人人都有的超能力 只是你自己不知道

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我坐在书桌前，双眼紧闭，拿着一个碟子在面前来回挥舞，嘴里反复念叨着“测试！测试！测试！”。这可能看上去很古怪，其实我正在学习回声定位，这项本领很神奇：利用回声来探索世界，就像蝙蝠和海豚那样。

近些年，回声定位颇受重视，一些失明人士用这种方法感知周边环境，当中就有美国教育家基什（Daniel Kish），能对周围情况判断得十分准确。他们用舌头和上颚发出一种咔哒声，然后听其回声，能分辨出树木、建筑物还有出入口。

不过，研究表明，无论眼睛能否看到，所有人都能习得这项技能。越来越多的研究鼓励人们去挖掘感官的潜能，唤醒感官的知觉，不再将其遗忘废弃不用，或是认为人类不具有那些本领。

上世纪40年代就出现了人类回声定位的说法。但直到过去10年才有了系统研究。对于失明人士而言，回声定位有望改善他们的生活，同时也可以让我们了解大脑处理感官信息的方式。

Image copyright BBC/Getty Image caption 有些人的回声定位能力很强，能像海豚那样用回声导航（Credit: BBC/Getty）

英国杜伦大学的心理学教授泰勒（Lore Thaler）是人类回声定位领域首屈一指的专家，她说：“我们与回声定位能力最强的人合作，我们称他们是‘回声定位专家’。这些人通常已经使用这项技能很久了，用回声定位得相当准确。如果你没接触过，可没他们那种本事。”

视听相长

回声定位专家只需用嘴咔哒几声就能知道一米之外的碟子位置有没有变，一指宽的变化都能感觉出来。他们可以辨识出2米（6英尺6英寸）之外的物体是灯柱、轿车还是树木。刚学这项技能没多久的人也能感知到30米（98英尺）开外的墙。

回声定位的准确程度跟用眼睛看还是比不了。有些蝙蝠利用超声波来捕食飞蛾，但人在用回声定位时却很难捕捉到这么小的目标。而且回声定位法只适用于三维实物，在阅读文字信息这类事情上就无能为力了。

Image copyright BBC/Getty Image caption 回声定位法与传统的辅助方法相结合对盲人具有颠覆性意义（Credit: BBC/Getty）

但泰勒表示这项技能依然很厉害。根据泰勒团队的研究，回声定位法与盲杖、导盲犬这类传统的辅助方法相结合，对盲人具有颠覆性意义，能让盲人的出行更为安全，避免撞到头，甚至可以辨识出门廊。她说：“正是这些小事可以大大提高人们的自信心，让他们愿意出门。”

虽然泰勒不是盲人，但也会用回声定位法，还在教授那些看不见的大人孩子使用，其中最小的才三岁。

她说：“我们这样本来能看到的人，如果失明，那在取用东西和行动方面可就会大打折扣。回声定位法能让事情容易许多，能让你在摸索探路时不会那么束手无策。”

Image copyright BBC/Getty Image caption 盲人运用回声定位法可以更好地掌握周边情况（Credit: BBC/Getty）

如果想学回声定位法，可以用碟子或托盘试试看。闭上眼睛，说点什么或是发出咔哒声，前后左右挥舞盘子，辨别声音中的细微差异。

慢慢的，你闭着眼睛就能知道盘子的位置。接下来，泰勒建议人们到房间的角落闭上眼睛慢慢转圈，用声音判断是面对着墙还是房间里面。

泰勒和同事们正实验让有视力的人和盲人都学习回声定位法，并同时扫描观察他们大脑的活动。目前初步的实验结果很出人意料：有视力的人在学习回声定位法时，大脑负责视觉的区域会变得活跃。

泰勒说：“通常我们认为视觉是一个独立的感官，人体有专门的器官和组织是用来看东西的，”比如眼睛，以及大脑中的特定区域。但其实，大脑在处理感官信息时比这灵活，有需要的话可以用耳朵来“看”，只不过视力正常的人没有必要这么做。

Image copyright BBC/Getty Image caption 大脑可以用耳朵来"看”，只不过大多数人没试过（Credit: BBC/Getty）

泰勒指出：“有视力的人多数情况下会用视觉来掌握周围的情况，并不会想要使用其他感官。既然靠视觉就够了，何须再费事？”

感官协同作用

在日常生活中，人们的感官在协同作用时才能凸显出真正的威力，独立工作时都相对薄弱。

英国杜伦大学心理学系的副研究员尼根（James Negen）说：“当人们被迫仅用一种感官时，通常想不到自己竟会表现得如此差劲。”

比如说，我们眼睛的余光很弱，但可以同时运用其他感官，比如加上听觉来判断物体的方位，知道有车正在驶来等等。我们称之为“双模式精准优势”，这对很多事情都至关重要，包括安全过马路这类小事。

Image copyright BBC/Getty Image caption 我们眼睛的余光很弱，但可以同时运用听觉来判断物体的方位（Credit: BBC/Getty）

但有一个难题：儿童还没有这项技能。

尼根说：“10岁以下的儿童乃至婴儿在进行很多活动时都需要视觉和听觉相辅相成，或是需要感觉和视觉联动等等各种各样的感官协作。但让感官相互配合达到优于单独使用的效果，在很多研究中儿童都没有做到。”

Image copyright BBC/Getty Image caption 多种感官协同作用可以提高准确性，但儿童还没有这项技能（Credit: BBC/Getty）

对于视障儿童来说，回声定位法对他们作用不大。成年人可以借助剩余的视力运用回声定位法，比单用一种感官更加敏锐，但儿童通常做不到，他们往往完全依靠视觉或是听觉。那么问题在于儿童能否学着运用两种感官。

尼根和他的团队在实验环境下教会了视障儿童运用两种感官。他们会详细告诉孩子们在每项任务中各项感官的表现情况，这样他们就能像成年人那样调动多种感官，判断得更为准确。这种训练的效果能否持久则有待进一步研究。

Image copyright BBC/Getty Image caption 说不定还有其他的秘密感官有待挖掘（Credit: BBC/Getty）

我还在按照泰勒对初学者的建议，继续学习回声定位法。迄今为止最大的进步是能闭着眼睛进出门口，不会碰到左右两边。这种能力一直存在，没有用过也不知道，直到我用瓷盘做了个小实验这项本领才显现出来，想想真是神奇。

说不定还有其他的秘密感官有待挖掘呢！

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