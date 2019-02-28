“吃出来的性福” 哪些食物能促进情欲

Image copyright Getty Images Image caption 牡蛎（Credit: Getty）

催情剂的英语“aphrodisiacs”一词，字源来自于希腊神话传说中的爱神阿芙罗狄蒂（Aphrodite），据说它们能够刺激性欲、提高性爱表现水平、甚至还能增加快感。巧克力、草莓和牡蛎这样的食物能起到催情效果的说法，已经是老生常谈了。历史上还有很多东西曾被列为催情剂，虽然吃不死人，但也很奇怪——例如有毒的西班牙苍蝇、犀牛角粉末、还有各种珍稀植物的提取物。

《床笫之间》（Intercourses）一书的联合作者霍普金斯（Martha Hopkins）在研究中发现，无论是什么食物，总是在某个时间，被人们错当成春药。

霍普金斯说：“过去被当作催情剂的食品，要么有价无市，要么有市无价。这类食物包括松露、鹅肝、鱼子酱等；还有一些东西，长的酷似生殖器官，比如芦笋、洋蓟；甚至还有动物的睾丸。”

Image copyright Getty Images Image caption 由于形似生殖器官，人们甚至曾把洋蓟当作催情剂食用（Credit: Getty）

赫特福德大学（University of Hertfordshire）的高级讲师埃文斯（Jennifer Evans）研究了食物和生育的历史关系后认为，在17世纪，人们把从鸽子到杏仁，甚至欧洲防风草都列为催情剂。这是因为这些东西都有较强的繁衍能力，因此人们也会把它们当作催情药来服用。

但当真有食物能影响人们的性欲和性爱能力吗？又是出于什么原因，这个观点竟传播了如此之久?

情趣零食

有些人身患血液循环问题的困扰，那么对他们来说，确实有某些食物效果和伟哥一致，即放松血管、加快生殖器内的血液流动。南瓜、核桃和牛肉等食物中富含的氨基酸L-精氨酸会在人体内转化为一氧化氮，而一氧化氮能够起到增加血液流动的效果。富含欧米加3脂肪酸的食物，如鲑鱼和牛油果等，也能起到类似的作用。槲皮素有抗炎的作用，也能够增加血液流动。富含槲皮素的食物有苹果、浆果类、葡萄、红酒、大蒜以及黑巧克力。

然而，美国营养与饮食学会发言人怀特（Lauri Wright）表示，可能只有血液流动受阻的人，吃了这些东西才能明显感受到性功能提升。如果血液循环良好，那么单单通过食补是看不出什么变化的。

然而，一提到催情药，大多数人第一个想到的不是提升性功能，而是激发欲望。

长期以来，人们一直认为有一种食物可以增强性欲，那就是巧克力。研究表明，可可能够增加四肢的血流量。但目前尚未有证据能表明，巧克力能起到催情效果。

Image copyright Getty Images Image caption 科学家发现可可能够增加外周血流量，但并不能激发性欲（Credit: Getty）

事实上，没有证据能够证明，任何食物能起到激发性欲的效果。

只有一个例外：酒精。一些小型研究表明，摄入酒精能够唤起性欲。但酒精对于性能力有一定的阻碍作用。

南加州性健康和性存在医学中心的克里奇曼（Michael Krychman）既是一名妇产科，也是一名临床性顾问。她说，尤其是红酒，由于它能对心脏起到有利作用，因此可能和性能力有间接的联系。但值得注意的是，红酒与心血管健康之间有何种联系尚无定论。

葡萄酒之所以能催情之称，可能也是因为它是地中海食谱中的一部分。地中海饮食是一种基于蔬菜的饮食方式，摄入的食物大多是果蔬、全麦制品、豆类坚果、鱼类和橄榄油等，这种饮食方式主张低油、少肉，尽量不吃奶酪。这便更像是一整套饮食习惯起到的催情作用，而非仅仅红酒这一种食物了。

整体健康

克里奇曼说：“研究发现，喝红酒会影响性功能。但我们尚未明确，真正起到作用的是这种饮食方式，还是饮食、生活方式和基因遗传的结合。我们现在明确的是，有运动习惯且饮食健康、压力较小的人，他们对于性生活的满意度更加高一些。”

Image copyright Getty Images Image caption 人们已经发现，红酒在一定条件下能够增强性欲（Credit: Getty）

怀特说，良好的饮食习惯可以促进血液流动，增加荷尔蒙，或是保持心情愉悦，从而起到催情的作用。

有一项研究调查了600名身患二型糖尿病的女性，结果发现，地中海饮食和性功能障碍呈负相关。还有一项研究的结论是，饮食习惯能够改善男性勃起障碍。怀特说：“至少，我们能得出这样的结论：多吃海鲜、瘦肉、坚果、果蔬和全麦制品的饮食方式（基本就是地中海饮食），能够改善神经功能，增加血液流动，并且促进荷尔蒙分泌。”

