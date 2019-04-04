叮咬醉酒者 蚊子也会醉吗？

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几年前，我作为摄影师受邀参加在丹麦举办的一场老爷车拉力赛。这场拉力赛并不是一场速度的比赛，而更像是一场着装打扮的较量。比赛最终在默恩岛（Møn）的一处露营地以晚宴、舞蹈、畅饮结束。而狂欢几个钟头，喝够瘾了的我选择在丹麦星空下的一把躺椅上进入了梦乡。

正是这次经历让我得到3个重要发现：1) 夏季的丹麦有大量凶猛的蚊子；2) 这些蚊子完全能够透过躺椅的布料和你穿的衬衫叮咬你；3) 喝酒在蚊子界看来就相当于有人敲响了晚餐铃。我的后背看起来像包了一层泡沫。我从没想过会带着一背的蚊子包回家当纪念品。

正如《美国蚊虫控制协会杂志》（Journal of the American Mosquito Control Association）2002年发现的那样，饮酒会大大增加你被蚊子叮咬的可能性。这项小型研究调查了13名受试者，发现喝过一瓶啤酒的人更有可能吸引蚊子叮咬他们。

没有人能断定究竟为什么饮酒的人更容易吸引蚊子。我们已经知道蚊子会找到人体吸血，是因为我们人类呼气时会呼出二氧化碳和辛醇两种化学物质。辛醇，一种由亚油酸分解产生的二级醇，通常也被称为“蘑菇酒精”，因为辛醇正是赋予蘑菇美味的一种化合物。

但这就引出了另一个问题：以醉酒的人血为食的蚊子自己也会“喝醉”吗？尽管数千年来以醉酒的人为食的蚊子多不胜数，但与此相关的研究相对来说是微乎其微。

费城宾夕法尼亚大学的昆虫学家达奇（Tanya Dapkey）告诉BBC未来专栏：“我猜测答案是否定的，蚊子不会醉，因为血液中的酒精含量会很低。”但你也找不到多少严格的关于蚊子和酒精之间联系的科学研究。

Image copyright Getty Images Image caption 研究表明，饮酒之后人体呼出的乙醇会增加对蚊子的吸引力（Credit: Getty Images）

乔安娜·拉姆利（Joanna Lumley）在喜剧系列片《荒唐阿姨》（Absolutely Fabulous）中扮演的帕特·斯通（Patsy Stone）经常酒杯在手，她在剧里曾说过一句名言：“最后一只咬了我的蚊子恐怕要去贝蒂福特诊所做检查了。”但实际上，蚊子对酒精有非同寻常的适应能力。

北卡罗来纳州立大学的昆虫学家沙尔（Coby Schal）最近在《科技新时代》（Popular Science）的一篇文章中指出，喝掉10杯酒的人血液中的酒精浓度可能达到0.2％。然而，如果蚊子喝了这个人的血液，效果却可以忽略不计，因为蚊子喝的量太少了，相当于这10杯酒的酒精强度被稀释到只有1/25的效果。

蚊子的演化可能也是一个原因。非血液的任何液体会先被蚊子转移到单独的消化袋中被酶分解。因此，酒精很可能在刺激蚊子的神经系统之前就被中和了。

伦敦自然历史博物馆的高级昆虫部的負責人麦卡里斯特（Erica McAlister）说：“很多成年昆虫都有一个嗉囊可以暂时储存所有吸入的液体，然后逐渐输送到消化道。酶会消除一切有害的东西，比如酒精和细菌。”

麦卡里斯特是《蝇类的秘密生活》（The Secret Life of Flies）一书的作者，他曾经研究過酒精对果蝇的一些影响，包括常见的果蝇，有时也被称为“醋蝇”。这些迷你昆虫对有酒精味的腐烂水果有强大的愛好。

Image copyright Getty Images Image caption 昆虫对酒精有非同寻常的适应能力（Credit: Getty Images）

麦卡里斯特说：“我不确定蚊子是否会喝醉，但我们看到果蝇真的會喝醉。雖然會喝醉，但果蝇酒精耐受力很高。剂量不大，喝了酒的果蝇会变得非常活跃和风骚，而且选择伙伴的时候也不那么挑剔了。”

“如果加大剂量，它们就会昏倒。”

蚊子也喜欢腐烂的水果，因为腐烂的水果糖分中含有的酵素会产生酒精。只有母蚊子以血液为食才能获得产卵所需的蛋白质。公蚊子和母蚊子也以花蜜为食（蚊子是主要的传粉者），并利用花蜜中的糖分来汲取生存所需的能量。这种花蜜有时也会发酵成少量的酒精。

达奇说：“酒精会增加人类对蚊子的吸引力，这对我来说是一个有趣的问题。”

有的人因为基因构成天生就对蚊子更具吸引力。据说高达20％的人口可能具有让他们更容易被蚊子叮咬的特征。其一是血型。一项研究发现，O型血的人被咬的可能性是A型血的两倍。其他高风险因素包括体温高、孕妇（可能与体温有关）、气息重（呼出更多二氧化碳）和体形高大。

蚊子会选择人体不同的部位叮咬，这取决于蚊子的种类。有些蚊子喜欢咬腿和脚，而有些更喜欢咬脖子和脸，可能因为他们是朝着你的嘴和鼻子呼出的二氧化碳而来。

达奇愤愤地回忆道：“我去了趟哥斯达黎加，脚底被蚊子咬了。这是为什么？”

但是，我们喝酒时汗水散发的乙醇可能是2002年那项研究发现背后的化学信号。2010年，在布基纳法索做的类似研究找了18名受试者，也发现蚊子被饮酒的人所吸引。你所喝的酒中的乙醇以及你汗液中所含的微量乙醇，可能向蚊子们发出了信号：附近有一顿大餐了。

Image copyright Getty Images Image caption 有些人因为遗传因素可能会更容易被蚊子叮咬（Credit: Getty Images）

该报告的研究结果指出：“人类对蚊子的吸引力与呼出的二氧化碳和体温水平无关。尽管个体志愿者存在一定差异，但啤酒喝得越多的人对蚊子就越有吸引力。”

达奇说：“如果你饿了正在找吃的，你更容易朝着食物味道飘来的方向走去，比如浓浓的热狗香味。你可能不会吃热狗，但热狗的香味告诉你周围有吃的。”

酒精可能会给蚊子发出附近有晚餐的信号。但麦卡里斯特指出，你之所以吸引蚊子，主要因素可能与你的基因组成大有关系。仅仅不喝冰啤酒可能并不会躲避蚊子对你的注意力。好消息是，喝了一两杯再被蚊子叮咬之后，你可能就不会觉得那么痒了。这一点我能确定，因为我亲身经历过。

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