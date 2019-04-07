蘑菇拥有你未曾想过的神奇魔力

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安德森（Jim Anderson）的脚下正躺着一个怪物。早在波斯王薛西斯（Xerxes）向古希腊宣战之时，它就一直存活着。重量超过三条蓝鲸。它的胃口非常大，能吞下大片森林。但它并不是希腊神话中被遗忘的野兽，它是一朵蘑菇。

安德森正在密歇根北部半岛的克里斯特福尔斯（Crystal Falls），探索当地一片平淡无奇的林地。此行的目的是探访林地生存着的微生物有机体，距离安德森团队首次发现它已经30多年了。它的学名叫做高卢蜜环菌（Armillaria gallica）。

在亚洲、北美和欧洲的温带林地里，都能找到高卢蜜环菌的踪迹。它们生长在枯木和将死的树木上，加速腐蚀分解的过程。这种蘑菇只有子实体暴露在地表，最高能长到10厘米。子实体呈鳞片状的黄褐色，外表与毒蕈类似。

Image copyright Getty Images Image caption 安德森团队发现的这朵巨型真菌，已经在密歇根北部半岛森林地底生长了2500年（Credit: Getty Images）

20世纪80年代末，安德森团队来到了克里斯特福尔斯，在森林地面的覆盖层和表层土壤下，发现了大量高卢蜜环菌群。最初以为是一个丰富的蘑菇群落，后来发现，菌群是一个巨大的真菌体。团队估计，这个真菌体占地至少91英亩，质量约达100吨，至少生长了1500年时间。它的发现，刷新了俄勒冈州高卢蜜环菌保持的最大真菌的世界纪录。

安德森表示：“当时引起了不小的轰动。报道正是在愚人节发布的，所以很多人觉得我们在开玩笑。2015年的时候，我们决定再回去看看，验证当时所见的就是高卢蜜环菌单个个体的推测。”

2015年至2017年间，安德森的团队多次回到此地，从林地的各个角落采集样本，并利用多伦多大学的实验室，通过测序仪对采集的DNA样本进行分析。自上世纪80年代以来，基因分析技术已经有了长足进步，新技术使这一分析过程变得更加容易、处理速度更快，而且能提供更多的信息。

分析了最新样本之后，确认这朵高卢蜜环菌就是单个个体，而且比之前预测的体积还要大，生长时间还要长。最新的分析结果是，这朵蘑菇比预测的要大4倍，生长年限要再往前推1000年。如果能秤重，整个蘑菇大概能达400吨左右。

Image copyright Getty Images Image caption 真菌合成的菌丝体状若静脉，人们已经将它运用到许多方面，如医疗绷带、建筑材料等（Credit: Getty Images）

然而，分析研究有一项重大的发现，其中含有的物质，能帮助人类用来抗衡现代医学界最大的敌人之一——癌症。

高卢蜜环菌因何能存活这么长时间和长得这么巨大？加拿大的研究人员发现了其中的秘密：这种菌菇的变异率极低，这就意味着菌菇的基因编码极少会发生改变。

个体生长时，体内的细胞会一分为二，诞生出新的细胞。随着时间的推移，细胞内的DNA可能会损伤，导致蛋白质合成时产生错误，这个过程叫做变异，变异会改变基因编码。一般认为衰老就是这种机制产生的。

在克里斯特福尔斯发现的高卢蜜环菌中，有一种内在的抵抗DNA损伤的能力。团队在森林的不同地方采集了15个样本进行了测序，结果发现，在1亿个高卢蜜环菌的基因编码之中，发生改变的只有163个基因编码。

安德森说：“变异率远远低于我们的想象。除非每分裂一次，这朵蜜环菌就长大一米，否则这样低水平的变异率是不可能达到的。但是，细胞是十分微小的东西——每个细胞大概只有几微米。因此，要长大一米，大概需要分裂出数百万个细胞才行。”

安德森团队认为，这种真菌体内有一种机制，能够抵制DNA损伤，只有这样才能让它的基因组如此稳定。虽然无法给出确切解释，但高卢蜜环菌惊人的稳性，给了人们启发，为人类健康提供了新的视角。

Image copyright Mike Dickison/Wikimedia Commons Image caption 感染蝉若虫的真菌会产生一种化合物，能够被转化为阻断性免疫抑制药物（Credit: Mike Dickison/Wikimedia Commons）

在某些癌症中，当检查和修复DNA的正常人体机制被破坏时，细胞内的突变可能会失控。

安德森说：“高卢蜜环菌的某些成分，似乎能与癌症的不稳定性抗衡。观察一组培养了相同时间的癌细胞和蜜环菌细胞，癌细胞由于几经变异，已经无法辨识。而高卢蜜环菌则恰恰相反，我们可以观察到它是如何变化成现在这样，并与癌细胞进行比较。”

