文明末日：人类史上古文明的生命周期

Image caption 智能手机上可用手指点击缩放图表（Credit：Nigel Hawtin）

看待文明兴衰的角度之一是对比它们存续的时间。这可能比较困难，因为人们对文明并没有严格界定，也没有一个完备的数据库记录文明的出现和消亡。

我在下方的图表中比较了众多文明/朝代的生命周期，其中对文明的定义是“一个在其所处地域内有农业、有多个城市、占军事主导权并有政治架构延续的社会”。根据这种定义方法，所有帝国都是文明，但并非每个文明都是帝国。数据源自两个针对帝国兴衰的研究（分别针对公元前3000年至公元前600年，以及公元前600年至公元600年），还参考了一个非正式的、由广大民众进行的古代文明调研（我有所修订）。

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文明/朝代【存续年数】

古埃及，古王国时期（Ancient Egypt, Old Kingdom）【505】

古埃及，中王国时期（Ancient Egypt, Middle Kingdom）【405】

古埃及，新王国时期（Ancient Egypt, New Kingdom）【501】

小北文明（Norte Chico Civilisation）【827】

哈拉帕文明，即印度河流域文明（Harappan Civilisation, or Indus Valley Civilisation）【800】

凯尔迈文明（Kerma）【400】

阿卡德帝国（Akkadian Empire）【187】

埃兰文明，阿万王朝（Elam Civilisation, Awan Dynasty）【157】

米诺斯文明，古宫殿时期（Minoan Civilisation, Protopalatial）【500】

夏朝【500】

乌尔第三王朝（Third Dynasty of Ur）【46】

古亚述帝国（Old Assyrian Empire）【241】

中亚述帝国（Middle Assyrian Empire）【313】

新亚述帝国（Neo Assyrian Empire）【322】

埃兰文明，埃帕提王朝（Elam Civilisation, Eparti Dynasty）【210】

古巴比伦第一王朝（First Babylonian Dynasty）【299】

旧赫梯帝国（Old Hittie Empire）【250】

米诺斯文明，新宫殿时期（Minoan Civilisation, Neopalatial）【250】

商朝【478】

迈锡尼文明（Mycenae）【400】

吠陀文明（Vedic Civilisation）【1000】

中赫梯帝国（Middle Hittite Kingdom）【70】

埃兰文明，中埃兰时期（Elam Civilisation, Middle Elamite Period）【342】

新赫梯帝国（New Hittite Kingdom）【220】

奥尔梅克文明（Olmecs）【1000】

腓尼基文明（Phoenicia）【661】

周朝，西周时期【351】

以色列王国与犹大王国（Kingdom of Israel and Judah）【298】

查文文明（Chavin Culture）【700】

乌拉尔图文明（Urartu）【225】

库施王国（Kushite Kingdom）【1150】

伊特鲁里亚文明（Etruscans）【404】

周朝，东周春秋时期【330】

周朝，东周战国时期【411】

古罗马文明（Ancient Rome）【244】

埃兰文明，新埃兰时期（Elam Civilisation, Neo-Elamite Period）【203】

弗里吉亚文明（Phrygia）【43】

吕底亚文明（Lydia）【144】

摩揭陀王国（Magadha Empire）【364】

迦勒底王朝，即新巴比伦王朝（Chaldean Dynasty, Babylon）【87】

米底王国（Medean Empire ）【66】

奥隆蒂德王朝（Orontid Dynasty）【540】

斯基泰文明（Scythians）【800】

印度列国时代（Mahanjanapadas）【200】

迦太基文明（Carthage）【667】

阿契美尼德王朝（Achaemenid Empire）【220】

罗马共和国（Roman Republic）【461】

难陀王朝（Nanda Empire）【24】

托勒密埃及王朝（Ptolemaic Egypt）【302】

古典希腊时期（Classical Greek）【265】

希腊化时代（Hellenistic）【177】

孔雀王朝（Maurya Empire）【137】

塞琉古帝国（Seleucid Empire）【249】

第一哲罗帝国（First Chera Empire）【500】

早期朱罗帝国（Early Chola Empire）【500】

摩揭陀王国孔雀文明（Maghada-Maurya）【90】

帕提亚帝国（Parthian Empire）【469】

百乘王朝（Satavahana Dynasty）【450】

秦朝【14】

匈奴王国【184】

汉朝，西汉时期【197】

努米底亚王国（Numidia）【156】

特奧蒂瓦坎文明（Teotihuacans）【735】

亚美尼亚王国（Kingdom of Armenia ）【442】

汉朝与匈奴对峙时期【120】

巽伽王朝（Sunga Empire）【112】

安得拉邦文明（Andhra）【370】

阿克苏姆帝国（Aksumite Empire）【1100】

甘婆王朝（Kanva Dynasty）【45】

朝鲜三国时代（Three Kingdoms of Korea）【725】

塞迦文明（Saka）【140】

罗马帝国（Roman Empire）【525】

汉朝，东汉时期【195】

贵霜帝国（Kushan）【200】

巴克特里亚文明（Bactria）【70】

托勒密王国（Ptolemaic）【290】

南宋【250】

笈多王朝（Gupta）【90】

匈人文明【100】

拜占庭文明（Byzantine）【350】

柔然文明（Yuen-Yuen）【30】

拓跋文明（Toba）【130】

白匈人文明（White Hun）【100】

西哥特文明（Visigoth）【240】

突厥文明（T'u Chueh Turk）【90】

阿瓦尔文明（Avar）【220】

西突厥文明（Western Turk）【70】

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