心理测验：爱情小测试帮助你寻觅真爱

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你有没有遇到过类似情况：向朋友抱怨和伴侣之间的问题，但他们却觉得没什么好担心的？又或者你觉得朋友的新对象完全不适合，但他俩感情却越来越好？

心理学家发现有两种衡量方法会影响我们如何开始及经营一段关系。

一个方法是衡量我们对第一印象和合适度早期信号的重视程度，另一个则评估我们成功处理感情问题的几率有多高，二者都被称为关系中的内隐理论（因为人们不常谈论）。人们潜意识里多多少少都认为自己相信真爱，但是却很少公开谈论，在开展新恋情时也意识不到它。

结合这两种衡量方法我们就会知道，我们是否不想与伴侣讨论问题、会不会在鸡蛋里挑骨头，会不会用“不告而别”的方式结束一段感情关系。这些隐性的态度差异也能解释，为什么我们无法理解别人在爱情中的所作所为。

Image copyright Getty Images Image caption 你相信一见钟情吗？还是认为感情是可以培养的？（Credit: Getty Images）

做做下列两个测试，就能知道你的得分。

灵魂伴侣测试

请在1至7之间选择一个数字回答以下问题，1表示完全不同意，7表示完全同意。

一段感情成功与否主要取决于彼此是否命中注定。 芸芸众生中，一定会有适合我的人。 许多人会在婚姻中发现（而非建立）与伴侣深度的亲密关系。 婚后彼此深爱着对方十分重要。 我只会与自己深爱的人结婚。 世界上根本没有所谓的“对的人”。 我希望另一半是我一生中遇到的最完美的人。 寻找完美伴侣的人是在浪费自己的时间。 大多数婚姻失败的原因是彼此没有缘分在一起。 缘分在彼此遇见之前就存在了。

回答完问题后开始计分：先把第1、2、3、4、5、7、9和10题的得分相加。第6题和第8题则用数字8减去每一题的分数，所得数字才是该题的最终得分。比如，你的答案是“6”，那么该题目算在总分里的最终得分就是2（8-6=2）。最后，将总分除以10得到平均分数。

努力经营测试

请在1至7之间选择一个数字回答以下问题，1表示完全不同意，7表示完全同意。

一段感情成功与否主要取决于双方努力经营的程度。 婚姻中，努力经营比缘分更重要。 感情关系里，爱是需要培养的（而不是命中注定的）。 如果人们愿意努力，大多数婚姻都能够美满。 我与大多数人结婚都会幸福，只要对方通情达理就行。 大多数婚姻失败的原因是人们没有努力经营。 对一个人的了解程度取决于彼此认识了多久。 随便找个人结婚我也能心满意足。 只有时间够长才能真正了解你的伴侣。

计分方法：将每一题的得分相加后除以9。

这些问题都是美国伊利诺伊州（Illinois）奥罗拉大学（Aurora University）的弗兰尼克（Renae Franiuk）在关系理论问卷中所使用的，用以研究内隐理论、感情满意度和关系维系时间的问题。弗兰尼克用“灵魂伴侣”和“努力经营”来描述这两组问题，也有研究人员用“命运”和“成长”来命名。

Image copyright Getty Images Image caption 关系告急时，相信感情需要努力经营的人会处理得更好（Credit: Getty Images）

如果你被自己“灵魂伴侣”测试的高分吓了一跳，弗兰尼克会告诉你这种情况并不少见。“人们总觉得自己是努力经营型，但是我们发现其实很多人都崇尚‘灵魂伴侣’。乍一听这些理论，人们会对‘灵魂伴侣’嗤之以鼻，认为没有任何科学依据，但这不过是个名称，我们可以换个说法来让人们愿意认同这些关于浪漫的看法。西方文化力推人们接受这些看法，我们愿意相信也不足为奇。”

知道分数之后呢？关系告急时，相信感情需要努力经营的人会处理得更好。事实上，解决感情中的问题会让关系更稳固，相信感情需要努力经营的情侣表示，问题解决后两人的感情不减反增。对于这些人而言，感情中出现些磕磕碰碰很有必要，能够让两人集中精力去共同应对。投入越多，关系就越稳固。面对这些小挑战，他们乐在其中。

因此，相信爱会成长的人会忽略彼此之间的不同。他们觉得，随着时间的推移，两人会磨合得越来越好，这也很值得去努力。

Image copyright Getty Images Image caption 当发现对方不是自己的灵魂伴侣，相信命运的人也许会放弃这段感情（Credit: Getty Images）

但相信命运的人则恰恰相反，有时后果很严重。

尤其在关系刚刚确立的时候，出现问题可能就会导致分手，因为相信命运的人发现“完美的”灵魂伴侣原来并不完美。他们可能抱怨另一半“从来不是真的懂我”，又或者一点小瑕疵就“说明我们不合适”。弗兰尼克发现，即使匹配度已经很高也会出现这种情况。

更糟糕的是，他们可能会十分狠心地来结束这段关系。相信真爱的人用“不告而别”的方式结束感情的几率更高，他们不与另一半联系，直到对方放弃。可能觉得对方不是理想伴侣，关系并不值得经营，回应也没什么用。“他们不认为这是一件坏事，”马里兰圣玛丽学院（St Mary's College of Maryland）研究社交排斥的心理学家弗里德曼（Gili Freedman）说。“如果你相信感情需要努力经营，那你可能更不能接受这种悄然离开的方式。”

Image copyright Getty Images Image caption 相信“命中注定”的人不喜欢讨论感情中的问题，这可能会积累怨气（Credit: Getty Images）

对相信命运的人来说，如果某个问题没有导致分手，并且仍然坚信自己觅得了真爱，那他们也许就会直接忽略这个问题。弗兰尼克说：“他们对另一半更加宽容，尽力避免争吵，因为他们要让自己相信这个人就是灵魂伴侣。”这种态度在处理小问题上有好处，“但如果对严重分歧也避而不谈，那就是和不合适的人绑在了一起。”

后果可能极其严重。相信命运的人在一起的时间越长，就越容易对问题视而不见，他们会自欺欺人地告诉自己，都在一起这么久了我们一定很般配。

“我们发现，相信命运的人与不合适的人交往时间越长，就越容易出现暴力，”弗兰尼克说。“他们对出现问题的关系轻描淡写，可能会给对方更长的时间。有些人可能早早看到了警告信号结束关系。也有人虽然不认为对方是对的人，但会出于经济原因继续在一起，他们的个性更加宽容，但也将他们置于危险的境地。”

对于浪漫的看法似乎是固定不变的，一旦相信命运就永远相信命运。弗兰尼克说：“这些看法在人们脑中根深蒂固。人到了二、三十岁，性格就很稳定了。与性格一样，我们的人际关系也很早就开始发展建立，孩子们会根据与周围人的相处建立对人际关系的看法。”

Image copyright Getty Images Image caption 相信感情会成长的人往往沟通得更好，长期的满足感也更强。出现问题甚至可以增进双方感情（Credit: Getty Images）

但这两种内隐理论并非相互排斥。弗里德曼说：“你可以既相信双方共同努力能够改善关系，也坚信在茫茫人海中能够觅得真爱。很多人都相信爱会成长，我们也可以改变对这些看法的表述方式。过去的经历会影响我们如何对待新的感情。”正因为相信爱情的命运，才应该更妥善地结束一段关系，而不是悄然离去。面对问题时应该更努力地去解决，而不是视而不见。

人们总说，追寻真爱之路从来不会一帆风顺，但了解自己对感情的看法可能会帮助我们乘风破浪，勇往直前。

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