来自女性的引用仅有27%。

我们得做些什么。

我们将这一使命告诉了更多的自由记者，团队的讨论也增加了，数字随之有所上升。我们开始在6月实施计划，整体的男女比例达到了50:50。有些月份女性所占的比例会更高，整个夏天数值都接近50%。

Image caption 总计数据。

从图表可以看出，提高比例最快的方法是通过图片。但是我们也犹豫再三，因为选用更多女性出镜的照片有点钻空子。但另一方面，如果展现给读者的形象是50:50挑战的重点，那么图片至关重要。

令我们一直纠结的是引用问题。10月是一个里程碑：出自女性的引用第一次超过了50%，达到了51%，我们也因此兴奋不已。

何以提升比例？

方法有好几种。在此期间，我们制作的以女性为重心的《健康差距》系列有所帮助。在布置新闻任务时，我们除了要求作者交稿时间和文章字数外，也要求信息来源要性别均衡。除此之外，我们还会给作者发一份资料清单，里面列举了各个领域中杰出的女性专家，如果作者找不到合适的人，我们也会提供帮助。

我们也发现可以从编辑角度做出更多调整。例如，科学类新闻记者在报道研究报告时，即使没有采访过论文的第一作者也会在文章里提及。读者不太会知道这位学者究竟是谁，因此写出作者名字没有太大帮助，但我们通常还是放上研究报告的页面，有兴趣的读者可以了解详情。我们尽量删减了这样的参考链接——大部分第一作者都是男性。

记者们也开始采纳建议。例如，他们不再一味采访第一作者（大多数是男性），而是采访联合作者（更多是女性），这些人会负责研究中的日常工作，更清楚研究议题。有时候报社给的第一采访对象是男性，作者就会问有没有水平相当的女性可以接受采访。（十之八九是有的。）

尽管如此，挑战还未结束。

10月之后，比例再次下跌。11月和12月的总体比例差不多，分别是43％和44％。引用和文章署名分别拖了一个月的后腿。

我们还时刻提醒自己，要注意每一篇文章中的性别平衡——即使认为有些文章不会有问题。比如在这篇文章里我提到的三个人都是男性。（意识到这一点真的很尴尬。）

但我们还是为自己目前的成就深感骄傲，也说明了我们能够做到什么程度。目前44%的总比例相比刚开始（35%）已经大大接近50:50的目标。文章署名几乎男女对分，我们也在特别挖掘和培养新的女性作者。

Image caption 不计《健康差距》系列文章后的数据。

下一步是什么？

下一次当然是再次达到50:50 ，什么主题的文章都是。10月的文章涉及到太空竞赛、扑灭山火以及政治状况这些以男性为主的话题，即便如此都能达到50:50，再次达标一定不成问题。

此外，我们还在努力让文章内容更丰富，当然还希望对世界的报道更具代表性。近期，我们的镜头对准了全球，从坦桑尼亚到尼泊尔。当然，我们能做的不止于此。

之前你在想象一个典型的科学家时，不论性别是男是女，是什么人种？我们知道，潜在的种族偏见也会不经意出现在布置新闻任务时，以及资料来源和图片之中。因此在这方面任重道远。

一次解决一个问题，我们保证：我们将竭尽所能向读者朋友们呈现最好的新闻报道，一定比现在更好。

请访问BBCFuture阅读英文原文。

鲁格里是BBC未来网的高级编辑。她的Twitter账号是 @amanda_ruggeri。