这样的研究，不仅能让科学家更了解癌细胞变异的机理，还可能提供治愈癌症的新思路。

安德森团队的研究，发现了真菌能帮助人类这块尚未触及的领域，但他们并不准备展开研究，他们希望有更年轻、更专业的团队来做这项工作。这样的团队才更了解癌症遗传的复杂性。

真菌是地球上最常见的生物之一，这些微小生物的总生物量超过地球上所有动物的总和。人们还在不断发现新的真菌。据估计，生物界约有380万种真菌，其中有超过90%都尚未被发现。仅2017年，科学家就新发现了2189种真菌。

伦敦英国皇家植物园（Royal Botanic Gardens Kew）最新发表的一份报告中强调，真菌目前已经有数百种用途。从造纸到清洗脏衣服。就疫苗和生物制剂来说，原材料中有大约15%来自真菌。乙肝疫苗制剂是一种复合蛋白，是在酵母细胞中培养而成的。而酵母则是真菌的一种。

Image copyright Getty Images Image caption 由真菌产生的酶被添加到洗衣粉中，在洗涤时酶能分解棉线上的蛋白质，有助于去除顽固污渍（Credit: Getty Images）

知名抗生素盘尼西林，其实是在常见的家庭霉菌中发现的，是生长在面包上的一种霉菌。还有很多抗生素，也是用真菌制成的。治疗偏头痛和治疗心脏疾病的他汀类药物也是从真菌中提取出来的。用于治疗多发性硬化症的新型免疫抑制剂，其主要化学成分提取自某种感染蝉若虫的真菌。

普雷斯科特（Tom Prescott）是英国皇家植物园的一名研究员，主要研究植物和真菌的各种应用。他说：“真菌会侵入昆虫体内，取而代之。真菌能分泌一种化合物，抑制昆虫免疫系统发挥作用。我们发现，这种化合物对人类也同样有效。”

研究人员认为菌类给人带来的帮助，如今发现的只是冰山一角。

林纳科斯基（Riikka Linnakoski）是芬兰自然资源研究所的一名森林病理学家，他说：“已经发现真菌能够抵御病毒性疾病。"真菌合成的某些化合物，能消除多种病毒，”例如流感病毒、脊髓灰质炎病毒、腮腺炎病毒、麻疹病毒和腺热病毒等。人们还发现，真菌合成的化合物中，有些成分能够治疗目前无法治愈的疾病，如艾滋病毒和寨卡病毒。

林纳科斯基说：“我相信，生物活性化合物还有很大的开发空间。真菌富含的大量生物活性分子，在未来可能会被制成各种抗病毒药物。”

他参与的一个研究小组，主要研究哥伦比亚红树林中的某种真菌能否制成新型抗病毒药物。目前尚未有突破性进展。许多研究证明了真菌能够抵御细菌攻击，是很好的抗生素来源，但是用真菌制作抗病毒药物的提议还未被通过。

林纳科斯基认为，科学界的明显疏忽有两个原因。一是从自然界采集和培养数量巨大的真菌并不容易；二是真菌学家和病毒学家长久以来缺乏沟通。但他相信，利用真菌制作抗病毒药物，并进入临床使用，只是时间问题。

林纳科斯基还认为，在极端的环境中寻找真菌物种,比如深海海床沉积处、生存条件多变的红树林,其所含有的化学成分可能更令人兴奋。

Image copyright Getty Images Image caption 许多疫苗都需要用酵母作为“生产工厂”，以合成复杂的分子（Credit: Getty Images）

他说：“人们认为，在极端条件下会刺激真菌产生独特的、结构上前所未有的次生代谢物，次生代谢物十分罕见，在结构上是前所未有的。但不幸的是，能够产生这种新型生物活性化合物的许多生态环境如红树林，都在以惊人的速度消亡。”

真菌除了能应用于医疗，还能帮助人们解决其他问题。

在巴基斯坦伊斯兰堡郊区垃圾填埋场，发现了一种生活在土壤中的真菌，能够解决海洋塑料污染问题。伊斯兰堡真纳大学（Quaid-I-Azam University）的微生物学家哈桑（Fariha Hasan）发现，这种塔宾曲霉菌能够迅速分解聚氨酯塑料。

现在许多产品都是用聚氨酯塑料制成的，包括家具泡沫、电子产品外壳、粘合剂和薄膜等。如果弃置于土壤或海洋，很多年都无法分解。但塔宾曲霉菌能在几周内将其分解干净。哈桑的团队目前正研究如何利用真菌降解塑料垃圾。生长在腐烂的常青藤叶上拟盘多毛孢属的孢子菌，这种真菌能够大量分解塑料。人们希望利用它们，解决日益严重的的废物处理问题。

