食品安全：用信息链截停受污染的海鲜

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这已成为可怕的新常态。今天，海洋中聚集的塑料垃圾令海洋生物窒息。一条双带鲹鱼的肝脏里全是五颜六色的塑料碎片，令人揪心。一条鲯鳅鱼的胃里有塑料瓶盖。或者贻贝和蛤蜊这些“海洋过滤器”生物，身体里都是我们肉眼看不到的塑料微粒。

我们的第一反应，往往是愤慨。这种本能反应后，是更重要的问题：每年进入海洋的800万吨塑料污染物造成了怎样的严重影响？这场灾难，不仅证实了我们日益严重的破坏生态的行为，还可能直接危及人类真正脆弱之处：食品安全。

这样的可能性，影响着我们购买食物的方式。去年，研究公司麦肯锡（McKinsey & Company）对欧洲购物者的调查再次证实了早已为人所知的趋势：食物品质比价格重要。换句话说，消费者更需要安全食品，愿意为此慷慨解囊。

问题是，现代工业化的食品网络使食品来源不再为我们所知。很荒唐，在一个信息过度饱和的世界里，我们居然会对此一无所知，着实不可理喻。

改变即将发生。有新技术正在解决这个问题，将知情权还给消费者。通过对加密收支账簿上的长串供应链数据进行编目，云山雾罩的全球食品网络将要拨云见日。购物者很快就可以了解“海鲜的来龙去脉”——一张信息卡，上面包含产品的原始照片、捕捞地点、初始重量、生物种类、船只和船员详细信息，RFID电子标签号码、捕获水域的详情等等。

Image copyright Getty Images Image caption 海产将被附上地理标签，以表明它们是在远离塑料污染海岸线的地方捕获的（Credit: Getty Images）

在这个系统中出售的食品，将比我们从网上购买的产品附有更详尽的信息，而且可与约会网站的档案媲美，详尽程度堪称百科全书。

参与该项目的世界自然基金会（World Wildlife Foundation）的西中太平洋金枪鱼项目（Western and Central Pacific Tuna）经理库克（Alfred Cook）表示，第一批附有区块链驱动信息的可溯源鱼类产品（从产地到销售点）将在年内进入新西兰和欧盟的超市。这个突破性进展始于世界自然基金会在2017年6月发起的一个试点项目，希望以此加强供应链的透明度；同时防止在大家不知情的情况下，有奴工捕捞的鱼进入食品店。

为了确保鱼体内不含过量的塑料，该信息将标明捕捞地点远离人口密集的海岸线，还可以上传检验证书，证明产品经过了质检。

自从2017至2018年比特币由盛转衰，作为加密货币基础的区块链技术引来狂轰滥炸般的炒作。今天，全球有数不清的初创企业正在寻找方法，运用分散、加密账本这种晦涩难懂的方法来干预或大或小的买卖。但大多都是噱头。

然而，此次感觉有所不同。整合现代食品供应链的各个环节，只有区块链技术才能完美解决，很快就会对普通消费者产生影响。

“传统的供应链是建立在关系基础之上，完全缺乏不同环节的信息，”金枪鱼捕捞和加工公司Sea Quest Fij的总经理、新西兰人海伍德（Brett Haywood）说。该公司参与了这一开创性项目。

Image copyright Getty Images Image caption 购物者很快就能知道他们要吃的鱼经历了怎样的故事（Credit: Getty Images）

“我们知道鱼的买家和售价，但下一个环节的利润就不清楚了。一方面，鱼在供应链的下游怎么卖并不关我们的事，但另一方面，我们也受制于供应链下游环节低效率的影响，”他解释说。

海伍德说：“虽然花费更多时间，但它对传统供应链造成的冲击将不会小，因为初级生产商得以接近终端消费者。”

该项目的基础技术已存在多年，你很有可能已经体验过它。在2015年和2016年，新西兰和澳大利亚进行了开拓性的工作，随后迈阿密等地也迅速跟进，出现了类似的项目。

这些项目从未提供太多细节。食品零售商使用自动识别技术，如射频识别标签和二维码条，通过智能手机上的应用程序向消费者提供产品原产地的即时数据。但到目前为止，我们的食物来源一直缺乏综合数据。现代供应链存在太多孤立环节需要整合。

“在组织之间调配信息相当耗时间，因为每个环节都有各自的数据库，”Viant的联合创始人穆维希尔（Tyler Mulvihill）说道，这家位于布鲁克林的公司在公共以太坊区块链上开发软件。

为什么这项技术是必要的？

Image copyright Getty Images Image caption 牡蛎等滤食性动物对污染程度特别敏感（Credit: Getty Images）

“如果没有区块链，端到端的追溯就很难做到，因为数据系统互不相连，假如其中一个链条断裂，整个系统就崩了，”穆维希尔回答道。“实现大规模的追踪几乎是一项不可能的任务。”

然而，在许多首席执行官看来，出于良心揭开公司内部运作的面纱并不是一个明智之举。现代商业世界并不鼓励提高透明度，改变旧的行事方式可能需要相当长的时间。随便以一家垂直整合的公司为例：公开展示产品的详尽细节会让直接竞争对手对你了如指掌。这往往不是最明智的做法。

“问题是，这些信息的分享，受制于供应链参与者希望共享什么，必须通过一场革命来改变这种状况。”海伍德断言：“我认为，区块链技术是（变革的）催化剂，它在消费者和初级生产商之间建立了一种关系（至少是建立在知情基础上的关系）。”

当然，市场营销活动将带来变革的压力，因为消费者开始自然期望更多了解他们的食物。然而，尽管未来将有更多的企业连接到公开可查的账簿，但必须指出，这项技术在很大程度上是为了解决富裕的“第一世界的问题”。

“知道食物的来源地，或多或少是经济上有安全感的人的一项特权，”德克萨斯大学奥斯汀分校（University of Texas at Austin）“食物+城市”（food+City）组织主任梅特卡夫（Robyn Metcalfe）说。“许多城市居民对食物的需要，是出于最基本的需求，因此对食物来源缺乏基本的了解兴趣。如果我们说的只是那些衣食无忧的人，当然，他们有时间、有资源享受技术。”

Image copyright Getty Images Image caption 一个以区块链为基础的系统可能会让隐瞒鱼的产地变得更加困难（Credit:getty Images）

她预测，提供食品信息的应用程序将会大量涌现，而且会越来越复杂。

“与你的食物互动将成为风潮，”梅特卡夫继续说道。“建立这种联系并不一定意味着人们将拥有更多权力；也许更多了解你的食物将成为一种便捷之举，在某些情况下，将会成为一种娱乐形式。”

在这个海鲜的栖息地面临越来越大威胁的世界里，这些技术可能会成为对品质敏感的消费者的必需品。但正如许多新兴技术经常教给我们的，铺天盖地的新信息并不能保证渐进的转变，这样的突破将永远取决于我们被教育如何来利用它们。

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