五个让你成为记忆冠军的小技巧

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我们经常这样：想着要买三样东西，去到商店之后却只记得两样；上楼之后却忘了上来的原因；看完信息之后转眼忘掉。我们要是能有更好的记忆力就好了。

许多记忆方法都已被尝试并证实过，口诀记忆、联想记忆等记忆术（mnemonic）甚至已经存在了数十年。现在的科学家又在寻找什么新方法呢？在我们确定最佳方法前还需要进行许多调查，但最新的研究能告诉我们哪些未来最常见的记忆技巧呢？

1）向后走

我们将时间与空间想象成非常不同的事物，可能都没有意识到即使是在说话时也提到了很多与时间和空间相关的概念。我们把发生的事情“放诸脑后”、“期望着”周末。这些表达可能因文化各有差异，但在西方世界中，我们大部分人都将未来想象成在我们前方空间伸展的事物，而过去则是在我们身后。

罗汉普顿大学（University of Roehampton）的研究人员决定，针对我们心智中对时间与空间的这种联系进行研究，以便增强我们的记忆力。

他们向人们展示一列单词，一套图组或是记录一位女性的手提包被盗过程的分段影像。人们被告知，在节拍器跳动时在房间内向前或向后走10米。人们在记忆影像、单词以及图片后进行测试，向后走的人们在每个测试中都表现出更好的记忆力。

倒着走像是鼓励他们的心智在时间上回到过去，结果则是他们能更加容易地记起事情。

在他们仅仅想象自己倒着走，实际上并没有这么做的时候，这种方法甚至也行得通。这份2018年的研究与一些2006年在白鼠身上的有趣研究不谋而合。当白鼠学会在迷宫中找到方向时，被称作“位置细胞”的神经元在每个位置都作了标记。研究人员发现，每当白鼠在迷宫中停顿，神经元就会和每个它们一路上学习过的地点关联起来，并作逆向标记。所以它们心智上的回溯能帮助他们记住正确的路线。

Image copyright Getty Images Image caption 许多增强记忆力的方式都已被尝试、证实，科学也可能已经发现了其它方法（Credit：Getty Images）

如今，全新的研究显示，当人类记忆过去的事件时，会反向地在心智上重新构建这件事情的体验。当我们第一次看见一个物体时，我们先注意到它的图案和颜色，然后才想到它是什么。当我们尝试记住一件事物时，使用的则是另一种方法：我们先记住这件物体，然后如果幸运的话，才会记忆它的细节。

2）画画

不如尝试画出你的购物清单而不是简单地写下商品？2018年的一项实验中，一组年轻人和老年人分别记忆一份单词列表，其中有一半被告知为每一个单词画画，而剩下一半的人则被告知在记忆的时候写下单词，稍后测试人们记住了多少个单词。虽然“同位素”等单词很难被画出来，但画画的行为效果好得多，让老年人在回忆单词时能表现得像年轻人一样。画画甚至能够在老年失智症人群中起作用。

当我们画画时，我们不得不考虑更多细节，而这种深层次思考让我们更有可能记住它。抄写单词也略有帮助。你到了超市却把购物清单忘在家里，也比不写清单记得多，就是这个原因。画画则是比书写更进一步。

如果因为擅长玩“你画我猜”，就觉得这个技巧对你更有效的话，你可能要失望了。绘画本身的质量并不会造成任何影响。

3）做点运动，但要找对时机

跑步等有氧运动有助于增强记忆力，已经是大家早就知道的事情了。规律运动对整体记忆的作用不大，但当你需要专门学习一项事物时，一段时间内一次性的努力，至少是有效的。

Image copyright Getty Images Image caption 即使你写了购物清单却把它忘在家里，书写的动作也会让你更有可能记住要买的东西（Credit：Getty Images）

但研究显示，如果我们刚好在正确的时间运动，记忆力可能会更大幅度增强。在学习带有地点的图组后，学习之后四小时再做35分钟间歇训练的人，比学习后直接做间歇运动的人能更好记住图组。

未来，研究人员将会努力找出效益最高的运动时间点，而该时间点可能因需要记忆的事物不同而不同。

4）什么都不做

当外伤性健忘症患者试图记忆15个单词，然后再做其他任务时，10分钟后，他们只记得14%的原来的单词。但如果让他们记忆后坐在黑暗的房间里，15分钟内什么也不做，他们能记住49%的单词，效果惊人。

自从赫瑞瓦特大学（Herriot Watt University）杜瓦（Michaela Dewar）的研究发表以来，相同的技巧就被运用到多种研究中。杜瓦发现，一名健康人在学习后稍作休息，甚至能影响他一整个星期后此记忆还剩多少。你可能会想，我们怎么能知道，测试对象有没有狡黠地将在暗房中的10分钟用来重复背诵单词，因此他们才没有忘记。为了防止这种情况，杜瓦聪明地让人们去记忆一些难以发音的外文单词，测试人员几乎不可能自己重复这些单词。

这些研究证明了，新记忆是多么的脆弱，以至于一段短暂的休息都能决定它们的存留。

Image copyright Getty Images Image caption 跑步等体育运动已被证实能增强记忆（Credit：Getty Images）

5）打个盹

如果向后走、画画、运动甚至是稍作休息都听上去过于麻烦的话，不如试试打个盹？睡眠时，我们会在大脑中重演或者再次激活刚刚学习的事物，人们也一直认为睡眠有助于巩固记忆。而睡眠也不一定要在晚上进行。德国的研究人员发现，在记忆几组单词时，随后睡了90分钟的人比看了一场电影的人能记住更多单词。

最近的研究认为，这种技巧在人们习惯午后打盹时效果最好。这让加州大学河滨分校（University of California Riversid）的麦克德维特（Elizabeth McDevitt）和她的团队思考：有无可能训练人们打盹。所以，四名平时不打盹的人士开始在为期四周中的白天里，尽可能地打盹。

可惜的是，对于这些人来说，打盹并没有促进他们的记忆力。所以，可能需要延长训练期，或者有些人需要的只是向后走、画画、跑跑步或者简单一点——什么都不做。

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