Image copyright Getty Images Image caption 健康均衡的饮食比任何一种食物的催情效果都来得好（Credit: Getty）

瑞典隆德大学（Lund University）进化生态学的高级讲师阿伯特（Jessica Abbott）给出了一个很好的理由，说明为什么没有某种特定的食物能够起到催情的效果——任何一种具有如此强大效果的食物都是危险的。

她说：“我们现在吃的东西，大多数是不会有副作用的，这样人们才能放心。如果真有食物有副作用，那么人们一定不会把它当做长期食用的东西。”

“能有催情作用的草药，我们都会避免大量食用的。比如凤仙花和高浓度的植物根部提取物等，因为里面包含了一些活性化合物，以保护自己免被食草动物吃掉。”

精神高于物质

那么为什么总有些人认为有的食物能催情呢？

克里奇曼说，这可能只是主观想法导致的。

他说：“没有证据表明牡蛎能够激发性欲，也确实缺乏严谨的实验结果——因为这个说法的部分原因是自我安慰。”

新泽西州罗格斯大学（Rutgers University）的心理治疗师和性治疗师威斯（Nan Wise）说，性欲关乎方方面面，每一方面都有相应的催情效果。

Image copyright Getty Images Image caption 如果你相信某种食物会增加你的欲望，那它可能真的能发挥作用（Credit: Getty）

“欲望存在于肉体、精神以及关系上，而且受很多东西的影响。如果你觉得一种食物能够激发欲望，其实是心理作用。”威斯说。

赫特福德大学的埃文斯补充道，当然也取决于我们吃的是什么。她说：“如果吃的是Twix的巧克力（包装类似德芙巧克力棒），那就肯定不会觉得巧克力会有催情的效果。 所以，具体处境是很重要的。”

Image copyright Getty Images Image caption 不会有人认为所有巧克力都有催情的效果——巧克力的包装和外型还是很重要的（Credit: Getty）

荷兰格罗宁根大学（University of Groningen）社会和性行为学科的副教授比勒特（Jean-Christophe Billeter）表示，每个人不同的经历也决定了哪一种食物最能够激发个人的性欲。

“人类是非常善于联想的，在一次完美的性爱之后，大脑会把它记忆下来。这样的记忆根据情境的不同而有所不同，如果在这次性爱中发生了什么事情，那么当同样的事情再次出现时，人们的性欲就会被撩拨起来。”

饥饿推动论

事实上，也许所有的食物都有催情的效果。退一步来说，如果有人肚子空空而且附近没有食物，那么这个人一定没有心情享受性爱。

Image copyright Getty Images Image caption 在对的环境下，所有食物都能起到催情的效果（Credit: Getty）

“从进化的角度来说，人类之所以有性欲，是因为要繁殖后代。所以我们必须保持健康的体重以及良好的饮食习惯，这样才能有足够的精力去享受性爱。”比勒特说。

有证据表明17世纪的色情作品中，经常会出现食物，这也是出于同样的原因。埃文斯说：食物给伴侣之间的性爱提供了足够的能量。

比勒特从他的果蝇实验中发现，果蝇的交配方式会因附近是否有食物而发生变化。雌性果蝇处于一个有充足食物的环境中时，附近有雄性就会立刻交配，一天可达七次之多。假如周遭没有任何食物，它们的交配频率则会下降至一天一次。

大自然中也有证据可以表明，什么东西能让我们更加吸引异性，我们就会选择吃什么。有些鸟类有这样的特征：雄性的毛色会更加斑斓，能够更加吸引雌性同类。因此，它们就会摄入更多富含胡萝卜素的食物。

人类亦是如此。“过去，人们认为女性应该以胖为美。因为在那个食物匮乏的时代里，胖一点的女性看起来生育能力更强。”比勒特说。

而送食物给性伴侣的举动可能就含有催情效果——这就不难解释为什么情人节的巧克力、或是家里做的一顿饭都能激发欲望。

Image copyright Getty Images Image caption 由于伴侣间有互赠食物的习俗，一顿自家做的饭菜或许颇具引诱力（Credit: Getty）

阿伯特说：“为了获得交配的机会，雄性蜘蛛会把捕捉到的苍蝇送给雌性，而雄性蟋蟀都会产生一种胶状物质来吸引雌性。”

埃文斯认为，人们对催情剂的存在信以为真，是因为大家被永保青春和旺盛繁殖力的宣传所吸引了。

因此，在未来几个世纪里，人们还是会对此深信不疑。

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