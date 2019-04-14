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如果你一有几秒钟的空闲时间就漫不经心地滑动 IG （Instagram）或者脸书，那么你就一点儿都不会寂寞。但是你有没有想过，所有那些其他人的身材外貌，不管是你朋友的度假相片还是一位名人的健身房自拍，都可能会影响你对自身外貌的看法？

这些年大家常谈很多主流媒体如何用修图处理过的名人像，或者纤瘦的时装模特塑造出一种并不健康的美之标准。既然这些在社交媒体有影响的图像占据了我们的信息来源，那么很容易想到的是，但凡涉及到人体视像，社交媒体即糟糕透顶。

但现实却比较微妙，或许有方法来精选你的 IG 内容，从而让你对自己的皮肤比较满意，或者至少不再感到比较糟糕。

重要的是要意识到，有关社交媒体和外貌视像间关系的研究仍处于早期阶段，且大多数都是非实验性的相关研究。这就是说，我们无法证明，比如脸书是否会导致一个人对自己相貌产生负面情感，或者关心自己相貌的人是否更有可能使用脸书。

话虽如此，使用社交媒体似乎的确与人们关心自己的外貌有关系。2016 年，一项对于20篇论文的系统性分析发现，如果你对自己的外貌想法是负面的，你基于相片的网上活动，比如说滑动 IG 或者发布自己的相片，是有问题的。

Image copyright Getty Images Image caption 人们已将基于相片的网络活动（比如说滑动 IG）与对自身外貌更为负面的感受关联起来（Credit: Getty）

但使用社交媒体有多种方式。你是只看其他人发布的内容，还是说你也要自拍、将自拍照片修图并上传？你关注的对象是你的密友和家人，还是一长串名人和有影响力的人？

研究表明，我们拿谁与自己比较是关键所在。

澳大利亚悉尼麦考瑞大学博士后研究员法都莉（Jasmine Fardouly）表示，“人们把自己的相貌拿来跟 IG（或者随便哪一个他们在玩的平台）里的视像比较，并常常认为自己比较差。”

一项调查曾访问了 227 名女大学生，受访女性表示，自己在浏览脸书时往往会在与同辈和名人的相貌对比中产生负面情感，但不会与家人相比。涉及外貌，她们最爱比较的对象是关系疏远的同辈者或认识的人。

Image copyright Getty Images Image caption 观看名人的相片会让女性对自身外貌感觉变差，但熟人的视像则更容易引起女性对自身外貌的重视（Credit: Getty）

法都莉将这归因于一个事实，即人们在网上展示的只是自己生活中的一个方面而已。如果你很了解一个人，那么你就会明白，他们展现的只是最好的那一部分。但如果与他们只是泛泛之交，你就没有任何其他可以深究的信息了。

负面影响

如果要涉及到范围更广的圈子（包含社交媒体上有影响力的人和你所关注的账号），那么并不是所有的内容类型都是一样的。

研究表明，“健身型”影片和照片，通常以俊男靓女的健身像或者至少假装健身像，尤其会让你自愧不如。

斯莱特（Amy Slater）是布里斯托西英格兰大学的一位副教授，她在 2017 年发表了一项研究成果，在这项研究中，160 位本科在读女生浏览了 IG 主题标签 #fitspo （英文健身激励之简写）下的图片，或自我欣赏的话，或者两者都浏览，这些图片和话语都来自 IG 上的真实账号。只看过 #fitspo 图片的女孩在自我评价方面分数较低，但浏览自我欣赏话语（例如“你现在这样就很完美”）的女孩自我感觉较好，并且比较满意自己的外貌和身材。

对于既浏览过 #fitspo 又读过自我欣赏话语的女学生，后者的益处似乎大过前者的负面效应。

Image copyright Getty Images Image caption 阅读社交媒体上的自我欣赏语录使人们自我感觉较好（Credit: Getty）

另外一项于今年早些时候公布的研究调查了 195 位年轻女性，让她们当中的一部分观看了对外貌身材持正面态度的内容（这些内容来自 @bodyposipanda 等受欢迎的账号以及苗条女性身着比基尼或手持健身器械的相片），让另外一部分观看了持中立态度的自然形体。研究人员发现，让年轻女性观看 #bodyposipanda 对自身身材持正面肯定态度的 IG 内容似乎能够让她们提升对自身身材外貌的满意度。

斯莱特说，“把这两件事结合在一起，便可以开始构建出部分事实，或许社交媒体某些内容确实会影响人们对自己身材外貌的看法。”

