Image copyright Getty Images

对全球大部分国家而言，秋季意味着新学年的开始。不过在美国、智利、俄罗斯和冰岛，不同国家的情况又很不一样。

哪个国家的学生在校时间最短？哪个国家的家庭在学习用品上开销最多？又是哪个国家的学生平均受教育时间竟长达23年？

以下是我们从全球教育体系中精选出的相关资讯。

Image copyright Getty Images

275亿美元能买多少纸和胶水？

在美国，有孩子在上幼儿园到中学的家庭平均要花685美元（合537英镑）购买上学的必需品，从2005年至今增加了近250美元（合196英镑）——2018学年的总开支高达275亿美元（合215亿英镑）。

算上有大学生的家庭，2018学年的总开支将攀升至830亿美元（合650亿英镑）。其中开销最大的是电脑，每家平均299美元（合234英镑）；其次是服装，平均286美元（合224英镑）；接着是平板电脑和计算器等电子产品，平均271美元（合212英镑）；最后是一些基本学习用品：活页夹、文件袋、教辅书、荧光笔等，平均112美元（合88英镑）。2018年以及之后在学习用品上的支出还将继续增长。（资料来源： Statista / Deloitte）

Image copyright Getty Images

丹麦学生每年在校时间比其他国家的学生平均多200小时。

在33个发达国家中，俄罗斯小学生每年在学校的时间最短——500多个小时（全球平均800小时）。相当于在为期8个月的学年里，加上课间休息，学生每天在校大约只有5小时。但俄罗斯的文化普及程度却并没有被拉低，反而趋近100％。

而丹麦小学生每年大约需要上1000小时的课，比俄罗斯几乎多出两个月，每天在校时间也更长。但是丹麦教育始终位居世界前五，似乎说明学年时间长也是有好处的。（资料来源: OECD）

Image copyright Getty Images

想要便宜点的教育？可别去香港。

根据孩子上学地点的不同，香港家庭在教育上的总支出相差超过10万美元（合7.8万英镑）。算上从小学到大学本科的学费、书本费、交通和住宿费，香港是全球生活成本最高的地方——而且远远高出其他地方。即使算上奖学金、助学贷款和政府资助，香港的父母们在教育上的平均投入也高达13.1万美元。

阿联酋是全球第二贵的，约9.9万美元，排名第三第四的是新加坡和美国，分别为7.1万美元和5.8万美元。尽管美国上大学的成本飙升，但是每个家庭只用承担年均教育总支出的23％。再对比法国，孩子们的教育支出大约只需要1.6万美元。（资料来源: HSBC / Sallie Mae）

Image copyright Getty Images

为教育付出代价的不只有家长，想想那些被砍掉的树。

即使在如今这个有着虚拟现实、3D打印和无人机技术的时代，铅笔仍然在世界各地的机构中占据一席之位。在发明铅笔400多年后的今天，全球每年大约生产150到200亿支铅笔。

太平洋西北地区的雪松是美国最常见的铅笔木材，石墨大部分在中国和斯里兰卡开采。每年大约需要砍伐6万到8万棵树用来满足全球的铅笔需求。（资料来源: The Economist）

Image copyright Getty Images

澳大利亚人四分之一的时间都在上学。

上学总会有个头，但在新西兰和冰岛这些国家，却要二十年。"学生生涯"是根据从小学到大学本科不同年龄的平均入学率计算的。澳大利亚从小学到大学的在校时间是目前全球最长的，长达22.9年，从6岁到28岁一直在上学。排名最后的是尼日尔，孩子们一般7岁开始上小学，学生生涯平均只有5.3年，比澳大利亚少17年。（资料来源: Global Innovation Index）

请访问BBC Future阅读英文原文。