医学知识：喝牛奶真能强化骨骼吗？

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有多少人小时候被教育说要多喝牛奶，因为牛奶能强化骨骼？

这个想法的确有些道理。牛奶含钙，而钙可以提升骨密度。

可是要证明喝牛奶和骨骼强壮之间存在必然联系其实很难。理想状态下，研究要有两组人数众多的参试者，随机要求其中一组连续几十年每天都喝一定分量的牛奶，而另一组则饮用没有任何效果的安慰剂。显然，这样的研究难以实践。

但我们可以找几千个人，问问他们这些年喝了多少牛奶，然后追踪他们10年以上，看看经常喝牛奶的人之后发生骨折的概率是否更低。

哈佛大学1997年发表的研究就使用了这个方法。研究追踪了多达7.7万名女护士，时间长达10年。研究人员发现，每周喝一杯或不到一杯牛奶的人和每周至少喝两杯的人相比，手臂或髋部的骨折次数并无明显差异。

Image copyright Getty Images Image caption 人们往往少计算了牛奶的摄入量，忘了在咖啡或麦片中也加了牛奶（Credit: Getty Images）

研究小组还对33万名从事健康工作的男性进行了类似调查，依旧发现牛奶对骨折的概率似乎没有任何影响.

对此还进行了不少随机对照试验，当中让其中一组采取高钙饮食——有时通过喝牛奶来摄取钙。2015年，新西兰的一个研究小组回顾、整合并重新分析了其中15项研究，发现头两年参试者的骨密度有所增加，但之后就停止了。

也可以选择服用钙片。还是这个新西兰的研究小组，他们怀疑服用钙片会产生长期的副作用，于是汇总了51项随机对照试验的数据，以评估钙片的益处是否大于它的风险。他们再次发现，骨骼强度的增加在一两年后就停止了，钙片只能减缓年老时骨密度的降低，而无法阻止。他们认为，这很可能只会小幅降低骨折的概率。

不同国家研究过相同的数据后，对每日钙摄入量的建议却差异很大。例如，美国的建议量几乎是英国和印度的两倍，推荐人们每天喝3杯8盎司（227毫升）的牛奶。

Image copyright Getty Images Image caption 牛奶是否有助于强化骨骼，不同研究的结论并不相同（Credit: Getty Images）

让人困惑的还不止这些。2014年，瑞典两次大型调查的结果成了当时的头条新闻：每天喝3杯以上牛奶（大多数人不会喝这么多）对骨骼没有任何帮助，甚至可能对身体有害。

在这项研究中，乌普萨拉大学（Uppsala University）和卡罗林斯卡学院（Karolinska Institute）的研究人员分别于1987年和1997年以问卷形式调查了人们的牛奶摄入量，2010年又对死亡率进行了调查。结果发现每天喝一杯牛奶似乎与骨折多发和早逝都有关，让人惊恐。

但在我们摒弃牛奶之前，有些重要的事情应该知道。

瑞典这两次调查都是让参试者去估计前几年牛奶的摄入量，这可不容易。很难知道你吃麦片的时候加了多少牛奶，茶里或者食物里又有多少。

这项研究还引出了那个老生常谈的问题，这之间是相关联系还是因果联系。女性如果知道自己患有骨质疏松症也许会特意多喝牛奶，希望能增强骨骼。研究并没有显示出饮用牛奶一定会导致骨折。瑞典的研究小组还发现，摄入奶酪和酸奶会降低骨折发生的概率，这让情况更复杂了。

Image copyright Getty Images Image caption 瑞典的研究表明，摄入酸奶与骨折概率较低有关（Credit: Getty Images）

研究人员明确表示，他们的研究结果需要在反复证明后才能用来提供饮食建议。有人认为，公众如果因为这些研究结果而去改变喝牛奶的习惯，还需三思而后行。

在掌握更多证据之前，现在想喝牛奶还可以接着喝。喝牛奶可能有益于骨骼健康，但是效果可能没有你所想象的长远。

我们也应该通过其他方法来保持骨骼强壮，譬如进行锻炼和摄取足够的维生素D，可以从饮食和阳光中获得，或是在冬季服用营养品。

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