事实上，人类所产生的污染物菌菇有很强的吞噬力。已经发现一些菌菇，它们能清除土壤中的油污、降解有害重金属、消耗农药残留，有的甚至还能吸收辐射。

然而菌菇还能够帮助减少塑料制品的使用。

世界各地的许多研究团体，正试图利用真菌产生的类似血管状菌丝体的这一重要特征，来制造可以替代塑料包装的材料。真菌在生长时，这些菌丝体会向外伸展，深入土壤的角落和缝隙,并与土壤结合在一起。这就是天然的粘合剂。

2010年，Ecovative设计公司开始研究，如果利用这种特性，并结合天然的废弃物，如稻壳、木屑等，来生产一种代替聚苯乙烯的包装材料。在他们的早期工作中研制出了真菌复合材料，利用麻类植物作为基础材料生产产品包装。

人们把真菌孢子、面粉和可重复使用的模具放在一起，让它们生长9天。这个过程中会产生一种酶开始消化废物。一旦材料形成所需的形状，将其加热处理使材料干燥，防止其继续生长。由此得到的菌菇包装是可生物降解的，这种材料已经被戴尔等公司用于包装计算机。

Image copyright Getty Images Image caption 真菌菌丝体在玉米壳等废弃的农作物上生长时，能产生轻质、可降解的包装材料（Credit: Getty Images）

该公司还研发出一种泡沫，也是利用菌丝体长成的。可以用这种泡沫做运动鞋、绝缘材料，还能用于仿皮革面料。Bolt Threats是一家坚持可持续发展理念的纺织公司，Ecovative设计公司与之合作，将废玉米秸秆与菌丝体的结合物塑形后，进行鞣制、压缩的工序，最终制造出垫子。整个过程需要数天时间，而不是动物皮革需要数年。

设计师麦卡特尼（Stella McCartney）正在寻找利用菌菇皮革和鞋履设计师西奥卡罗（Liz Ciokajlo）使用菌丝体，来制造一个20世纪70年代月亮靴潮流的现代新形象。

阿塔纳苏（Athanassia Athanassiou）就职于意大利热那亚理工学院，是一名材料科学家。他一直在利用真菌，开发治疗慢性创面的新型绷带。

他发现，通过改变菌丝体所消化物质，可以改变菌丝体的性质。真菌消化的物质越硬，如比木屑而不是马铃薯皮，所得到的菌丝体材料就会越坚实。

这就将真菌的应用推广到了更广阔的平台。

总部位于美国加州MycoWorks的公司，一直在开发以菌菇为原料生产建筑材料。他们用木材作为菌菇的消耗基，制造出了比传统的混凝土更加阻燃、更加坚硬的砖块。

Image copyright Tien Huynh Image caption 变色栓菌一般可以在树上找到，人们用这种真菌制造出的砖块，有阻燃、防白蚁、隔音的效果（Credit: Tien Huynh）

澳大利亚墨尔本理工学院的生物技术专家黄恬（Tien Huynh）一直在进行一项研究，他的团队将菌丝体与稻壳和碎玻璃混合在一起，制造出了类似的真菌砖块。

他说，这种建筑材料不仅造价低廉，而且更加环保。同时也解决了澳大利亚和世界各地许多家庭遇到的白蚁问题。每年白蚁给房屋造成的损失超过十亿美元，而稻壳和玻璃中含有的二氧化硅不能为白蚁所食用。

黄恬说：“我们也利用真菌生产各种酶，并且打造不同属性的新生物结构，包括隔音性、强度和韧性等。”他的团队还在研究利用真菌生产甲壳素，这种物质广泛应用于食品增稠和化妆品行业。

他说：“甲壳素通常是由贝壳类生物加工而成的，存在过敏可能。而真菌生产的甲壳素是不会引起过敏的。今年我们预计还会推出更多基于真菌生产的产品。真菌资源真的很迷人，而且几乎没有被开发过。”

真菌还可以与传统建筑材料结合使用，生产出一种能够自我修复的“智能混凝土”。如果有裂缝出现，真菌的生物活动会分泌出碳酸钙（混凝土的主要成分），将裂缝填满、修补建筑损伤。

卡利塔（Gitartha Kalita）是印度古瓦哈提阿萨姆唐博斯科大学的生物工程师。他和同事们利用真菌和干草废物，研制出了建筑木材的替代品。他说：“使用菌丝的可能性是无限的。在人们眼中的农业废弃物，实际是真菌生长的资源。我们的生存环境已经退化了，所以我们要用可持续的方式来替代现有的材料。真菌可以把废物变成对我们真正有价值的东西。"

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