“植物盲”是什么——为何要关注这个问题
你最后一次见到的动物是什么？你能回忆其颜色、大小和样子吗？你能够将这种动物和其他动物区分开来吗？
现在，你回忆一下你最后一次看到的植物如何？
要是你头脑中动物的意象比植物的图像更清晰，你并非是例外。儿童很早就知道动物是活的生命体，但他们不知道植物也是生命。记忆的测试也说明，测试的参与者记住动物图象的能力也好过对植物图象的记忆。例如，美国一项研究“注意力暂失”行为（即在两个连续快速出现的图象中辨认出其一的能力）的测试，使用了植物、动物和不相关的三类图片。结果显示，比起植物，测试参与者更能够准确辨认出动物的图象。
鉴于这个现象极其普遍，舒斯勒（Elisabeth Schussler）和万德西（James Wandersee）这两位美国的植物学家和生物教育家在1998年创造了植物盲（plant blindness）这个术语。据他们的描述，这个词是指“在所处的环境中无法看到或注意到植物”。
植物盲导致人们对植物缺乏充分认识，对植物保护的兴趣也有限，这一点也不令人奇怪。世界各地的植物生物学课程正在以让人吃惊的速度消失，用于植物学的公共资金正在枯竭。虽然对植物盲的程度及其随时间的变化方面尚无研究，但随着城市化步伐的加快，以及人们花在电子设备上的时间增多，“大自然缺失症”（nature deficit disorder，与自然的疏离对人类所造成的伤害）正在上升。与植物接触越少，植物盲就会越严重。正如舒斯勒所解释的，“人类只能（从视觉上）识别他们已经知道的东西。”
这样下去是不行的。植物保护对环境健康至关重要。但归根结底，对人类的健康也很重要。
从更能对抗气候和病虫灾害的粮食作物到更有效的药物，许多科学突破都少不了对植物的研究。现在用于医疗的植物已超过2.8万种，其中包括用植物提取的抗癌药物和血液稀释剂。
拿植物进行实验还比某些形式的动物实验具有伦理上的优势：基因组编辑等领域的多类技术可以用植物来完善，因为易于繁殖和控制，而且成本不高。比如阿拉伯芥的基因组测序不仅是植物遗传学的里程碑，也是基因组测序的里程碑。拟南芥是一种重要的开花植物，在生物学研究中占有重要地位。
鉴于植物对我们的生存至关重要，而且一直如此，那么人类又是怎么成为“植物盲”的呢？
看到绿色
人类之所以更容易区分动物，甚至是那些对人类来说并不比植物更重要的动物物种，是有认知和文化原因的。
个中原因之一，是我们认识世界的分类方式。舒斯勒和万德西解释说，“大脑从根本上说是一个差异探测器，”由于植物几乎不移动，彼此的生长距离靠得很近，并且往往颜色相似，所以我们的大脑会倾向于将植物混为一体。人类视觉系统每秒传输大约1000万比特的视觉数据，它会过滤掉像植物这样的非威胁性事物，并将它们聚集成群。
这并非仅仅局限于人类。注意力有限甚至可能导致蓝鸟没法看见周围的植物和昆虫。
还有就是我们对生物行为相似性的偏好：作为灵长类动物，人类会更关注那些与我们最相似的生物。日本京都大学的类人猿心理学家狩野文浩（Fumihiro Kano）说：“根据我与类人猿的接触经验，它们通常对外表上与自己相似的生物更感兴趣。”跟人类一样，这种视觉上的偏好也有一个社会因素。狩野文浩说：“人工抚养的类人猿对于人类的形象比非人类的形象更感兴趣，包括它们自己的物种。”
人类社会中也不断强化动物比植物更有趣、更可辨认的观点。我们给动物命名，并赋予动物人类特征。我们经常用动物作为运动队的吉祥物。而且我们也适应了动物之间的个体差异：比如说狗的个性，或者蝴蝶身上独特的颜色图案。
看到动物与我们相似，或者比其他的生物更为相似，也催生出我们的同理心。在有关保育的决定中，这是很关键的因素。墨尔本大学（University of Melbourne）的环境心理学家威廉姆斯（Kathryn Williams）说，我们大多数人都觉得有必要保护，比如北极熊，并非我们是梳理过一份合理的因素清单而做出决定，而是因为动物触动了我们的心弦。即使是在动物保护中，某些有魅力的动物（尤其是眼睛正面朝前的大型哺乳动物），会获得最大的关注。事实上，威廉姆斯的研究表明，人们更支持保护那些具有类似人类特征的物种。