但是，即或有助于正面态度的视像也有缺点，因为仍然是以貌取人。同一研究发现，曾经观看过对人体形象持正面态度视像的女性最终仍然会物化自己。观看视像之后，调查者让参与者写十句自我陈述，对她们的自我人格评价进行测试。如果她们所写的陈述越关注自身相貌而非技能或性格，她们在自我物化方面的得分就越高。

Image copyright Getty Images Image caption 研究的参与者在观看对人体持正面肯定态度的内容时会对自己的外貌感觉比较良好，但这其中暗藏不利因素（Credit: Getty）

这就是说，一个人写下陈述“我很漂亮”时，这与负面评价自己外貌其实性质是一回事。斯莱特表示，但是这些人其实可以采取更广阔的的视角来看待何谓美之标准，说一个人美丽既是指外貌之美，也应该要有内在之美。

无论用何种方式，对于相貌的执迷都是对正面看待人体形象这个活动的一种批评，这种批评看来是站得住脚的。法都莉说，“这是对身材的热爱，但究其实，主要关注的还是外表。”

自拍自恋

要说将自己的相片发布到社交媒体，自拍往往会成为焦点。

在一项于去年公布的研究中，多伦多约克大学的副教授米尔斯（Jennifer Mills）让本科女生用 iPad 自拍并将其上传到脸书或者 IG。其中一组女生只可以拍一张相片，而且不能修图，但另外一组则可以随自己意愿自拍任意多的照片，并可以使用应用程式修饰相片。

米尔斯及其同事发现，相比于实验初期的时候，所有自拍者在发布自拍后都感觉自己吸引力和信心下降了，即便是那些可以修饰自己相片以使其称心如意的女生也是如此。她说，“尽管她们可以让最终结果更'好看'，但她们仍然对自己相貌的不讨喜之处耿耿于怀。”

Image copyright Getty Images Image caption 在一项实验中，女性将自拍照发到网上之后自我感觉变差了，即使她们对相片已做了修饰（Credit: Getty）

其中一些参与者在确定她们对发布相片的感受之前想知道的是，是否有人曾赞过她们的相片，尽管分析互动情况并不在研究范围之内。

米尔斯说，“这就像坐过山车一样，先是焦虑，然后从别人那儿得到安慰说，你看上去还不错。但这很可能不会一直持续下去，那么接下来你就会再来一张自拍。”

研究人员在2017 年公布的研究当中发现，花费大量时间来完善自拍可能是此人对自身外表不满意而纠结不已的迹象。

不过，在社交媒体和形体视像研究中，一些大的漏洞仍然存在。

目前，大部分研究工作都集中于年轻女性，因为从传统上来讲，她们所处的这一年龄段最容易对自己外表形象患得患失。但是，将男性包括在内的研究也开始显示，男性也并非不受影响。例如，一项研究发现，那些曾上报自己经常观看男性 #fitspo 内容的男士表示，他们拿自己的相貌与别人比较的次数较多，并且对操练出肌肉比较在意。

Image copyright Getty Images Image caption 较为频繁地观看男性 #fitspo 内容的男士对自身肌肉更为在意（Credit: Getty）

较长期的研究同样也是重要的下一步工作，因为实验室的研究只能够对任何可能的效应做一个快速短期的呈现。法都莉说，“我们对（社交媒体）长期以来是否会给人们带来累积效应并不是真的了解。”

所以眼下的问题是，如果你不想到头来对自己的身材外貌感觉糟糕，那么你应该如何精选自己的社交媒体内容呢？

米尔斯这儿有一条建议应该对每个人都有效，那就是：放下手机。

她表示，“休息一下，投入到与相貌以及与别人作比较无关的其他活动当中去。”

Image copyright Getty Images Image caption 最好的建议？放下手机（Credit: Getty）

接下来最好的事情就是认真思考你所关注的人。如果下次你滑动屏幕时发现自己看到的是无穷无尽的以相貌为中心的照片流，那就再添加点大自然或旅游的内容进去吧。

毕竟，完全放弃社交媒体对大多数人来说很可能是一个过分的要求，尤其是在使用社交媒体的长期影响仍然不清楚的时候。但是，找到启迪人心的风景、美味可口的食物以及娇小可爱的狗狗来填充 IG 内容可能会帮助你意识到：生活中除了自己的外貌长相之外，还有很多、很多东西。

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