按下删除键 为你的数位生活大扫除

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我承认：我的收件箱有20,577封未读邮件，手机里有31,803张照片，笔记本电脑上此刻开着18个浏览窗口。杂乱的数码文件入侵了我的生活，让我不知所措。

每次升级我们的电子设备，存储空间都进一步变大，云盘存储价格低廉，似乎保存数以千计的邮件、照片、文档和其他数码资料并没有什么问题。

但最新研究表明，在工作和个人生活中累积下来越来越多却不愿意删除的数码囤积，和真实生活中的乱堆杂物一样，会让我们压力倍增。数码囤积还造成个人和企业的网络安全问题，有时找到需要的邮件比登天还难。

数码囤积这个词2015年首次在一篇论文中出现。一名荷兰男子每天拍摄上千张数码照片，又花数个小时整理这些照片。论文写道，“他从来没有用到或看过他储存的这些照片，却坚信它们将来会有用处。”

数码囤积的定义是“毫无意义地囤积数码文件，最终导致压力和混乱”，论文作者认为数码囤积可能是一种新型的囤积症。事实上直至2013年，囤积症也才被确认与其他强迫症有所差别。

Image copyright Getty Images Image caption 数码囤积可能是一种新型的囤积症（Credit: Getty）

荷兰这名男子囤积数码照片之前曾囤积实物。诺森比亚大学（Northumbria University）囤积课题研究组的组长尼夫（Nick Neave）说，他注意到实物囤积的研究课题也转移到了数码空间。

他说，“如果你对真的囤积狂说，‘看，你为什么觉得扔掉东西很难？’他们最先说的可能就是，‘可能将来会有用’，和上班族对待邮件的态度一模一样。”

在今年早些时候发布的一项研究中，尼夫和他的同事询问了45个人关于处理邮件、照片和其他文件的方式。人们囤积数码文件的原因各异——纯粹因为懒，认为可能用得着，不敢删除，甚至想留下某个人的“把柄”等等。

团队根据这些回应制作了一个问卷，以评估职场当中的数码囤积行为，并让203位工作中用到电脑的人填写了该问卷。结果表明，邮件是个大问题：参与者当中，平均收件箱中有102封未读邮件和331封已读邮件。

Image copyright Getty Images Image caption 一项研究发现，受访者收件箱中平均有102封未读邮件（Credit: Getty）

人们不删工作邮件，最普遍的原因是认为将来可能有用，包含工作中需要的信息，或者可以让做过的事有依据可寻——都很有道理，但最终导致了囤积上百封可能看都不看一眼的邮件。

尼夫说，“人们也发觉了这是个问题，但碍于他们机构惯常的做事方式。他们收到大量邮件，但又不敢删除，于是越积越多。”

他提醒说，研究还很新，已知信息还不能判定什么是“正常”，什么是“不正常”。

那么怎样才能判定自己是不是有数码囤积症呢？

回想过去一周，是否还记得自己难以找到手机或电脑中的电子文件？可能是一组往来邮件中某人的邮箱地址，或者你在Instagram上收藏的超棒鸡尾酒。

澳大利亚莫纳什大学副教授赛德拉（Darshana Sedera）开始探究数码囤积时，问了好几个人这个问题。他发现几乎每个人都能回想起很难找到要找的东西的经历。

在2018年12月他发表的一篇论文中，他和另一位作者洛库格（ Sachithra Lokuge）调查了846人关于数码囤积习惯以及他们遭受的压力的问题。他们发现了数码囤积行为和受访者遭受的压力存在关联。

赛德拉说，传统的囤积症会让人们难以做决定，还能引发焦虑难过。“我们发现，在数码空间里，我们自觉或不自觉，或多或少的进入了焦虑状态。”

Image copyright Getty Images Image caption 过多的数码文件会使焦虑水平升高（Credit: Getty）

威斯康辛大学白水分校（University of Wisconsin-Whitewater）信息技术与商业教育教授奥拉维茨（Jo Ann Oravec）说，囤积并不是说我们储存了多少信息。而是我们对数据是否有“有切实的掌控感”。如果有，就不是囤积。

但奥拉维茨指出，当我们储存的数据越来越多，大多数人会失去这种掌控感。她说，“我的学生告诉我这很恶心，看到乱糟糟的照片时感到头晕眼花。”

尼夫说，对杂乱的数码文档感到不舒适的程度因人而异。“储存的数据让人不知所措时，会找不到要用的东西，弄丢文件……那就意味着可能存在问题。”

所以我们为什么会弄得一团糟呢？ 奥拉维茨说，谷歌云端硬盘（Google Drive）这样的平台“公开引诱”人们囤积，因为储存文件太容易了，又几乎不提醒人们翻阅。“存起来就能找到的想法给人们提供了虚假的安全感。”

存储空间又够用。据赛德拉数码囤积项目的受访者说，他们平均有3.7TB的存储空间。

有些人认为既然科技公司让人们能够储存数据，也应该帮助我们化解数码囤积倾向。赛德拉认为很快会有与平台无关的跨设备检索和数据整理方式，类似于不同的手机应用间能够同步共享联系人信息。

奥拉维茨指出，科技公司应该重新考虑一下，他们如何造成了我们的某些囤积倾向。但她更希望人们自己负责整理数码文件，把整理归档当作是与看牙医一样必不可少的事情。

但整理自己的数码文件并不会像牙医治疗根管一样可怕，甚至可以看成是对未来自我身份的投资。奥拉维茨说她100岁的阿姨最近去世了，阿姨珍藏了涵盖她整个人生的六本相册。奥拉维茨说，“从度假到家庭团聚，阿姨从许多这样场景的照片中选择整理了这些照片，并在这个过程中形成了强大的自我身份认同。”

不要因为积攒了太多未读邮件或自拍太多而指责自己，我们或许应该找时间重拾对数码文件的控制——每次都做一本个电子相册。

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