植物面临的挑战还被人为加剧。例如，在2011年，植物在美国联邦濒危物种名单上占到57%。但获得的联邦濒危物种资金不到4%。
威廉姆斯说：“就植物保护来说，与生态系统、物种以及整个植物群体建立情感联系是至关重要的。”
当然，科学不是零和博弈，不是说对一组生物的兴趣和资金投入，必然自动导致其他方面获取的资源减少。但与任何一种偏见一样，承认它的存在是减少偏见的第一步。
少一些对植物的无知无识
减少植物盲的一个关键是增加我们观察植物的频率，及其观察植物方式的多样性。这应该尽早开始，正如田纳西大学诺克斯维尔校区（University of Tennessee, Knoxville）的生物学教授舒斯勒所言，“要在学生们开始说他们对植物感到厌倦之前”。Tree Versity是一个旨在帮助解决这一问题的公民科学项目，它要求普通人帮助哈佛大学阿诺德植物园（Arnold Arboretum）的植物图像进行分类。
舒斯勒说，与植物的日常互动是最好的策略。她提到对当地公园里的植物进行保护，以及从事园艺之类活动。
植物也可以在艺术中得到更多的强调。瑞典哥德堡大学（University of Gothenburg）的桑德斯（Dawn Sanders）在哥德堡植物园（Gothenburg Botanical Park）开展环境艺术项目。他发现，视觉观察和听讲故事对于让学生与植物建立联系很重要，而且会让他们开始询问植物的种种知识，比如植物的年龄等。
桑德斯的研究还指出了文化差异因素。“植物盲并非以同样的方式作用于所有人，”她说。与对美国学生的初步研究相比，“我们发现我们瑞典的学生是通过记忆、情感和植物的美丽来与植物建立联系，尤其是对仲夏时节和春回大地时的植物。”比如，银莲花被视为春天的使者。
在印度，人与植物的联系可能更多的是涉及宗教和医药。萨奇戴夫（Geetanjali Sachdev）在班加罗尔的斯利希迪艺术、设计和技术学院（Srishti School of Art, Design and Technology）从事植物艺术和教育的研究。她在谈到植物时说，“植物的价值当然是发自内心的体验。我们无法逃避，因为植物与印度文化生活的方方面面都紧密相连。”
事实上，萨奇戴夫一直在记录印度城市里无处不在的植物图案：从水罐上的莲花图案，到地上的植物米绘（kolam）。
印度的植物不仅仅是花朵，而在西方国家，花朵往往主导着人与植物难忘的邂逅。她说，“从神话的角度看，树木、树叶和花朵都很重要，但从印度传统医学阿育吠陀（Ayurveda）角度来说，叶子、根、花和种子这些植物的其他部分也很有价值。”
所以说，植物盲既不是无所不在的，也不是不可避免的。舒斯勒说，“尽管我们人类的大脑容易造就植物盲，但我们可以通过提高认识来克服它。”
对于加强对植物的同情，威廉姆斯同样也持乐观态度。她说，“这完全不悖于情理。”人类有想像力。甚至还幻想出虚构的植物角色。网络漫画《弹弓女郎》（Girls with Slingshots）中的苏格兰—爱尔兰仙人掌麦克佩德罗（McPedro），以及漫威的超级英雄树格鲁特（Groot），是漫画世界的两个例子。树格鲁特还引发了一些稀奇古怪的生物学讨论。
由于人口增长、水资源短缺、农业用地减少和气候变化，世界粮食供应正面临着前所未有的挑战。通过研究生物燃料，植物作为可再生能源的潜在来源大有可为。这意味着能够与我们的绿色朋友植物一起发现、学习和创新，是至关重要的事情。我们的未来取决于此。
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